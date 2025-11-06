Advertisement
trendingNow12990476
Hindi Newsशिक्षा

GK Quiz: कब हुआ था भारत में पहला आम चुनाव, क्या जानते हैं पहले वोटर का नाम?

General Election GK Quiz: भारत में सबसे पहले चुनाव कब हुआ था और पहले वोटर का नाम क्या था? क्या आप इसके बारे में जानते हैं, आइए चुनाव से जुड़े सवाल-जवाब जानते हैं.

Written By  Simran Singh|Last Updated: Nov 06, 2025, 07:45 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

GK Quiz: कब हुआ था भारत में पहला आम चुनाव, क्या जानते हैं पहले वोटर का नाम?

General Election GK Quiz: चुनाव... राजनीतिक गलियारों में आम चुनाव एक बड़े त्योहार की तरह है. बिहार में इन दिनों चुनाव का माहौल बना हुआ है. 6 नवंबर, गुरुवार को पहले चरणों में बिहार के 18 जिलों में 121 विधानसभा सीटों पर वोटिंग की जाएगी. पहले चरण के मतदान में 102 सीटें सामान्य वर्ग और 19 सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं. चुनाव को लोकतांत्रिक प्रक्रिया का सबसे प्रत्यक्ष प्रतीक माना जाता है. देश में लोकसभा और प्रत्येक विधानसभा के चुनाव ‘फर्स्ट-पास्ट-द-पोस्ट’ चुनावी सिस्टम के इस्तेमाल से किए जाते हैं. क्या जानते हैं कि भारत में पहला चुनाव कब हुआ था और कौन पहला वोटर था? आइए चुनाव से संबंधित सामान्य ज्ञान प्रश्न-उत्तर जानते हैं.

सवाल:- भारत में चुनाव कब होते हैं?

भारत में हर 5 साल में लोकसभा और प्रत्येक राज्य विधान सभा चुनाव होते हैं. राष्ट्रपति चाहे तो लोकसभा को 5 साल पूरे होने से पहले भी आम चुनाव करा सकते हैं. हालांकि, ये तब हो सकता है जब सरकार को लोकसभा का विश्वास हासिल न हुआ हो और सत्ता संभालने के लिए दूसरा कोई ऑप्शन न दिखे.

Add Zee News as a Preferred Source

सवाल:- भारत में पहले आम चुनाव में कितने मतदान हुए थे?

भारत में हुए पहले आम चुनाव में 45 प्रतिशत मतदान हुए थे. इस दौरान कांग्रेस पार्टी की जीत हुई थी. जबकि, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी को सिर्फ 16 सीटें हासिल हुई थी और वो दूसरे स्थान पर रही थी.

सवाल:- भारत में पहला आम चुनाव कब हुआ था?

साल 1951-52 में भारत का पहला आम चुनाव हुआ था. इस दौरान 17 करोड़ से ज्यादा मतदाताओं ने हिस्सा लिया था.

सवाल:- कब से कब तक चला था पहला आम चुनाव?

भारत का पहला आम चुनाव 25 अक्टूबर 1951 से 21 फरवरी 1952 तक चला था. इस दौरान लोकसभा और राज्य विधानसभाओं की सीटों पर मतदान हुआ था.

सवाल:- भारत का पहला वोटर कौन था और क्या नाम है?

भारत के पहले वोटर श्याम शरण नेगी थे जो हिमाचल के छोटे से गांव नेगी किन्नौर के मूरंग स्कूल में मास्टर थे. देश की आजादी के बाद श्याम ने ही सबसे पहले वोट डाला था.

सवाल:- भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे?

भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे. आजादी के बाद इन्हें ही पीएम का पद हासिल हुआ था. सभी चाचा नेहरू के नाम से भी जानते थे.

ये भी पढ़ें- GK Quiz: वो कौन सा देश जहां नहीं है एक भी जेल? क्या आप जानते हैं जवाब

About the Author
author img
Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 9 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डिज...और पढ़ें

TAGS

GK quiz

Trending news

बर्फ से ढकी कश्मीर घाटी, गुलमर्ग में जमी कई इंच बर्फ; IMD ने जारी किया अलर्ट
Kashmir First Snowfall
बर्फ से ढकी कश्मीर घाटी, गुलमर्ग में जमी कई इंच बर्फ; IMD ने जारी किया अलर्ट
चीन-PAK के साथ महाभारत हुई तो अब जंग में 'विष्णु' और 'अभिमन्यु' भी उतरेंगे
DNA
चीन-PAK के साथ महाभारत हुई तो अब जंग में 'विष्णु' और 'अभिमन्यु' भी उतरेंगे
गोवा के बीच पर पाकिस्तान जिंदाबाद! क्या अब यहां भी पहुंच गया PAK प्रेमी गैंग
DNA
गोवा के बीच पर पाकिस्तान जिंदाबाद! क्या अब यहां भी पहुंच गया PAK प्रेमी गैंग
ऑपरेशन सिंदूर के 6 महीने बाद कश्मीर में फिर 'साजिश' का साया; ISI ने बनाया प्लान
India Pakistan News in Hindi
ऑपरेशन सिंदूर के 6 महीने बाद कश्मीर में फिर 'साजिश' का साया; ISI ने बनाया प्लान
माउंट एवरेस्ट से नीचा, फिर भी अजेय; आखिर क्यों कोई नहीं चढ़ पाया कैलाश पर्वत पर?
Mount Kailash
माउंट एवरेस्ट से नीचा, फिर भी अजेय; आखिर क्यों कोई नहीं चढ़ पाया कैलाश पर्वत पर?
पेड़ से बांध दो BJP नेताओं को और...TMC विधायक असीमा के बयान से गरमाई बंगाल की सियासत
west bengal news in hindi
पेड़ से बांध दो BJP नेताओं को और...TMC विधायक असीमा के बयान से गरमाई बंगाल की सियासत
RJD के टिकट पर लड़ रहे खेसारी का मुंबई में टूटेगा 'घर', मिला अवैध निर्माण का नोटिस
Khesari Lal Yadav
RJD के टिकट पर लड़ रहे खेसारी का मुंबई में टूटेगा 'घर', मिला अवैध निर्माण का नोटिस
J-K के स्कूलों में वंदे मातरम अनिवार्य करने पर घमासान, मुस्लिम बोले- ये गैर इस्लामिक
Vande Mataram
J-K के स्कूलों में वंदे मातरम अनिवार्य करने पर घमासान, मुस्लिम बोले- ये गैर इस्लामिक
'स्वयंभू बाबा' के जाल में फंसा IT इंजीनियर, करोड़ों का लगा चूना, 7 सालों तक चला खेल
Pune News
'स्वयंभू बाबा' के जाल में फंसा IT इंजीनियर, करोड़ों का लगा चूना, 7 सालों तक चला खेल
दिल्ली में प्रदूषण का तांडव, कई इलाकों में हालात 'गंभीर', चीन बोला- हम मदद को तैयार
Delhi air pollution
दिल्ली में प्रदूषण का तांडव, कई इलाकों में हालात 'गंभीर', चीन बोला- हम मदद को तैयार