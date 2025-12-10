Advertisement
trendingNow13036043
Hindi Newsशिक्षा

GK Quiz: किस विटामिन को कहा जाता है ‘सनशाइन विटामिन’? जानें सही जवाब

Trending Quiz: किस विटामिन को ‘सनशाइन विटामिन’ कहा जाता है? आइए आपको जनरल नॉलेज के इस सवाल के जवाब के साथ इसी प्रकार के कई और सामान्य ज्ञान के यूनिक सवालों के जवाब बताते हैं.

Written By  Deepa Mishra|Last Updated: Dec 10, 2025, 02:45 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

GK Quiz: किस विटामिन को कहा जाता है ‘सनशाइन विटामिन’? जानें सही जवाब

GK Trending Quiz: भारत में हर साल कई प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं का आयोजन किया जाता है, जिसमें मुख्य रूप से प्रवेश परीक्षाएं और सरकारी नौकरी की परीक्षाएं शामिल होती हैं. अगर आप भी किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें सफलता हासिल करने के लिए आपके पास अन्य विषयों की अच्छी जानकारी के साथ मजबूत जनरल नॉलेज का होना बहुत जरूरी है. इसी को ध्यान में रखते हुए हम आपके लिए सामान्य ज्ञान के 10 महत्वपूर्ण सवाल और उनके जवाब को लेकर आए हैं. 

सवाल 1: किस धातु को क्विक सिल्वर कहा जाता है?
जवाब: पारा (Mercury) को क्विक सिल्वर (Quicksilver) कहा जाता है.

सवाल 2: भारत में किस नदी को ‘साउथ की गंगा’ कहा जाता है?
जवाब: भारत में गोदावरी नदी को ‘साउथ की गंगा’ या 'दक्षिण की गंगा' कहा जाता है. 
 
सवाल 3: मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है?
जवाब: मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपीज (Stapes) है, जो कान के बीच में होती है. 

Add Zee News as a Preferred Source

सवाल 4: मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है?
जवाब: मानव शरीर की सबसे बड़ी और मजबूत हड्डी फीमर (Femur) है, जिसे जांघ की हड्डी भी कहते हैं.

सवाल 5: दुनिया में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली मातृभाषा कौन सी है?
जवाब: दुनिया में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली मातृभाषा मंदारिन चीनी (Mandarin Chinese) है.

ये भी पढ़ें: GK Quiz: धरती का अनोखा देश: जहां आधा साल दिन, आधा साल रात, क्या आप जानते हैं नाम?

सवाल 6: किस देश को ‘लैंड ऑफ द राइजिंग सन’ कहा जाता है?
जवाब: जापान को 'लैंड ऑफ द राइजिंग सन' कहा जाता है, क्योंकि वहां सूरज सबसे पहले उगता है.

सवाल 7: लाल किले का निर्माण किसने करवाया था?
जवाब: लाल किले का निर्माण मुगल बादशाह शाहजहां (Shah Jahan) ने करवाया था.

सवाल 8: भारत का कौन सा राज्य 'ब्लैक राइस' के लिए प्रसिद्ध है?
जवाब: भारत में मणिपुर राज्य 'ब्लैक राइस' के लिए सबसे प्रसिद्ध है. 

सवाल 9: विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है?
जवाब: विश्व पर्यावरण दिवस हर साल 5 जून को मनाया जाता है.

सवाल 10:  किस विटामिन को ‘सनशाइन विटामिन’ कहा जाता है?
जवाब: विटामिन डी (Vitamin D) को ‘सनशाइन विटामिन’ (Sunshine Vitamin) कहा जाता है, क्योंकि हमारा शरीर सूर्य की रोशनी के संपर्क में आने पर इसे खुद बनाता है, जो हड्डियों और इम्यूनिटी के लिए बहुत अच्छा होता है.

ये भी पढ़ें: GK Quiz: नाम जानकर हैरान रह जाएंगे! दुनिया के इस देश में बोली जाती है सबसे अधिक भाषाएं

About the Author
author img
Deepa Mishra

दीपा ज़ी न्यूज में सब एडिटर. दरभंगा की रहने वाली दीपा मिश्रा ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत ज़ी न्यूज़ से की. एजुकेशन डेस्क पर काम कर रही हैं. पत्रकारिता के साथ नई जानकारियों को इकट्ठा ...और पढ़ें

TAGS

GK quiz

Trending news

हेट स्पीच देने पर सजा, कर्नाटक विधानसभा में पेश हुआ बिल; BJP ने किया विरोध
Hate Speech Bill
हेट स्पीच देने पर सजा, कर्नाटक विधानसभा में पेश हुआ बिल; BJP ने किया विरोध
पहले की गर्लफ्रेंड की हत्या, फिर किया गुमराह, केरल में कातिल तक कैसे पहुंची पुलिस?
Kerala News
पहले की गर्लफ्रेंड की हत्या, फिर किया गुमराह, केरल में कातिल तक कैसे पहुंची पुलिस?
AIADMK तमिलनाडु में BJP के साथ मिलकर 2026 विधानसभा चुनाव में बनेगी सिंकदर?
AIADMK
AIADMK तमिलनाडु में BJP के साथ मिलकर 2026 विधानसभा चुनाव में बनेगी सिंकदर?
SC पर हमले बर्दाश्त नहीं... CJI के खिलाफ मोटिवेटेड कैंपेन पर 44 पूर्व जजों का गुस्सा
CJI
SC पर हमले बर्दाश्त नहीं... CJI के खिलाफ मोटिवेटेड कैंपेन पर 44 पूर्व जजों का गुस्सा
10 करोड़ की धोखाधड़ी में ED का एक्शन, पुणे में 2 और बारामती में 3 ठिकानों पर छापा
ED
10 करोड़ की धोखाधड़ी में ED का एक्शन, पुणे में 2 और बारामती में 3 ठिकानों पर छापा
देश के 5 में से 1 मॉल क्यों खाली हो रहे? जाने Ghost Mall की समस्या दूर करने का तरीका
shopping malls turn into Ghost Malls
देश के 5 में से 1 मॉल क्यों खाली हो रहे? जाने Ghost Mall की समस्या दूर करने का तरीका
गौरव का पल! इस भारतीय त्योहार को UNESCO ने अमूर्त धरोहर लिस्ट में किया शामिल
Deepawali
गौरव का पल! इस भारतीय त्योहार को UNESCO ने अमूर्त धरोहर लिस्ट में किया शामिल
'उस इंसान में कोई दम नहीं...' राहुल की जर्मनी यात्रा पर बोलीं BJP सांसद कंगना रनौत
Rahul Gandhi
'उस इंसान में कोई दम नहीं...' राहुल की जर्मनी यात्रा पर बोलीं BJP सांसद कंगना रनौत
स्कूल से सीधे स्किल्ड जॉब!इस राज्य में शुरू होगा गेम-चेंजर प्लान, सरकार कर रही विचार
Tamil Nadu news
स्कूल से सीधे स्किल्ड जॉब!इस राज्य में शुरू होगा गेम-चेंजर प्लान, सरकार कर रही विचार
शशि थरूर ने ठुकराया 'वीर सावरकर अवॉर्ड', कहा-मेरी मर्जी से पहले ही मेरा नाम लिख दिया
Shashi Tharoor
शशि थरूर ने ठुकराया 'वीर सावरकर अवॉर्ड', कहा-मेरी मर्जी से पहले ही मेरा नाम लिख दिया