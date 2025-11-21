Advertisement
trendingNow13013406
Hindi Newsशिक्षा

GK Quiz: 100 साल में सिर्फ एक बार खिलता है यह चमत्कारी पौधा, क्या आप जानते हैं नाम?

Trending Quiz: कौन सा पौधा 100 साल में सिर्फ एक बार फूल देता है? आइए हम आपको इस सवाल के जवाब के साथ इसी प्रकार के कई और जनरल नॉलेज और लॉजिकल थिंकिंग के सवाल और उनके जवाब के बारे में बताते हैं.

Written By  Deepa Mishra|Last Updated: Nov 21, 2025, 08:15 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

GK Quiz: 100 साल में सिर्फ एक बार खिलता है यह चमत्कारी पौधा, क्या आप जानते हैं नाम?

GK Trending Quiz: किसी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षा या सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाले उम्मीदवारों के पास अन्य सभी विषयों की अच्छी जानकारी के साथ जनरल नॉलेज का स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है, क्योंकि यह एक ऐसा विषय है, जो उम्मीदवारों को परीक्षा में बेहतर अंक स्कोर करने में मजबूत भागीदारी निभाता है. इसी को ध्यान में रखते हुए हम आपके लिए सामान्य ज्ञान के 10 महत्वपूर्ण सवाल और उनके जवाब लेकर आए हैं, जो आपकी तैयारी को बेहतर करने के साथ आपके नॉलेज को देश-दुनिया के प्रति बढ़ाने में मदद करेगा. 

सवाल 1: दुनिया का सबसे पुराना ज्ञात शहर कौन सा है?
जवाब: दुनिया का सबसे पुराना ज्ञात शहर जेरिको (Jericho) है, जो फिलिस्तीन के वेस्ट बैंक में स्थित है. 

सवाल 2: भारत का कौन सा राज्य 'ब्लू पॉटरी' के लिए प्रसिद्ध है?
जवाब: भारत में ब्लू पॉटरी (Blue Pottery) के लिए राजस्थान राज्य प्रसिद्ध है.
 
सवाल 3: ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी किस देश में स्थित है?
जवाब: ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी यूनाइटेड किंगडम (UK) के इंग्लैंड में स्थित है. 

Add Zee News as a Preferred Source

सवाल 4: किस गैस को 'लाफिंग गैस’ कहा जाता है?
जवाब: नाइट्रस ऑक्साइड (N₂O) गैस को 'लाफिंग गैस' कहा जाता है.

सवाल 5: दुनिया का सबसे लोकप्रिय खेल कौन सा है?
जवाब: दुनिया का सबसे लोकप्रिय खेल फुटबॉल (सॉकर) है.

ये भी पढ़ें: Reasoning Questions: कठिन नहीं, मजेदार हैं ये रीजनिंग सवाल! आप भी करें ट्राई

सवाल 6: किस देश का झंडा सबसे पुराना माना जाता है?
जवाब: डेनमार्क का झंडा, डैनब्रोग (Dannebrog) को दुनिया का सबसे पुराना राष्ट्रीय ध्वज माना जाता है.

सवाल 7: दुनिया की सबसे गहरी मीठे पानी की झील कौन सी है?
जवाब: दुनिया की सबसे गहरी मीठे पानी की झील बैकाल झील है, जो रूस के साइबेरिया में स्थित है.

सवाल 8: ताजमहल के निर्माण में सबसे ज्यादा कौन सा पत्थर इस्तेमाल हुआ था?
जवाब: ताजमहल के निर्माण में सबसे ज्यादा इस्तेमाल हुआ पत्थर सफेद संगमरमर (White Marble) है.

सवाल 9: दुनिया में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली मातृभाषा कौन सी है?
जवाब: दुनिया में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली मातृभाषा मंदारिन चीनी (Mandarin Chinese) है.

