Hindi Newsशिक्षा

GK Quiz: जहां आसमान से गिरते हैं हीरे! बताओ, किस ग्रह पर होती है ऐसी अनोखी बारिश?

Trending Quiz: किस ग्रह पर हीरों की बारिश होती है? आइए हम आपको इस सवाल के जवाब के साथ इसी प्रकार के कई और जनरल नॉलेज के सवाल और उसके जवाब के बारे में बताते हैं.

Written By  Deepa Mishra|Last Updated: Oct 29, 2025, 10:07 AM IST
GK Quiz: जहां आसमान से गिरते हैं हीरे! बताओ, किस ग्रह पर होती है ऐसी अनोखी बारिश?

GK Trending Quiz: भारत की किसी भी प्रतियोगी परीक्षा या सरकारी नौकरी की भर्ती परीक्षा में उम्मीदवारों से जनरल नॉलेज (General Knowledge) से जुड़े अनेक सवाल पूछे जाते हैं. ऐसे में उम्मीदवारों के पास सामान्य ज्ञान की मजबूत समझ और अपडेटेड जानकारी का होना बेहद जरूरी है. इसी बात को ध्यान में रखते हुए हम आपके लिए जीके के 10 महत्वपूर्ण सवाल और उनके जवाब लेकर आए हैं, जिनकी जानकारी हर अभ्यर्थी को जरूर से होनी चाहिए.

सवाल 1: किस भारतीय राज्य को 'चाय का बागान' कहा जाता है?
जवाब: असम राज्य को 'चाय का बागान' कहा जाता है, जो भारत का सबसे बड़ा चाय उत्पादक राज्य है. 

सवाल 2: भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी?
जवाब: भारत की पहली महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवीसिंह पाटिल थी.
 
सवाल 3: 'ग्रीन रिवॉल्यूशन' के जनक के रूप में कौन जाने जाते हैं?
जवाब: 'ग्रीन रिवोल्यूशन' (हरित क्रांति) के जनक के रूप में डॉ. एम. एस. स्वामीनाथन को जाना जाता है.

सवाल 4: किस ग्रह के चारों ओर सबसे ज्यादा चंद्रमा (Moons) हैं?
जवाब: शनि ग्रह के पास सबसे ज्यादा चंद्रमा (Moons) हैं.

सवाल 5: ऐसा कौन सा देश है, जहां कोई नदी नहीं बहती है?
जवाब: सऊदी अरब ऐसा सबसे बड़ा देश है, जहां कोई भी स्थायी नदी नहीं बहती है.

GK Quiz: संसार की ऐसी कौन सी चीज है, जिसे जितना खर्च करो, वो उतनी ही बढ़ती है?

सवाल 6: किस देश ने कागज का आविष्कार किया था?
जवाब: कागज का आविष्कार चीन में हुआ था.

सवाल 7: 'पृथ्वी दिवस' कब मनाया जाता है?
जवाब: 'पृथ्वी दिवस' हर साल 22 अप्रैल को मनाया जाता है.

सवाल 8: दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा कौन सी है और कहां स्थित है?
जवाब: दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा 'स्टैच्यू ऑफ यूनिटी' है, जो भारत के गुजरात राज्य में स्थित है. यह प्रतिमा सरदार वल्लभभाई पटेल को समर्पित है और इसकी ऊंचाई 182 मीटर (597 फीट) है.

सवाल 9: चांद पर पहुंचने वाला पहला देश कौन था?
जवाब: चांद पर पहुंचने वाला पहला देश सोवियत संघ था, जिसने लूना 2 को 1959 में चंद्रमा की सतह पर क्रैश लैंड किया था.

सवाल 10: किस ग्रह पर हीरों की बारिश होती है?
जवाब: यूरेनस (Uranus) और नेपच्यून (Neptune) ग्रहों पर हीरों की बारिश होती है.

GK Quiz: वह कौन सी चीज है, जो जीवन में 2 बार मुफ्त में मिलती है पर तीसरी बार नहीं?

