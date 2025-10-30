GK Quiz: वो कौन सा रेलवे स्टेशन जिसका नहीं है कोई नाम; कटती है टिकट, लोग करते हैं सफर

Without Name Railway Station GK Quiz: जब बात आती है किसी दूर डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए किफायती सफर करने की तो कई लोगों के बीच पहली पसंद रेलवे होती है। सबसे ज्यादा इस्तेमाल किए जाने वाले पब्लिक वाहनों में से एक भारतीय रेलवे है जिन्हें अलग-अलग जगह के स्टेशन के नाम से जाना जाता है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के लिए लोग उस नाम की टिकट ही खरीदते हैं। अगर किसी को लखनऊ जाना है तो यात्री उस स्टेशन के नाम से ही टिकट खरीदते हैं. सीधे शब्दों में कहें तो जहां जाना होता है वहां की ही टिकट खरीदी जाती है, लेकिन क्या आपको जानकारी है कि भारत में एकलौता ऐसा स्टेशन भी है जिसका कोई नाम ही नहीं है.

जी हां, भारत में एक ऐसा रेलवे स्टेशन है जिसे बेनाम स्टेशन से जाना जाता है. हैरानी की बात तो ये ही कि वो स्टेशन सालों से चालू है और वहां से लोग आना-जाना भी करते हैं. इतना ही नहीं, टिकट तक उस स्टेशन की बिकती है. आइए जानते हैं कि भारत में बेनाम रेलवे स्टेशन कहां है?

बिना नाम का रेलवे स्टेशन कब से चालू है?

बिना नाम वाले रेलवे स्टेशन पर साल 2008 से रेल गाड़ियां आती जाती रहती हैं. पूरे दिन में कई ट्रेन और मालगाड़ियां गुजरती हैं

बेनाम रेलवे स्टेशन में क्या टिकट काउंटर है?

जी हां, भले ही रेलवे स्टेशन का नाम तय नहीं किया गया है, लेकिन यहां टिकट काउंटर है और टिकट काटी भी जाती है.

कहां हैं बिना नाम वाला रेलवे स्टेशन?

भारत का इकलौता बेनामी रेलवे स्टेशन पश्चिम बंगाल के बर्धमान से 35 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है.

क्यों नहीं रखा गया स्टेशन का नाम?

दरअसल, भारतीय रेलवे की ओर से इस बेनाम स्टेशन का नाम रैनागर रखा गया था लेकिन इस पर स्थानीय लोगों ने आपत्ति जताई और मामला कोर्ट तक पहुंचा और तब से ये रेलवे स्टेशन बिना नाम के ही जाना जाता है.

क्या है बेनाम रेलवे स्टेशन की पहचान?

दो गांवों की लड़ाई के कारण इस रेलवे स्टेशन को अभी तक नाम नहीं मिल पाया है, लेकिन स्टेशन पर नाम के लिए बोर्ड लगा हुआ है जो पीले रंग के खाली साइन बोर्ड के साथ है.

बेनाम रेलवे स्टेशन पर कौन सी गाड़ी रूकती है?

बिना नाम के रेलवे स्टेशन पर सिर्फ बांकुड़ा-मासाग्राम पैसेंजर ट्रेन रुकती है.

बिना नाम के रेलवे स्टेशन की टिकट पर कौन सा नाम छपा है?

भले ही स्टेशन के नाम को लेकर विवाद चल रहा है और साल 2008 से पीले रंग का खाली साइन बोर्ड है लेकिन ट्रेन की टिकट पर पुराना नाम- रैनागर ही छपा हुआ है और टिकट खरीदने वाले भी इसी नाम से टिकट को खरीदते हैं.

क्या सातों दिन खुला रहता बेनाम स्टेशन?

जी नहीं, बिना नाम वाला ये स्टेशन पूरे सप्ताह खुला नहीं रहता है. रविवार को स्टेशन को बंद रखा जाता है जिसकी वजह है कि ट्रेन मास्टर को टिकट लेने के लिए बर्धमान शहर जाना पड़ता है.

