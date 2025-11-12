GK Quiz: उल्टी दिशा में घूमता है ये ग्रह, क्या आप जानते हैं नाम?

Trending Quiz: ऐसा कौन सा ग्रह है, जो उल्टी दिशा में घूमता है? आइए हम आपको इस सवाल के जवाब के साथ इसी प्रकार के कई और जनरल नॉलेज और लॉजिकल थिंकिंग के सवाल और उसके जवाब के बारे में बताते हैं.
GK Trending Quiz: भारत में हर साल कई प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं का आयोजन किया जाता है, जिसमें लाखों की संख्या में उम्मीदवार शामिल होते हैं. ऐसे में उन परीक्षाओं में सफल होने के लिए एक कैंडिडेट्स के पास हर विषय की अच्छी जानकारी का होना बहुत आवश्यक है, खासकर जनरल नॉलेज (GK) की. इसलिए हम आपकी तैयारी को और मजबूत बनाने के लिए यहां 10 यूनिक सामान्य ज्ञान के सवाल और उनके जवाब लेकर आए हैं. जो आपके नॉलेज को देश-दुनिया के प्रति बढ़ाने में मदद करेगा.
सवाल 1: विश्व में कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है?
जवाब: विश्व में कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक देश ब्राजील है.
सवाल 2: ISRO (भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन) की स्थापना कब हुई थी?
जवाब: ISRO की स्थापना 15 अगस्त, 1969 को हुई थी.
सवाल 3: भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर कौन सा है?
जवाब: भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर शक कैलेंडर है, जिसे आधिकारिक तौर पर भारतीय राष्ट्रीय पंचांग कहा जाता है.
सवाल 4: भारत में सबसे पहले रेल सेवा कब शुरू हुई थी?
जवाब: भारत में सबसे पहले रेल सेवा 16 अप्रैल, 1853 को शुरू हुई थी.
सवाल 5: कौन सा ग्रह अपने छल्लों (Rings) के लिए प्रसिद्ध है?
जवाब: शनि ग्रह अपने खूबसूरत छल्लों के लिए सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है, जो बर्फ और चट्टान के टुकड़ों से बने होते हैं.
सवाल 6: भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा था?
जवाब: भारत का राष्ट्रीय गीत 'वंदे मातरम्' बंकिमचंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखा था.
सवाल 7: भारत में ‘डाक टिकट’ की शुरुआत किस वर्ष हुई थी?
जवाब: भारत में डाक टिकट की शुरुआत 1852 में हुई थी, जब सिंध में पहला डाक टिकट जारी किया गया, जिसे 'सिंध डाक' कहा गया था.
सवाल 8: भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस वर्ष से लागू हुआ?
जवाब: भारत का राष्ट्रीय पंचांग 22 मार्च 1957 से लागू हुआ, जो शक संवत पर आधारित है.
सवाल 9: भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे?
जवाब: भारत के पहले उपराष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे.
सवाल 10: ऐसा कौन सा ग्रह है, जो उल्टी दिशा में घूमता है?
जवाब: शुक्र (Venus) वह ग्रह है, जो अधिकांश अन्य ग्रहों की तुलना में उल्टी दिशा में घूमता है.
