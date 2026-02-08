GK Quiz: ग्लोबल टूर का रिकॉर्ड... दुनिया का चक्कर लगाने वाला पहला इंसान कौन?

GK Trending Quiz: अधिकांश लोग देश-विदेश में यात्रा करने की इच्छा रखते हैं. वहीं, कई लोगों का सपना दुनिया का चक्कर लगाने का होता है. क्या आप जानते हैं, दुनिया का चक्कर लगाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? आइए हम आपको इस सवाल के जवाब के साथ इसी प्रकार के कई और यूनिक और महत्वपूर्ण जनरल नॉलेज के सवालों के जवाब बताते हैं, जो आपके नॉलेज को बढ़ाने में मदद करेगा. इसी के साथ अगर आप किसी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो उसे भी क्रैक करने में आपकी सहायता करेगा. आप चाहें तो इन सवालों के जवाब को भविष्य के लिए नोट भी करके रख सकते हैं.

सवाल 1: भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है?

जवाब: भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव गंगा डॉल्फिन (Ganges River Dolphin) है.

सवाल 2: दुनिया की सबसे मजबूत और मूल्यवान करेंसी किस देश की है?

जवाब: दुनिया की सबसे मजबूत और मूल्यवान करेंसी कुवैती दीनार (KWD) है, जो कुवैत देश की मुद्रा है.

Add Zee News as a Preferred Source

सवाल 3: दुनिया की सबसे कमजोर करेंसी किस देश की है?

जवाब: वर्तमान में दुनिया की सबसे कमजोर करेंसी ईरानी रियाल ((Iranian Rial - IRR) है, जो ईरान देश की मुद्रा है.

सवाल 4: दुनिया के किस देश में नमक का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है?

जवाब: दुनिया में नमक का उत्पादन सबसे ज्यादा करने वाला देश चीन (China) है.

सवाल 5: भारत के किस शहर में पहली मेट्रो रेल दौड़ी थी?

जवाब: भारत में पहली मेट्रो रेल कोलकाता में दौड़ी थी.

ये भी पढ़ें: GK Quiz: क्या आप जानते हैं, किस भारतीय ने दिया था ‘पाकिस्तान’ नाम?

सवाल 6: भारत में सबसे ज्यादा उत्पादन किस चीज का होता है?

जवाब: भारत में सबसे ज्यादा उत्पादन चावल (धान) का होता है.

सवाल 7: मानव बालों का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर देश कौन सा है?

जवाब: भारत दुनिया में मानव बालों (Human Hair) का सबसे बड़ा निर्यातक (Exporter) देश है.

सवाल 8: भारत किस चीज का सबसे बड़ा आयातक है?

जवाब: भारत मुख्य रूप से कच्चे तेल (Crude Oil) और पेट्रोलियम उत्पादों का सबसे बड़ा आयातक देश है.

सवाल 9: दुनिया में कागज का सबसे ज्यादा उत्पादन कहां होता है?

जवाब: दुनिया में कागज का सबसे ज्यादा उत्पादन चीन (China) में होता है.

सवाल 10: दुनिया का चक्कर लगाने वाला पहला इंसान कौन था?

जवाब: दुनिया का चक्कर (जलमार्ग से) लगाने वाला पहला इंसान फर्डिनेंड मैगलन (Ferdinand Magellan) को माना जाता है.

ये भी पढ़ें: GK Quiz: क्या आप जानते हैं, दुनिया में हीरों का सबसे बड़ा खजाना किस देश के पास है?