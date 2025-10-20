Advertisement
GK Quiz: किस भाषा से लिया गया है ‘दिवाली’ शब्द? जानें दीपावली पर सामान्य ज्ञान प्रश्न और उत्तर

GK Quiz on Diwali: रोशनी के त्योहार दिवाली को हिंदू कैलेंडर के मुताबिक कार्तिक माह में मनाया जाता है. दीपावली के मौके पर इससे संबंधित सामान्य ज्ञान (General Knowledge) सवाल-जवाब के साथ आइए दिवाली के बारे में और जानते हैं.

Written By  Simran Singh|Last Updated: Oct 20, 2025, 08:09 AM IST
GK Quiz on Diwali: दीपावली जिसे दिवाली या रोशनी के नाम से भी जाना जाता है. भारत समेत कई अन्य देश भी हैं जहां इस दिन को बहुत धूमधाम के साथ मनाया जाता है. बुराई पर अच्छाई की जीत के साथ पूरे भारत में दिवाली का पर्व मनाते हैं. सभी की अलग-अलग भावनाओं के साथ ये दिन जुड़ा हुआ होता है. आज हम आपको दीपावली के अवसर पर कुछ सवाल-जवाब बताने जा रहे हैं जिसे दीपावली से संबंधित सामान्य ज्ञान बढ़ सकता है. आइए 10 जीके प्रश्न और उत्तर जानते हैं.

सवाल 1:- वो कौन सा धर्म जिसमें दिवाली को प्रमुख उत्सव नहीं माना जाता है?

जवाब:- यहूदी धर्म में दिवाली को प्रमुख त्योहार नहीं माना जाता है. जबकि, हिंदू धर्म के अलावा सिख और जैन धर्म में बहुत उत्साह के साथ ये दिन मनाया जाता है.

सवाल 2:- सिख धर्म में दिवाली मनाने का क्या कारण होता है?

जवाब:- सिख धर्म में दिवाली मनाने का कारण सिखों के गुरु हरगोबिंद की ग्वालियर में कैद से रिहाई है और उनके अमृतसर लौटने की खुशी में दिवाली मनाते हैं.

सवाल 3:- किस भाषा से ‘दिवाली’ शब्द लिया गया है?

जवाब:- संस्कृत भाषा से दिवाली शब्द को दीपावली से लिया गया है. इसका अर्थ- रोशनी का त्योहार है.

सवाल 4:- भारत के अलावा क्या दूसरे देशों में भी दिवाली मनाई जाती है?

जवाब:- भारत के अलावा अन्य देशों में भी दिवाली मनाई जाती है.

सवाल 5:- ब्रह्मा से ज्ञान प्राप्त करने के बाद कौन सा प्राचीन राजा दिवाली के दिन राज्य लौटा था?

जवाब:- दिवाली के दिन ब्रह्मा से ज्ञान प्राप्त करने के बाद राजा बलि अपने राज्य में लौटे थे.

सवाल 6:- कितने दिनों तक भारत में दिवाली मनाई जाती है?

जवाब:- दिवाली 5 दिनों का त्योहार होता है. इस पर्व की शुरुआत धनतेरस से होती है और भैया दूज के साथ समाप्त होता है.

सवाल 7:- दिवाली के किस दिन को भाई-बहन के बंधन के रूप में मनाते हैं?

जवाब:- दिवाली के 5वें दिन भाई दूज या भाई टीका मनाया जाता है, जो भाई और बहन के बीच प्यार समेत भाईचारे के प्रतीक  माना जाता है.

सवाल 8:- दिवाली पर माता लक्ष्मी के साथ कौन से देवता की पूजा होती है?

जवाब:- दिवाली पर देवी लक्ष्मी के साथ भगवान गणेश की पूजा होती है. दोनों की साथ पूजा को धन और समृद्धि का प्रदाता माना जाता है.

सवाल 9:- नरकासुर को किसने हराया?

जवाब:- भगवान कृष्ण ने नरकासुर को पराजित किया था.

सवाल 10:- दिवाली का दूसरा दिन क्या कहलाता है?

जवाब:- दिवाली का दूसरे दिन नरक चतुर्दशी के रूप में माना जाता है. ये दिन श्री कृष्ण द्वारा नरकासुर को हारने के कारण उत्सव के तौर पर मनाया है.

