GK Quiz: वो कौन सा शब्द है, जो हर डिक्शनरी में गलत लिखा होता है?

Trending Quiz: ऐसा कौन सा शब्द है, जो हर डिक्शनरी में गलत लिखा होता है? आइए हम आपको इस सवाल के जवाब के साथ इसी प्रकार के कई और जनरल नॉलेज और लॉजिकल थिंकिंग के सवाल और उसके जवाब के बारे में बताते हैं.

Written By  Deepa Mishra|Last Updated: Nov 13, 2025, 10:55 PM IST
GK Trending Quiz: भारत में हर साल विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं का आयोजन किया जाता है, जिनमें उम्मीदवारों से सामान्य ज्ञान के सवालों के साथ-साथ लॉजिकल थिंकिंग से जुड़े अलग-अलग प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं. ऐसे में परीक्षा में सफलता प्राप्त करने के लिए प्रत्येक उम्मीदवार के पास सभी विषयों की मजबूत समझ और जानकारी होना बेहद जरूरी है, खासकर रूप से जनरल नॉलेज की. इसी को ध्यान में रखते हुए, हम आपके लिए 10 यूनिक जीके के सवाल और उनके जवाब लेकर आए हैं, जो आपकी तैयारी को मजबूत करेंगे.

सवाल 1: ‘भारत छोड़ो आंदोलन’ कब शुरू हुआ था?
जवाब: भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त, 1942 को शुरू हुआ था.

सवाल 2: किस भारतीय राज्य में सूर्य सबसे पहले उगता है?
जवाब: भारत में सूर्य सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश राज्य में उगता है. 
 
सवाल 3: भारत की पहली महिला गवर्नर कौन थी?
जवाब: भारत की पहली महिला गवर्नर सरोजिनी नायडू थीं.

सवाल 4: मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है?
जवाब: मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग त्वचा है.

सवाल 5: मानव शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक (Internal) अंग कौन सा है?
जवाब: मानव शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग यकृत (Liver) है

सवाल 6: भारतीय संविधान में कुल कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है?
जवाब: भारतीय संविधान की आठवीं अनुसूची के अनुसार कुल 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है. 

सवाल 7: भारत की पहली महिला IAS अधिकारी कौन थी?
जवाब: भारत की पहली महिला IAS अधिकारी अन्ना राजम मल्होत्रा थी, जिन्होंने 1951 में इस पद को संभाला था.

सवाल 8: भारत में सबसे पहले जनगणना कब हुई थी?
जवाब: भारत में पहली जनगणना 1872 में हुई थी, जिसे गवर्नर-जनरल लॉर्ड मेयो के शासनकाल में आयोजित किया गया था.

सवाल 9: विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है?
जवाब: विश्व पर्यावरण दिवस हर साल 5 जून को मनाया जाता है.

सवाल 10: ऐसा कौन सा शब्द है, जो हर डिक्शनरी में गलत लिखा होता है?
जवाब: यह एक पहेली है, जिसका जवाब 'गलत' शब्द है, क्योंकि यह शब्द हर डिक्शनरी में 'गलत' लिखा होता है.

