GK Quiz: किस विटामिन को कहा जाता है ‘सनशाइन विटामिन’? जानें सही जवाब

GK Trending Quiz: भारत में हर साल कई प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं का आयोजन किया जाता है, जिसमें मुख्य रूप से प्रवेश परीक्षाएं और सरकारी नौकरी की परीक्षाएं शामिल होती हैं. अगर आप भी किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें सफलता हासिल करने के लिए आपके पास अन्य विषयों की अच्छी जानकारी के साथ मजबूत जनरल नॉलेज का होना बहुत जरूरी है. इसी को ध्यान में रखते हुए हम आपके लिए सामान्य ज्ञान के 10 महत्वपूर्ण सवाल और उनके जवाब को लेकर आए हैं.

सवाल 1: किस धातु को क्विक सिल्वर कहा जाता है?

जवाब: पारा (Mercury) को क्विक सिल्वर (Quicksilver) कहा जाता है.

सवाल 2: भारत में किस नदी को ‘साउथ की गंगा’ कहा जाता है?

जवाब: भारत में गोदावरी नदी को ‘साउथ की गंगा’ या 'दक्षिण की गंगा' कहा जाता है.



सवाल 3: मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है?

जवाब: मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपीज (Stapes) है, जो कान के बीच में होती है.

सवाल 4: मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है?

जवाब: मानव शरीर की सबसे बड़ी और मजबूत हड्डी फीमर (Femur) है, जिसे जांघ की हड्डी भी कहते हैं.

सवाल 5: दुनिया में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली मातृभाषा कौन सी है?

जवाब: दुनिया में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली मातृभाषा मंदारिन चीनी (Mandarin Chinese) है.

सवाल 6: किस देश को ‘लैंड ऑफ द राइजिंग सन’ कहा जाता है?

जवाब: जापान को 'लैंड ऑफ द राइजिंग सन' कहा जाता है, क्योंकि वहां सूरज सबसे पहले उगता है.

सवाल 7: लाल किले का निर्माण किसने करवाया था?

जवाब: लाल किले का निर्माण मुगल बादशाह शाहजहां (Shah Jahan) ने करवाया था.

सवाल 8: भारत का कौन सा राज्य 'ब्लैक राइस' के लिए प्रसिद्ध है?

जवाब: भारत में मणिपुर राज्य 'ब्लैक राइस' के लिए सबसे प्रसिद्ध है.

सवाल 9: विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है?

जवाब: विश्व पर्यावरण दिवस हर साल 5 जून को मनाया जाता है.

सवाल 10: किस विटामिन को ‘सनशाइन विटामिन’ कहा जाता है?

जवाब: विटामिन डी (Vitamin D) को ‘सनशाइन विटामिन’ (Sunshine Vitamin) कहा जाता है, क्योंकि हमारा शरीर सूर्य की रोशनी के संपर्क में आने पर इसे खुद बनाता है, जो हड्डियों और इम्यूनिटी के लिए बहुत अच्छा होता है.

