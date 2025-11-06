GK Quiz: कब हुआ था भारत में पहला आम चुनाव, क्या जानते हैं पहले वोटर का नाम?

General Election GK Quiz: चुनाव... राजनीतिक गलियारों में आम चुनाव एक बड़े त्योहार की तरह है. बिहार में इन दिनों चुनाव का माहौल बना हुआ है. 6 नवंबर, गुरुवार को पहले चरणों में बिहार के 18 जिलों में 121 विधानसभा सीटों पर वोटिंग की जाएगी. पहले चरण के मतदान में 102 सीटें सामान्य वर्ग और 19 सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं. चुनाव को लोकतांत्रिक प्रक्रिया का सबसे प्रत्यक्ष प्रतीक माना जाता है. देश में लोकसभा और प्रत्येक विधानसभा के चुनाव ‘फर्स्ट-पास्ट-द-पोस्ट’ चुनावी सिस्टम के इस्तेमाल से किए जाते हैं. क्या जानते हैं कि भारत में पहला चुनाव कब हुआ था और कौन पहला वोटर था? आइए चुनाव से संबंधित सामान्य ज्ञान प्रश्न-उत्तर जानते हैं.

सवाल:- भारत में चुनाव कब होते हैं?

भारत में हर 5 साल में लोकसभा और प्रत्येक राज्य विधान सभा चुनाव होते हैं. राष्ट्रपति चाहे तो लोकसभा को 5 साल पूरे होने से पहले भी आम चुनाव करा सकते हैं. हालांकि, ये तब हो सकता है जब सरकार को लोकसभा का विश्वास हासिल न हुआ हो और सत्ता संभालने के लिए दूसरा कोई ऑप्शन न दिखे.

सवाल:- भारत में पहले आम चुनाव में कितने मतदान हुए थे?

भारत में हुए पहले आम चुनाव में 45 प्रतिशत मतदान हुए थे. इस दौरान कांग्रेस पार्टी की जीत हुई थी. जबकि, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी को सिर्फ 16 सीटें हासिल हुई थी और वो दूसरे स्थान पर रही थी.

सवाल:- भारत में पहला आम चुनाव कब हुआ था?

साल 1951-52 में भारत का पहला आम चुनाव हुआ था. इस दौरान 17 करोड़ से ज्यादा मतदाताओं ने हिस्सा लिया था.

सवाल:- कब से कब तक चला था पहला आम चुनाव?

भारत का पहला आम चुनाव 25 अक्टूबर 1951 से 21 फरवरी 1952 तक चला था. इस दौरान लोकसभा और राज्य विधानसभाओं की सीटों पर मतदान हुआ था.

सवाल:- भारत का पहला वोटर कौन था और क्या नाम है?

भारत के पहले वोटर श्याम शरण नेगी थे जो हिमाचल के छोटे से गांव नेगी किन्नौर के मूरंग स्कूल में मास्टर थे. देश की आजादी के बाद श्याम ने ही सबसे पहले वोट डाला था.

सवाल:- भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे?

भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे. आजादी के बाद इन्हें ही पीएम का पद हासिल हुआ था. सभी चाचा नेहरू के नाम से भी जानते थे.

