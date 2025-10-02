GK Quiz: महात्मा गांधी की थी कितनी संतान? क्या जानते हैं आप, जानें बापू जी से जुड़े कुछ सवाल-जवाब

Mahatma Gandhi GK Quiz: आप महात्मा गांधी से जुड़ी किन बातों के बारे में जानते हैं. क्या जानते हैं महात्मा किसने सबसे पहले पुकारा था? गांधी जी की पत्नी का पूरा नाम क्या था? आइए ऐसे ही कुछ सवाल-जवाब जानते हैं.
Mahatma Gandhi GK Quiz: पूरे भारत में हर साल 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी के जन्मदिन को गांधी जयंती के रूप में मनाया जाता है. महात्मा गांधी को अलग-अलग नाम से भी जाना जाता है. इन्हें बापू और राष्ट्रपिता भी कहा जाता है. गुजरात के पोरबंदर में 2 अक्टूबर 1869 में गांधी जी का जन्म हुआ था. इस दिन को भारत में गांधी जयंती के रूप में मनाया जाता है. जबकि, पूरे भारत में ये दिन अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस के तौर पर मनाया जाता है. आइए आपका सामान्य ज्ञान बढ़ाते हुए महात्मा गांधी से जुड़े कुछ सवाल-जवाब जानते हैं.
सवाल 1:- महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या है?
जवाब:- महात्मा गांधी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी है. इनका जन्म 2 अक्टूबर, 1869 को हुआ था.
सवाल 2:- महात्मा गांधी की पत्नी का नाम क्या था?
जवाब:- महात्मा गांधी की शादी कस्तूरबाई माखनजी कपाड़िया से हुई थी.
सवाल 3:- महात्मा गांधी ने कितनी शादियां की थी?
जवाब:- महात्मा गांधी ने सिर्फ एक बार कस्तूरबाई गांधी से शादी की थी लेकिन इनके पिता करमचंद गांधी की कई पत्नियां रही थीं.
सवाल 4:- महात्मा गांधी के कितने बच्चे थे?
जवाब:- महात्मा गांधी के कुल चार पुत्र- हरिलाल, मणिलाल, रामदास और देवदास थे.
सवाल 5:- महात्मा गांधी का पांचवां बच्चा कौन सा है?
जवाब:- महात्मा गांधी के जैविक तौर पर चार संतान है लेकिन उनकी पांचवी संतान गोद ली हुई है जिसका नाम जमनालाल बजाज है. इन्हें गांधी जी अपना पांचवां संतान मानते थे.
सवाल 6:- महात्मा गांधी के बेटे हरिलाल का क्या हुआ था?
जवाब:- कमाठीपुरा में बेहोशी की हालत में हरिलाल गांधी पाए गए थे और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां लोगों को जानकारी नहीं थी कि वो गांधी परिवार से है. उनकी मृत्यु होने के बाद परिवार को पता चला था कि वो अस्पताल में भर्ती थे.
सवाल 7:- गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी?
जवाब:- मोहनदास करमचंद गांधी को महात्मा की उपाधि बंगाली कवि और लेखक रवींद्रनाथ टैगोर ने दी थी. एक पत्र में टैगोर ने इस उपाधि का इस्तेमाल किया था. इसके बाद से महात्मा गांधी कहा जाने लगा.
सवाल 8:- महात्मा गांधी की मृत्यु कब हुई थी?
जवाब:- महात्मा गांधी की मृत्यु 30 जनवरी 1948 को हुई थी.
सवाल 9:- महात्मा गांधी की मृत्यु कैसे हुई थी?
जवाब:- महात्मा गांधी पर बम फेंकने के 10 दिन बाद जब गांधी जी बिरला भवन में एक प्रार्थना सभा को संबोधित करने के लिए मंच पर जा रहे थे तब उनकी हत्या गोली मारकर की गई थी.
सवाल 10:- महात्मा गांधी की हत्या किसने की थी?
जवाब:- 30 जनवरी 1948 को दिल्ली के बिरला भवन में महात्मा गांधी की हत्या नाथूराम गोडसे ने गोली मारकर की थी.
