GK Quiz: क्या आप जानते हैं, भारत के किस राज्य में हीरों का सबसे बड़ा भंडार है?

GK Trending Quiz: हीरा (Diamond) एक बहुमूल्य वस्तु है, जो पृथ्वी पर पाया जाने वाला सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है. हीरा के गहने पहनना लाखों लोगों का सपना होता है. ऐसे में क्या आप जानते हैं, भारत के किस राज्य में हीरों का सबसे बड़ा भंडार है? आइए हम आपको इस सवाल के जवाब के साथ इसी प्रकार के कई और इंपोर्टेंट जनरल के सवालों के जवाब बताते हैं. जो आपके नॉलेज को देश-दुनिया के प्रति बढ़ाने में मदद करेगा.
सवाल 1: भारत के किस राज्य में चमड़े का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है?
जवाब: भारत में सबसे ज्यादा चमड़े का उत्पादन तमिलनाडु राज्य में होता है.
सवाल 2: दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कौन सा है?
जवाब: भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश भारत है.
सवाल 3: मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है?
जवाब: मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग त्वचा (Skin) है.
सवाल 4: 'मसालों की रानी' किसे कहा जाता है?
जवाब: 'मसालों की रानी' इलायची (Cardamom) को कहा जाता है.
सवाल 5: 'मसालों का राजा' किसे कहा जाता है?
जवाब: 'मसालों का राजा' काली मिर्च (Black Pepper) को कहा जाता है.
सवाल 6: मसालों का 'भारतीय केसर' किसे कहा जाता है?
जवाब: मसालों का 'भारतीय केसर' हल्दी (Turmeric) को कहा जाता है.
सवाल 7: किस मसाले को 'गोल्डन स्पाइस' कहा जाता है?
जवाब: हल्दी को 'गोल्डन स्पाइस' कहा जाता है.
सवाल 8: किस भारतीय राज्य में मिर्च का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है?
जवाब: भारत में आंध्र प्रदेश मिर्च का सबसे ज्यादा उत्पादन करने वाला राज्य है.
सवाल 9: भारत के किस राज्य में काजू की खेती सबसे ज्यादा होती है?
जवाब: भारत में महाराष्ट्र राज्य काजू की खेती में सबसे आगे है.
सवाल 10: किस भारतीय राज्य में हीरों का सबसे बड़ा भंडार है?
जवाब: भारत में हीरों का सबसे बड़ा भंडार मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) राज्य में है.
