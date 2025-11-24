Advertisement
GK Quiz: क्या आप जानते हैं, धरती पर सबसे लंबे समय तक सोने वाला जीव कौन है?

Trending Quiz: धरती पर सबसे लंबे समय तक सोने वाला जीव कौन है? आइए हम आपको जीके के इस सवाल के जवाब के साथ इसी प्रकार के कई और जनरल नॉलेज के यूनिक सवाल और उनके जवाब के बारे में बताते हैं.

 

Nov 24, 2025, 12:16 PM IST
GK Quiz: क्या आप जानते हैं, धरती पर सबसे लंबे समय तक सोने वाला जीव कौन है?

GK Trending Quiz: इंसान हो या जानवर दोनों के लिए पर्याप्त नींद लेना उनके स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी है. अच्छी नींद शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य दोनों के लिए आवश्यक होता है. ऐसे में क्या आप जानते हैं, धरती पर सबसे लंबे समय तक सोने वाला जीव कौन है? आइए हम आपको इस सवाल के जवाब के साथ इसी प्रकार के कई और जनरल नॉलेज के यूनिक और इंटरेस्टिंग सवालों के जवाब बताते हैं, जो आपकी जानकारी को देश-दुनिया के प्रति बढ़ाने में मदद करेगा. इसी के साथ अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें भी मदद करेगा.

सवाल 1: भारत का पहला कंप्यूटर कौन सा था?
जवाब: भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित डिजिटल कंप्यूटर TIFRAC (टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च ऑटोमैटिक कैलकुलेटर) था.

सवाल 2: धरती का सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है?
जवाब: धरती का सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ हीरा (Diamond) है. 
 
सवाल 3: भारत में राष्ट्रीय जलमार्ग की कुल संख्या कितनी है?
जवाब: भारत में राष्ट्रीय जलमार्गों की कुल संख्या 111 है.

सवाल 4: पहला नोबेल पुरस्कार किस वर्ष दिया गया था?
जवाब: पहला नोबेल पुरस्कार 1901 में दिया गया था.

सवाल 5: भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर कौन सा है?
जवाब: भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर शक संवत है. 

सवाल 6: वह कौन सा जीव है, जो एक बार सो जाने पर 3 साल तक सो सकता है?
जवाब: वह जीव जो 3 साल तक सो सकता है, वो घोंघा (Snail) है. 

सवाल 7: विश्व में सबसे ज्यादा सोना किस देश के पास है?
जवाब: विश्व में सबसे ज्यादा सोना संयुक्त राज्य अमेरिका के पास है.

सवाल 8: पासपोर्ट जारी करने की जिम्मेदारी किस मंत्रालय की होती है?
जवाब: पासपोर्ट जारी करने की जिम्मेदारी विदेश मंत्रालय (Ministry of External Affairs) की होती है.

सवाल 9: भारत में सबसे पहले जनगणना कब हुई थी?
जवाब: भारत में सबसे पहले जनगणना 1872 में हुई थी.

सवाल 10: धरती पर सबसे लंबे समय तक सोने वाला जीव कौन है?
जवाब: धरती पर कोआला (Koala) सबसे लंबे समय तक सोने वाला जीव है, जो दिन में 18 से 22 घंटे तक सो सकता है. 

