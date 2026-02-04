GK Quiz: 16.5 करोड़ वर्ग किलोमीटर लंबा महासागर... क्या जानते हैं दुनिया की सबसे बड़ी नदी का नाम?

Top 10 GK Questions with Answers in Hindi: प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी अगर आप भी कर रहे हैं तो जरूरी है कि अपना सामान्य ज्ञान अच्छा खासा बढ़ा कर रखें. एक अच्छे सामान्य ज्ञान से किसी भी तरह की प्रतियोगी परीक्षा हो आप अच्छे खासे नंबर हासिल कर सकते हैं. सामान्य ज्ञान के ऐसा विषय है जो की विषयों से मिलकर बनता है. इतिहास, विज्ञान, खेल, देश-दुनिया, जियोग्राफी से लेकर कई विषयों संबंधित सवाल पूछ लिए जाते हैं. आज हम 10 महत्वपूर्ण जीके के सवाल लेकर आए हैं जिससे आपके लिए परीक्षा की तैयारी करना आसान हो सकता है. दुनिया का सबसे लंबी और बड़ी नदी कौन सी है? ऐसा कौन सा महासागर है जो बहुत बड़ा और गहरा होता है? आइए ऐसे ही कुछ जीके सवाल और उसके जवाब बताते हैं.

सवाल 1:- कौन से दो समुद्र हैं जो भारत को घेरते हैं?

जवाब: भारत को घेरने वाले दो समुद्र- अरब सागर और बंगाल की खाड़ी हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

सवाल 2:- दुनिया का सबसे लंबा महासागर कौन सा है?

जवाब: दुनिया का सबसे बड़ा और गहरा महासागर प्रशांत महासागर (Pacific Ocean) है जो 16.5 करोड़ वर्ग किमी से अधिक है. इसके जरिए अमेरिका से एशिया और ऑस्ट्रेलिया अलग होता है.

सवाल 3:- दुनिया की कौन सी नदी सबसे लंबी और बड़ी है?

जवाब: लगभग 6,650 किलोमीटर वर्ग तक नील नदी फैली हुई है जिसे दुनिया की सबसे बड़ी नदी के रूप में भी जाना जाता है. उत्तर-पूर्व की ओर बहने वाली नील नदी अफ्रीका में स्थित है.

सवाल 4:- भारत में कौन सी नदी है जो सबसे लंबी है?

जवाब: विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी है और भारत की सबसे लंबी नदी गंगा है जो भारत में करीब 2,510 किलोमीटर तक फैली हुई है. ऐसा कहा जाता है कि गंगा नदी से लंबी सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदियां हैं लेकिन उनका ज्यादातर बहाव भारत से बाहर है. इस वजह से सिर्फ भारत में बहने वाली सबसे लंबी नदी गंगा है.

सवाल 5:- फरवरी में 29 दिन कितने साल बाद आते हैं?

जवाब: हर 4 साल में एक बार 29 दिनों का फरवरी महीना होता है जिसे लीप ईयर के रूप में भी जाना जाता है. आमतौर पर 365 दिन और फरवरी में 28 दिन होते हैं. हालांकि, 29 दिनों के फरवरी के कारण साल में 366 दिन हो जाते हैं जिसे लीप ईयर कहा जाता है.

सवाल 6:- ऐसा कौन सा खेल जिसमें बल्ले और गेंद का इस्तेमाल किया जाता है?

जवाब: क्रिकेट एकमात्र ऐसा खेल है जिसमें बल्ले और गेंद का इस्तेमाल होता है. दुनिया भर में कई देशों द्वारा क्रिकेट खेला जाता है और ये इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय खेल है.

सवाल 7:- भारत की सीमा कितने देशों से जुड़ी हुई है?

जवाब: भारत 7 देशों के साथ अपनी सीमाएं साझा करता है. नेपाल, पाकिस्तान, भूटान, चीन, म्यांमार, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से भारत की भूमि जुड़ती है. जबकि समुद्री सीमा श्रीलंका और मालदीव जैसे देशों से भी है, लेकिन मुख्य रूप से सात देशों के साथ स्थलीय सीमा है, जिनमें सबसे लंबी बांग्लादेश के साथ और सबसे छोटी अफगानिस्तान के साथ है.

सवाल 8:- भारत की समुद्री सीमा कितने देशों के साथ लगती है?

जवाब: भारत की समुद्री सीमा कुल 7 देशों के साथ लगती है जो- श्रीलंका, मालदीव, म्यांमार, थाईलैंड, इंडोनेशिया, बांग्लादेश और पाकिस्तान हैं.

सवाल 9:- दुनिया का सबसे बड़ा जंगल कौन सा है?

जवाब: दुनिया का सबसे बड़ा जंगल अमेजन वर्षावन है जो करीब 65 लाख वर्ग किमी क्षेत्र में फैला हुआ है.

सवाल 10:- ऐसा कौन सा सागर है जो एशिया और अफ्रीका को अलग करता है?

जवाब: एशिया और अफ्रीका को अलग करने के लिए लाल सागर जाना जाता है. ये हिंद महासागर का एक महत्वपूर्ण अंतर्देशीय समुद्र है.

ये भी पढ़ें- GK Quiz: वो क्या है जो जितना भरते हो, उतना हल्का हो जाता है?