Hindi Newsशिक्षा

GK Quiz: इंसान के शरीर का कौन सा अंग जन्म से लेकर मृत्यु तक कभी नहीं बढ़ता?

Trending Quiz: मानव शरीर का कौन सा अंग जन्म से लेकर मृत्यु तक कभी नहीं बढ़ता? आइए हम आपको इस सवाल के जवाब के साथ इसी प्रकार के कई और जनरल नॉलेज और लॉजिकल थिंकिंग के सवाल और उनके जवाब के बारे में बताते हैं.

Written By  Deepa Mishra|Last Updated: Nov 17, 2025, 06:24 AM IST
GK Quiz: इंसान के शरीर का कौन सा अंग जन्म से लेकर मृत्यु तक कभी नहीं बढ़ता?

GK Trending Quiz: मानव शरीर का वह कौन सा अंग है, जो जन्म से लेकर मृत्यु तक कभी नहीं बढ़ता है? आइए हम आपको इस सवाल के साथ इसी प्रकार के कई और जनरल नॉलेज के यूनिक सवालों के  जवाब के बारे में बताते हैं, जो अगर आप किसी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षा या सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके नॉलेज को देश-दुनिया के प्रति बढ़ाने में मदद करेगा.

सवाल 1: दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है?
जवाब: दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत माउंट एवरेस्ट है.

सवाल 2: भारत का राष्ट्रीय जलमार्ग-1 (National Waterway-1) किस नदी पर है?
जवाब: भारत का राष्ट्रीय जलमार्ग-1 (National Waterway-1) गंगा-भागीरथी-हुगली नदी प्रणाली पर है.
 
सवाल 3: दुनिया का सबसे हल्का गैस कौन सा है?
जवाब: दुनिया की सबसे हल्की गैस हाइड्रोजन है.

सवाल 4: शतरंज का खेल सबसे पहले किस देश में खेला गया था?
जवाब: शतरंज का खेल सबसे पहले भारत में छठी शताब्दी ईस्वी के आसपास खेला गया था. 

सवाल 5: किस विटामिन को 'सनशाइन विटामिन' कहा जाता है?
जवाब: विटामिन डी को 'सनशाइन विटामिन' कहा जाता है.

सवाल 6: दुनिया का पहला कंप्यूटर वायरस कौन सा था?
जवाब: दुनिया का पहला कंप्यूटर वायरस 'क्रीपर' था, जिसे 1971 में बॉब थॉमस ने बनाया था.

सवाल 7: कौन सा देश दुनिया में सबसे ज्यादा द्वीपों (Islands) वाला देश है?
जवाब: दुनिया में सबसे ज्यादा द्वीपों वाला देश स्वीडन है, जिसके पास 267,000 से ज्यादा द्वीप हैं.

सवाल 8: 'पोलियो' किस वायरस के कारण होता है?
जवाब: पोलियो, पोलियोवायरस (Poliovirus) नामक एक वायरस के कारण होता है.

सवाल 9: मानव शरीर में RBC की औसत आयु कितनी होती है?
जवाब: मानव शरीर में लाल रक्त कोशिका (RBC) की औसत आयु लगभग 120 दिन होती है.

सवाल 10: इंसान के शरीर का कौन सा अंग कभी नहीं बढ़ता है?
जवाब: इंसान के शरीर में दो अंग आंख का कॉर्निया (Cornea) और आंतरिक कान की हड्डियां (ossicles) जन्म से लेकर मृत्यु तक नहीं बढ़ती हैं.

