Hindi Newsशिक्षा

GK Quiz: भारत का सबसे शिक्षित राज्य केरल, पता है बिहार का नंबर कौन सा है?

GK Questions and Answers: क्या आप उस राज्य का नाम जानते हैं जो सबसे कम पढ़ा-लिखा कहलाता है या फिर ऐसे राज्य का पता है जो पूरे भारत में सबसे ज्यादा शिक्षित कहलाता है?

Written By  Simran Singh|Last Updated: Oct 18, 2025, 09:47 AM IST
GK Quiz: भारत का सबसे शिक्षित राज्य केरल, पता है बिहार का नंबर कौन सा है?

GK Questions and Answers in Hindi: सरकारी नौकरी से लेकर किसी कोर्स में एडमिशन तक के लिए प्रतियोगी परीक्षाएं होने लगी हैं. विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में सामान्य ज्ञान से जुड़े सवाल-जवाब पूछना आम बात है. इसलिए उन लोगों के लिए करंट अफेयर्स और सामान्य ज्ञान (General Knowledge) का पता होना बेहद जरूरी है जो प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता पाना चाहते हैं. अपने आस-पास की दुनिया की जानकारी और जागरूकता के संबंध में पता होना चाहिए. भारत का इतिहास या किसी राज्य के बारे में जानकारी होना भी जरूरी है. आज के सामान्य ज्ञान के सवाल-जवाब में देश के राज्यों से जुड़े कुछ ऐसे प्रश्न हैं जिसका जवाब हर किसी को पता होना चाहिए. आइए जीके के कुछ सवाल-जवाब जानते हैं.

सवाल 1:- भारत का सबसे जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है?

क). दिल्ली

ख). उत्तर प्रदेश

ग). मुंबई

जवाब:- उत्तर प्रदेश

सवाल 2:- भारत का सबसे शाकाहारी राज्य कौन सा है?

क). उत्तराखंड

ख). राजस्थान

ग). बिहार

जवाब:- राजस्थान

सवाल 3:- भारत का कौन सा राज्य सबसे शिक्षित है?

क). महारष्ट्र

ख). दिल्ली

ग). केरल

जवाब:- केरल

सवाल 4:- भारत का सबसे ज्यादा शराब पीने वाला राज्य कौन सा है?

क). अरुणाचल प्रदेश

ख). दिल्ली

ग). गोवा

जवाब:- गोवा

सवाल 5:- भारत का सबसे शिक्षित राज्य में बिहार किस नंबर पर आता है?

क). 5वें

ख). 28वें

ग). 10वें

जवाब:- 28वें

सवाल 6:- भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है?

क). सिक्किम

ख). उत्तर प्रदेश

ग). राजस्थान

जवाब:- सिक्किम

सवाल 7:- भारत का सबसे मांसाहारी राज्य कौन सा है?

क). गोवा

ख). नागालैंड

ग). उत्तर प्रदेश

जवाब:- नागालैंड

सवाल 8:- भारत का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन किस राज्य में है?

क). कोलकाता

ख). पश्चिम बंगाल

ग). महाराष्ट्र

जवाब:- पश्चिम बंगाल

सवाल 9:- भारत में सबसे ज्यादा महिला किस राज्य में है?

क). कर्नाटक

ख). केरल

ग). दिल्ली

जवाब:- केरल

सवाल 10:- भारत का सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है.

क). मध्य प्रदेश

ख). राजस्थान

ग). महाराष्ट्र

जवाब:- राजस्थान

ये भी पढ़ें- Rivaba Jadeja: क्रिकेटर रविंद्र जडेजा की पत्नी गुजरात में बनीं मंत्री; जानें रिवाबा जडेजा कितनी पढ़ी-लिखी

