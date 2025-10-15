Advertisement
GK Quiz: वो कौन सा पक्षी जो अपने बच्चों को पिलाता है दूध? क्या जानते हैं इस सवाल का जवाब?

General Knowledge Question and Answers: क्या आप जानते हैं किसी ऐसे पक्षी के बारे में जो अपने बच्चों को दूध पिलाता हो? अगर नहीं, तो चिंता न करें क्योंकि आपका सामान्य ज्ञान बढ़ाने के लिए आज हम कुछ ऐसे ही सवाल-जवाब लेकर आए हैं.

Written By  Simran Singh|Last Updated: Oct 15, 2025, 08:59 AM IST
General Knowledge Question and Answers: कुछ ऐसे सवाल-जवाब हैं जिसे प्रतियोगिता परीक्षा या अन्य तरह के एग्जाम में भी पूछ लिया जाता है. अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या फिर एसएससी एग्जाम समेत अन्य किसी एंट्रेंस परीक्षा को देते रहते हैं तो आपके लिए जरूरी है कि आपका सामान्य ज्ञान अच्छा खास हो और इसे बढ़ाने के लिए आप अलग-अलग तरह के जीके क्विज या सवाल-जवाब या करेंट अफेयर्स पर गौर करें. आज के सामान्य ज्ञान में उन पक्षियों के बारे में बताने जा रहे हैं जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं, आइए जनरल नॉलेज के कुछ सवाल-जवाब जानते हैं.

सवाल 1:- हवा में ही खाने, सोने और उड़ने वाली कौन सी चिड़िया है?

उत्तर:- हरियल नामक चिड़िया कभी जमीन पर नहीं बैठती है. वो पेड़ या हवा में ही सभी काम करती है.

सवाल 2:-ऐसा कौन सा पक्षी जिसके दूध में शराब से भी अधिक होता है नशा?

उत्तर:- कोकोपा नामक पक्षी के दूध में शराब से भी ज्यादा अल्कोहल पाया जाता है.

सवाल 3:- ऐसा कौन सा पक्षी है जो बच्चों को दूध पिलाता है.

उत्तर:- ऐसा कोई पक्षी नहीं जो दूध देता है लेकिन ऐसे कई पक्षी हैं जो अपने बच्चों को फसल दूध पिलाते हैं और ये स्तनधारियों के दूध से अलग होता है.

सवाल 4:- ऐसा कौन सा पक्षी जो बच्चों को लाल रंग का दूध पिलाता है?

उत्तर:- फ्लेमिंगो यानी राजहंस अपने बच्चों को चोंच से लाल रंग का दूध पिलाते हैं.

सवाल 5:- ऐसी कौन सी चिड़िया जिसके अंडे का रंग नीला होता है?

उत्तर:- चिड़ियों की कई प्रजातियां हैं जो नीले रंग के अंडे देते हैं. अमेरिकी रॉबिन, थ्रश परिवार, स्नोई एग्रेट, सॉन्ग थ्रश जैसे पक्षी हैं जिसके अंडे का रंग आसमानी नीला होता है.

सवाल 6:- ऐसा कौन सा पक्षी जिसके पंख नहीं होते हैं?

उत्तर:- कीवी नामक पक्षी के पंख नहीं होते हैं और वो आसमान में उड़ भी नहीं सकता है.

सवाल 7:- क्या चमगादड़ भी पक्षियों की तरह अंडे देता है?

उत्तर:- चमगादड़ कोई पक्षी नहीं है वो सिर्फ उड़ने वाले स्तनधारी है जो बच्चों को जन्म देते हैं और अपना दूध पिलाते हैं.

सवाल 8:- ऐसा कौन सा पक्षी जो उड़ नहीं सकता है?

उत्तर:- शुतुरमुर्ग के पास पंख होते हैं लेकिन फिर भी वो कभी उड़ नहीं सकता है.

सवाल 9:- ऐसा कौन सा पक्षी जिसकी 3 पलकों की परतें होती हैं?

उत्तर:- उल्लू एक ऐसा पक्षी है जिसकी पलकों की 3 परतें हैं.

सवाल 10:- कौन सा पक्षी दूध में से पानी को अलग कर सकता है?

उत्तर:- हंस को ऐसा पक्षी माना जाता है जो दूध और पानी अलग-अलग कर सकता है.

