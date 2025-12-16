GK Quiz: दुनिया का अनोखा जीव, आंख खराब होने पर खुद उगा लेता नई, क्या आप जानते हैं नाम?

GK Trending Quiz: पृथ्वी पर कई प्रकार के जीव-जंतु पाए जाते हैं, जिनमें से कुछ अपनी अनूठी बनावट, गुण, आदि के लिए जाने जाते हैं. ऐसे में क्या आप जानते हैं, किस जीव की आंख खराब होने पर दूसरी आंख आ जाती है? आइए हम आपको जीके के इस यूनिक सवाल के जवाब के साथ इसी प्रकार के कुछ और जनरल नॉलेज के सवाल और उनके जवाब बताते हैं. जो प्रतियोगी परीक्षा या सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों के नॉलेज को बढ़ाने में मदद करेगा.

सवाल 1: भारत का पहला तैरता हुआ पोस्ट ऑफिस कहां स्थित है?

जवाब: भारत का पहला तैरता हुआ पोस्ट ऑफिस जम्मू और कश्मीर के श्रीनगर में डल झील पर स्थित है.,

सवाल 2: दुनिया का सबसे बड़ा देश कौन सा है, जहां कोई स्थायी नदी नहीं है?

जवाब: दुनिया का सबसे बड़ा देश जहां कोई स्थायी (permanent) नदी नहीं है, वह सऊदी अरब (Saudi Arabia) है.

Add Zee News as a Preferred Source

सवाल 3: भारत का सबसे छोटा जिला कौन सा है?

जवाब: क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का सबसे छोटा जिला पुडुचेरी का माहे (Mahe) है, जो सिर्फ 9 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है.

सवाल 4: किस ग्रह को सुबह और शाम का तारा कहा जाता है?

जवाब: शुक्र (Venus) ग्रह को 'शाम का तारा' (Evening Star) और 'सुबह का तारा' (Morning Star) दोनों कहा जाता है.

सवाल 5: भारत में पहली बार रेल सेवा की शुरुआत किस वर्ष हुई थी?

जवाब: भारत में पहली बार रेल सेवा की शुरुआत 1853 में हुई थी.

ये भी पढ़ें: GK Quiz: मानव शरीर का वह कौन सा एकमात्र अंग है, जिसे डोनेट नहीं किया जा सकता?

सवाल 6: ओलंपिक खेलों का प्रतीक कितने छल्लों से बना होता है?

जवाब: ओलंपिक खेलों का प्रतीक 5 छल्लों (रिंग) से बना होता है.

सवाल 7: कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है?

जवाब: चार्ल्स बैबेज (Charles Babbage) को कंप्यूटर का जनक कहा जाता है.

सवाल 8: दुनिया की सबसे पुरानी संसद किस देश की है?

जवाब: दुनिया की सबसे पुरानी संसद आइसलैंड (Iceland) की है, जिसका नाम अलथिंग (Althing) है.

सवाल 9: भारत का संविधान किस तारीख को लागू हुआ था?

जवाब: भारत का संविधान 26 जनवरी, 1950 को लागू हुआ था.

सवाल 10: किस जीव की आंख खराब होने पर दूसरी आंख आ जाती है?

जवाब: जिस जीव की आंख खराब होने पर दूसरी आंख आ जाती है, वह घोंघा (Snail) है.

ये भी पढ़ें: GK Quiz: क्या आप जानते हैं, भारत का पहला डिजिटल गांव कौन सा है?