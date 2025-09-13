GK Quiz: एक नहीं, भारत के इस राज्य की दो राजधानियां; क्या जानते हैं आप?
GK Quiz: एक नहीं, भारत के इस राज्य की दो राजधानियां; क्या जानते हैं आप?

General Knowledge Quiz: भारत का वो कौन सा राज्य है जिसकी दो राजधानी है? ऐसा कौन सा देश है जिसकी एक भी राजधानी नहीं है? आइए ऐसे सवालों के जवाब देते हैं.

Written By  Simran Singh|Last Updated: Sep 13, 2025, 08:11 AM IST
GK Quiz: एक नहीं, भारत के इस राज्य की दो राजधानियां; क्या जानते हैं आप?

General Knowledge Quiz: भारत समेत उसमें आने वाले राज्यों की अलग-अलग राजधानियां. राजधानी को देश व राज्य के मुख्य प्रशासनिक और सरकारी केंद्र के तौर पर जाना जाता है. यहां पर सरकारी कार्यालय, संसद समेत अन्य महत्वपूर्ण संस्थान होते हैं. राजधानी को सरकारी संचालन, नियंत्रण व व्यवस्था बनाए रखने के लिए जाना जाता है. आमतौर पर किसी भी राज्य की एक राजधानी होती है. हालांकि, आप जानते हैं ऐसा राज्य भी जिसकी दो राजधानियां है या ऐसे किसी राज्य के बारे में जानते हैं जिसकी एक भी राजधानी नहीं है. अगर नहीं, तो आइए सामान्य ज्ञान को बढ़ाने के साथ ही कुछ सवाल और उसके जवाब बताते हैं.

सवाल 1:- ऐसा कौन सा देश जिसकी कोई राजधानी नहीं है?

उत्तर:- दुनिया भर में एकमात्र नौरू नामक देश है जिसकी कोई आधिकारिक तौर पर राजधानी नहीं है. इस वजह से ये बिना राजधानी वाला देश भी कहलाता है.

सवाल 2:- भारत का कौन सा राज्य जिसकी तीन राजधानियां हैं?

उत्तर:- भारत का आंध्र प्रदेश है जिसकी 3 राजधानियां है. पहली विशाखापत्तनम, दूसरी अमरावती और तीसरी राजधानी कुरनूल है.

सवाल 3:- भारत का कौन सा राज्य जिसकी दो राजधानी हैं?

उत्तर:- भारत के महाराष्ट्र राज्य की दो राजधानियां- मुंबई और नागपुर हैं. इसके अलावा एक हिमाचल प्रदेश भी है जिसकी दो राजधानी-शिमला और धर्मशाला हैं.

सवाल 4:- क्यों हैं आंध्र प्रदेश की तीन राजधानियां?

उत्तर:- आंध्र प्रदेश में संतुलित विकास को बढ़ावा देने के लिए 3 राजधानियां बनाई गई हैं. जिसमें विशाखापत्तनम को कार्यकारी, अमरावती को विधायी और कुरनूल को न्यायिक के तौर पर जाना जाता है.

सवाल 5:- ऐसा कौन सा देश जिसकी सबसे ज्यादा राजधानियां?

उत्तर:- दक्षिण अफ्रीका की तीन राजधानियां- प्रिटोरिया, केपटाउन और ब्लोमफोंटेन हैं.

सवाल 6:- भारत की सबसे पुरानी राजधानी कौन सी कहलाती है?

उत्तर:- ब्रिटिश शासनकाल के दौरान, भारत की सबसे पहले राजधानी कलकत्ता (कोलकाता) थी. इसके बाद दिल्ली को राजधानी बनाया गया.

सवाल 7:- दिल्ली को भारत की राजधानी कब बनाया गया?

उत्तर:- 13 फरवरी 1931 में भारत की राजधानी नई दिल्ली बनी. भारत के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड इरविन ने इसका उद्घाटन राजधानी के तौर पर किया था.

सवाल 8:- कौन सा शहर भारत की 1 दिन की राजधानी रहा?

उत्तर:- 1 नवंबर 1858 में उत्तर प्रदेश के प्रयागराज (इलाहाबाद) को सिर्फ 1 दिन के लिए भारत की राजधानी बनाया गया था.

