GK Quiz: क्या आप जानते हैं, भारतीय संविधान का रक्षक किसे कहा जाता है?

GK Trending Quiz: किसी भी देश का संविधान उसका सर्वोच्च कानून होता है, जो सरकार की संरचना,नागरिकों के अधिकार और राष्ट्र के मौलिक सिद्धांतों को परिभाषित करता है. ऐसे में क्या आप जानते हैं, भारतीय संविधान का रक्षक कौन है? आइए हम आपको इस महत्वपूर्ण सवाल के जवाब के साथ इसी प्रकार के कई और जनरल नॉलेज के सवालों के जवाब बताते हैं. जो आपकी नॉलेज को देश और दुनिया के प्रति बढ़ाने के साथ, अगर आप किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें भी सफलता दिलाने में मदद करेगा.
सवाल 1: भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है?
जवाब: भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव गंगा डॉल्फिन (Ganges River Dolphin) है.
सवाल 2: किस जानवर को गुलाबी रंग का पसीना आता है?
जवाब: दरियाई घोड़े (Hippopotamus) को गुलाबी रंग का पसीना (हिप्पो) आता है.
सवाल 3: विश्व का सबसे बड़ा जंगल कौन सा है?
जवाब: विश्व का सबसे बड़ा जंगल अमेजन वर्षावन (Amazon Rainforest) है.
सवाल 4: मानव शरीर के किस अंग पर कभी पसीना नहीं आता है?
जवाब: मानव शरीर के होंठों (Lips) पर कभी पसीना नहीं आता है.
सवाल 5: किस महाद्वीप को 'अंधकारमय महाद्वीप' कहा जाता है?
जवाब: अफ्रीका महाद्वीप को 'अंधकारमय महाद्वीप' (Dark Continent) कहा जाता है.
सवाल 6: 'इंकलाब जिंदाबाद' का नारा किसने दिया था?
जवाब: 'इंकलाब जिंदाबाद' का नारा मूल रूप से उर्दू कवि और स्वतंत्रता सेनानी मौलाना हसरत मोहानी (Maulana Hasrat Mohani) ने 1921 में दिया था, लेकिन इसे भगत सिंह और उनके साथियों ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान लोकप्रिय बनाया.
सवाल 7: 'अर्थशास्त्र' नामक प्रसिद्ध पुस्तक किसने लिखी?
जवाब: 'अर्थशास्त्र' नामक प्रसिद्ध पुस्तक चंद्रगुप्त मौर्य के महामंत्री चाणक्य ने लिखी थी, जिन्हें कौटिल्य या विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है.
सवाल 8: बिहू किस राज्य का मुख्य त्योहार है?
जवाब: बिहू (Bihu) असम (Assam) राज्य का मुख्य त्योहार है.
सवाल 9: पोंगल किस राज्य का प्रमुख त्योहार है?
जवाब: पोंगल (Pongal) तमिलनाडु (Tamil Nadu) राज्य का एक प्रमुख और चार दिवसीय फसल त्योहार है.
सवाल 10: भारतीय संविधान का रक्षक किसे कहा जाता है?
जवाब: भारत में सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court of India) को संविधान का रक्षक और संरक्षक (Guardian of the Constitution) कहा जाता है.