सवाल 10: कौन सा पौधा 100 साल में एक बार फूल देता है?
जवाब: पुया रायमोंडी (Puya raimondii) एक दुर्लभ पौधा है, जो लगभग 80 से 100 साल की उम्र में केवल एक बार फूल देता है और फिर मर जाता है. इसे 'एंडीज की रानी' (Queen of the Andes) भी कहा जाता है.

ये भी पढ़ें: UPSC Questions:क्या आप जानते हैं,दुनिया में किस देश के लोग सबसे ज्यादा चाय पीते हैं?

About the Author
author img
Deepa Mishra

दीपा ज़ी न्यूज में सब एडिटर. दरभंगा की रहने वाली दीपा मिश्रा ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत ज़ी न्यूज़ से की. एजुकेशन डेस्क पर काम कर रही हैं. पत्रकारिता के साथ नई जानकारियों को इकट्ठा ...और पढ़ें

TAGS

GK quizTrending Quiz

Trending news

भारत में कब और कैसे शुरू हुई शपथ लेने की परंपरा? मुगल-मराठों से क्या है कनेक्शन?
Oath Taking In India
भारत में कब और कैसे शुरू हुई शपथ लेने की परंपरा? मुगल-मराठों से क्या है कनेक्शन?
क्या है नेगेटिव G स्टंट, जिसे करने के बाद क्रैश हो गया भारत का तेजस? समझें पूरी ABCD
Tejas Crash in Dubai Air Show
क्या है नेगेटिव G स्टंट, जिसे करने के बाद क्रैश हो गया भारत का तेजस? समझें पूरी ABCD
मणिपुर में फिर बढ़ा तनाव, MP ने IPS अधिकारी पर रॉयल पैलेस में घुसपैठ का लगाया आरोप
Manipur
मणिपुर में फिर बढ़ा तनाव, MP ने IPS अधिकारी पर रॉयल पैलेस में घुसपैठ का लगाया आरोप
स्पीड 2200 km/h, लाद सकता है 4000 Kg हथियार; कितना पावरफुल है भारत का फाइटर जेट तेजस
Tejas
स्पीड 2200 km/h, लाद सकता है 4000 Kg हथियार; कितना पावरफुल है भारत का फाइटर जेट तेजस
बिहार में करारी शिकस्त के बाद कांग्रेस में खलबली, क्या कर्नाटक में बदलेगा सीएम?
Karnataka Congress
बिहार में करारी शिकस्त के बाद कांग्रेस में खलबली, क्या कर्नाटक में बदलेगा सीएम?
वजन सिर्फ 350 ग्राम; साइज हथेली से भी कम; भारत की सबसे छोटी बच्ची जीती जिंदगी की जंग
mumbai
वजन सिर्फ 350 ग्राम; साइज हथेली से भी कम; भारत की सबसे छोटी बच्ची जीती जिंदगी की जंग
गुरु तेग बहादुर की शहीदी पर पंजाब असेंबली में पहली बार स्पेशल सेशन, बनेगा नया इतिहास
Punjab news in hindi
गुरु तेग बहादुर की शहीदी पर पंजाब असेंबली में पहली बार स्पेशल सेशन, बनेगा नया इतिहास
दिल्ली ब्लास्ट केस में मौलवी इरफान ने उगला AK-47 का राज, NIA पूछताछ में बड़ा खुलासा
Delhi blast
दिल्ली ब्लास्ट केस में मौलवी इरफान ने उगला AK-47 का राज, NIA पूछताछ में बड़ा खुलासा
जम्‍मू-कश्मीर पुलिस का बड़ा एक्शन, डॉक्टर के लॉकरों पर मार रही छापा, जानें वजह?
#Jammu Kashmir
जम्‍मू-कश्मीर पुलिस का बड़ा एक्शन, डॉक्टर के लॉकरों पर मार रही छापा, जानें वजह?
भारत में आईएसआई के धमाके की साजिश का पर्दाफाश, केमिकल अटैक की थी प्लानिंग
Terror Plan
भारत में आईएसआई के धमाके की साजिश का पर्दाफाश, केमिकल अटैक की थी प्लानिंग