GK Quiz: क्या आप जानते हैं कहां होती है सबसे ज्यादा तीखी मिर्च की खेती? दुनिया भर में हैं हजारों प्रकार की मिर्चियां

GK Quiz: मिर्च, जिसकी पहचान ही तीखेपन से है. इसका इस्तेमाल सिर्फ खाने को पकाने के दौरान नहीं बल्कि सलाद या चाट का स्वाद बढ़ाने के लिए भी किया जाता है. दुनियाभर में मिर्च के हजारों प्रकार होते हैं जिनमें हरी मिर्च, लाल मिर्च, शिमला मिर्च, पीली मिर्च, सफेद और काली मिर्च को ज्यादा पहचान मिली हुई है. हजारों प्रकार की मिर्ची में भी अलग-अलग प्रकार होते हैं. साइज से लेकर स्वाद के मामले में भी मिर्च अलग-अलग तरह की पाई जाती हैं. दुनिया भर में मिर्च की खेती का तरीका अलग-अलग है. कहां ज्यादा मिर्च का उत्पादन होता है? कितनी तरह की मिर्च भारत में होती है, आइए ऐसे सवालों के जवाब जानते हैं.

सवाल 1:- भारत में मिर्ची कितने प्रकार की होती है?

उत्तर:- दुनिया भर में मिर्च के हजार प्रकार बताए जाते हैं. भारत में 400 से अधिक मिर्च के प्रकार होते हैं जो अलग-अलग रंग और स्वाद के लिए जाने जाते हैं.

सवाल 2:- दुनिया में सबसे तीखी मिर्च की खेती कहां होती है?

उत्तर:- दुनिया की सबसे तीखी मिर्च भारत के असम में उगाई जाती है.

सवाल 3:- सबसे तीखी मिर्च का नाम क्या है?

उत्तर:- भारत के असम में सबसे तीखी मिर्च उगाई जाती है जिसका नाम भूत झोलकिया है. इसे नागा मोरिच, नागा झोलकिया और घोस्ट चिली के नाम से भी जाना जाता है.

सवाल 4:- भूत झोलकिया के अलावा कौन सी मिर्च सबसे तीखी होती है?

उत्तर:- भूत झोलकिया मिर्च के बाद कैरोलिना रीपर मिर्च, हबनेरो मिर्च, ड्रेगन्स ब्रेथ, बुलेट टाइप चिली, इंफिनिटी चिली और डोरसेट नागा मिर्च को सबसे तीखा बताया जाता है. इन मिर्चियों के सामने हरी मिर्च कम तीखी होती है.

सवाल 5:- भारत में सबसे ज्यादा हरी मिर्च कहां उगाई जाती है?

उत्तर:- भारत के आंध्र प्रदेश में हरी मिर्च का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है. मध्य प्रदेश के भी कई राज्य हैं जहां हरी मिर्च को ज्यादा उगाया जाता है. बाकी अन्य राज्यों में भी हरी मिर्च की खेती ज्यादा होती है. भारतीयों के बीच इसे सब्जी से लेकर सलाद के रूप में खाना ज्यादा पसंद किया जाता है.

सवाल 6:- भारत में एशिया की दूसरी सबसे बड़ी मिर्च की मंडी कहां है?

उत्तर:- भारत में एशिया की दूसरी सबसे बड़ी लाल मिर्च मंडी भी आंध्र प्रदेश में है. यहां हरी मिर्च और लाल मिर्च दोनों का उत्पादन अधिक होता है.

सवाल 7:- दुनिया की सबसे महंगी मिर्च का नाम क्या है?

उत्तर:- अजी चरापिटा नामक मिर्च दुनिया की सबसे महंगी मिर्च है. इसे कैवियार मिर्च भी कहा जाता है. केसर से भी ज्यादा कीमत वाली अजी चरापिटा मिर्च दुनिया का सबसे महंगा मसाला भी कहलाता है.

सवाल 8:- दुनिया की सबसे छोटी मिर्च कौन सी है?

उत्तर:- सिलिंग लाबुयो को दुनिया की सबसे छोटी मिर्च कहा जाता है. ये मिर्च जितनी छोटी होती है उतनी ही ज्यादा तीखी भी होती है. इसका उत्पादन फिलीपींस में होता है. इसके बाद दुर्लभ और सबसे छोटी मिर्च में अजी चरापिटा मिर्च का नाम आता है.

सवाल 9:- सबसे कम तीखी मिर्च कौन सी होती है?

उत्तर:- दुनिया की सबसे कम तीखी मिर्च, बेल मिर्च या शिमला मिर्च है. इसका तीखापन न के बराबर होता है. भारत में कश्मीरी मिर्च भी कम तीखी कहलाई जाती है.

सवाल 10:- गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में किस मिर्च का नाम शामिल है?

उत्तर:- साल 2023 में पेपर एक्स नामक मिर्च को दुनिया की सबसे तीखी मिर्च होने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के तहत खिताब मिला था. इससे पहले 2017 में सबसे तीखी मिर्च का खिताब कैरोलिना रीपर को मिला था. गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में इस मिर्च का नाम दुनिया की सबसे तीखी मिर्च के तौर पर प्रमाणित है.

