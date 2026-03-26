GK Quiz: सिर्फ 5 फीट का है सबसे छोटा झरना, दुनिया के सबसे लंबे झरने की लंबाई जानकर घूम जाएगा दिमाग!

GK Quiz: क्या आप दुनिया के सबसे छोटे झरने का नाम जानते हैं? दुनिया के सबसे लंबे झरने की कितनी लंबाई है? आइए ऐसे ही कुछ सामान्य ज्ञान के सवाल और उसके जवाब जानते हैं.
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GK Quiz: जरा सोचिए, आप कहीं खड़े हो और आपकी नजर एक ऐसे झरने की तरफ चली जाए जिसकी लंबाई आपकी हाईट से भी कम हो या फिर सिर्फ आपकी लंबाई जितना ही ऊंचाई वाला झरना देखने को मिले, यकीन ऐसे नजारे को देखकर आप भी सोच में पड़ जाएंगे कि ये कोई झरना है या फिर पहाड़ों में से बस पानी आ रहा है. दरअसल, इस दुनिया में सबसे छोटे झरने की लंबाई सिर्फ 5 फीट है. इतना छोटा है कि आपकी हाइट उस बराबर लग सकती है. वहीं, दुनिया में ऐसे भी झरने हैं जो बहुत विशाल, लंबे और डरावने तक लगते हैं. पहाड़ों से पानी नीचे गिरते हुए हवा में धुंध हो जाती है और चारों तरफ शोर सिर्फ पानी का सुनाई देता है. आज हम आपको दुनिया के सबसे छोटे और लंबे झरने के बारे में बताने जा रहे हैं जिसकी लंबाई जाकर शायद आप थोड़ी देर के लिए सोच में पड़ सकते हैं कि क्या ऐसा भी कुछ हो सकता है. आज हम आपको कुछ सामान्य ज्ञान के सवाल और उसके जवाब बताने जा रहे हैं. आइए जानते हैं.
जवाब :- दुनिया का सबसे छोटा मीठे पानी वाले झरने का नाम वेइरोआ वेई फॉल्स है, जो न्यूजीलैंड में स्थित है.
जवाब :- वेइरोआ वेई फॉल्स झरने की ऊंचाई सिर्फ 1.5 मीटर यानी करी 5 फीट है.
जवाब :- दुनिया का सबसे छोटा झरना अमेरिका के कनेक्टिकट में स्थित मिल पॉन्ड फॉल्स भी कहलाता है जो सिर्फ 12 फीट तक है.
जवाब :- दुनिया में सबसे लंबा झरना एंजेल फॉल्स है जो वेनेजुएला में स्थित है.
जवाब :- दुनिया का सबसे ऊंचा झरना एंजेल फॉल्स है जिसकी लंबाई 979 मीटर यानी करीब 3212 फीट है.
जवाब :- भारत का सबसे ऊंचा झरना कुंचिकल नामक है जो कर्नाटक के शिमोगा जिले में स्थित है.
जवाब :- कुंचिकल झरना सिर्फ भारत का नहीं बल्कि पूरे एशिया का सबसे ऊंचा झरना कहलाता है जिसकी ऊंचाई करीब 1,493 फीट है.
जवाब :- भारत का सबसे छोटा झरना झारखंड में स्थित है जिसका नाम हुंडरू जलप्रपात है.
जवाब :- बिहार के नवादा जिले में काकोलत नामक झरना सबसे छोटे प्राकृतिक झरनों में से एक है जिसकी ऊंचाई करीब 160 फीट या 49 मीटर बताई जाती है.
जवाब :- दुनिया के सबसे छोटे और बड़े झरने में इतना फर्क है कि छोटे झरने को 600 से ज्यादा बार जोड़ा जाए तब जाकर बड़े झरने के बराबर हो सकता है.
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