Advertisement
trendingNow13005736
Hindi Newsशिक्षा

GK Quiz: 'ब्लू माउंटेन्स' के लिए प्रसिद्ध है ये भारतीय राज्य, क्या आप जानते हैं नाम?

Trending Quiz: भारत का कौन सा राज्य 'ब्लू माउंटेन्स' के लिए प्रसिद्ध है? आइए हम आपको इस सवाल के जवाब के साथ इसी प्रकार के कई और जनरल नॉलेज और लॉजिकल थिंकिंग के सवाल और उसके जवाब के बारे में बताते हैं.

Written By  Deepa Mishra|Last Updated: Nov 16, 2025, 08:00 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

GK Quiz: 'ब्लू माउंटेन्स' के लिए प्रसिद्ध है ये भारतीय राज्य, क्या आप जानते हैं नाम?

GK Trending Quiz: किसी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षा या सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाले उम्मीदवारों का अन्य सभी विषयों के साथ जनरल नॉलेज स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है. सामान्य ज्ञान की मजबूत जानकारी न केवल उम्मीदवार की देश-दुनिया के प्रति समझ को बढ़ाती है. बल्कि, परीक्षा में उनके सफलता का आधार बनती है. इसी बात को ध्यान में रखते हुए, हम आपके लिए यहां जीके के 10 यूनिक सवाल और उनके जवाब लेकर आए हैं, जो परीक्षा के लिए आपकी तैयारी को और मजबूत बनाने में मदद करेंगे. 

सवाल 1: किस देश को 'Land of Midnight Sun' कहा जाता है?
जवाब: नॉर्वे को 'Land of Midnight Sun' कहा जाता है

सवाल 2: किस तत्व को ‘किंग ऑफ केमिकल्स’ कहा जाता है?
जवाब: सल्फ्यूरिक एसिड (H₂SO₄) को ‘किंग ऑफ केमिकल्स’ (रसायनों का राजा) कहा जाता है.
 
सवाल 3: किस भारतीय राज्य में सबसे ज्यादा वन क्षेत्र है?
जवाब: भारत के मध्य प्रदेश राज्य में सबसे ज्यादा वन क्षेत्र है.

Add Zee News as a Preferred Source

सवाल 4: किस ग्रह को 'Morning Star' और 'Evening Star' कहा जाता है?
जवाब: शुक्र (Venus) ग्रह को 'Morning Star' और 'Evening Star' कहा जाता है.

सवाल 5: विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है?
जवाब: विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा गंगा-ब्रह्मपुत्र डेल्टा है, जिसे सुंदरबन डेल्टा के नाम से भी जाना जाता है.

ये भी पढ़ें: UPSC Interview Questions: किस देश को 'रबर का देश' कहा जाता है?

सवाल 6: भारत के किस शहर को 'Orange City' कहा जाता है?
जवाब: भारत के नागपुर शहर को 'Orange City' कहा जाता है.

सवाल 7: दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है?
जवाब: दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान अंटार्कटिका है.

सवाल 8: दुनिया का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान कौन सा है?
जवाब: दुनिया का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान सहारा है.

सवाल 9: 'फादर ऑफ इकोनॉमिक्स' किसे कहा जाता है?
जवाब: 'फादर ऑफ इकोनॉमिक्स' एडम स्मिथ को कहा जाता है.

सवाल 10: भारत का कौन सा राज्य 'ब्लू माउंटेन्स' के लिए प्रसिद्ध है?
जवाब: भारत का मिजोरम राज्य 'ब्लू माउंटेन्स' के लिए प्रसिद्ध है.

ये भी पढ़ें: GK Quiz: किस देश को ‘थंडर ड्रैगन की भूमि’ कहा जाता है?

About the Author
author img
Deepa Mishra

दीपा ज़ी न्यूज में सब एडिटर. दरभंगा की रहने वाली दीपा मिश्रा ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत ज़ी न्यूज़ से की. एजुकेशन डेस्क पर काम कर रही हैं. पत्रकारिता के साथ नई जानकारियों को इकट्ठा ...और पढ़ें

TAGS

GK quizTrending Quiz

Trending news

दिल्ली धमाका: जिसका जूनियर था मुजम्मिल, उसने बताया कैसे 'अलफलाह' बनी जिहादी फैक्ट्री
Delhi blast
दिल्ली धमाका: जिसका जूनियर था मुजम्मिल, उसने बताया कैसे 'अलफलाह' बनी जिहादी फैक्ट्री
88 का स्ट्राइक रेट, 89 सीटों पर शानदार जीत के बावजूद भाजपा को चुभ रहे ये 4 आंकड़े
Bihar Election 2025
88 का स्ट्राइक रेट, 89 सीटों पर शानदार जीत के बावजूद भाजपा को चुभ रहे ये 4 आंकड़े
Delhi Blast: तबाही के बीच मसीहा बने रेहड़ी और ई-रिक्शा वाले; सामने आया CCTV वीडियो
Delhi blast
Delhi Blast: तबाही के बीच मसीहा बने रेहड़ी और ई-रिक्शा वाले; सामने आया CCTV वीडियो
बर्फीली हवाएं, कोहरा और बारिश.... ठंड का बढ़ने वाला है डबल डोज, तूफान भी मचाएगा कहर
Weather
बर्फीली हवाएं, कोहरा और बारिश.... ठंड का बढ़ने वाला है डबल डोज, तूफान भी मचाएगा कहर
'पापा रूक जाओं ना' बेटी ने चाहा था रोकना, नौगाम पुलिस स्टेशन ब्लास्ट में मौत
Nowgam Police Station Blast
'पापा रूक जाओं ना' बेटी ने चाहा था रोकना, नौगाम पुलिस स्टेशन ब्लास्ट में मौत
DNA: व्हाइट कोट आतंक के 'मास्टरमाइंड' की ब्रैन मैपिंग
DNA
DNA: व्हाइट कोट आतंक के 'मास्टरमाइंड' की ब्रैन मैपिंग
PoK से नजदीकी और कट्टर नेटवर्क, वो वजहें जिन्होंने नौगाम को बनाया ‘व्हाइट कॉलर टेरर’
DNA
PoK से नजदीकी और कट्टर नेटवर्क, वो वजहें जिन्होंने नौगाम को बनाया ‘व्हाइट कॉलर टेरर’
दिल्ली धमाके के बाद यूपी में सख्ती, मस्जिदों के वेरिफिकेशन से असहज हुए कट्टरपंथी
DNA
दिल्ली धमाके के बाद यूपी में सख्ती, मस्जिदों के वेरिफिकेशन से असहज हुए कट्टरपंथी
Digital Dulha: एक विवाह ऐसा भी! जापान में 32 साल की महिला ने कर ली AI दूल्हे से शादी
japan
Digital Dulha: एक विवाह ऐसा भी! जापान में 32 साल की महिला ने कर ली AI दूल्हे से शादी
'फिर से नहीं होगा ऑपरेशन सिंदूर...' दिल्ली धमाके पर फारूक अब्दुल्ला का बड़बोला बयान
delhi bomb blast news
'फिर से नहीं होगा ऑपरेशन सिंदूर...' दिल्ली धमाके पर फारूक अब्दुल्ला का बड़बोला बयान