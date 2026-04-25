Advertisement
trendingNow13192740
Hindi Newsशिक्षाGK Quiz: प्राइवेट में हरा... तो कमर्शियल EV कार पर कौन सा नंबर प्लेट होता है?

GK Quiz: प्राइवेट में हरा... तो कमर्शियल EV कार पर कौन सा नंबर प्लेट होता है?

इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए हरे रंग की नंबर प्लेट होती है. प्राइवेट EV पर सफेद अक्षर और कमर्शियल EV पर पीले अक्षर लिखे जाते हैं. यह अंतर गाड़ी की कैटेगरी बताता है और गलत प्लेट लगाने पर जुर्माना भी लग सकता है.

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: Apr 25, 2026, 06:34 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

GK Quiz: प्राइवेट में हरा... तो कमर्शियल EV कार पर कौन सा नंबर प्लेट होता है?

सड़क पर दौड़ती गाड़ियों को देखकर आपने अक्सर नोटिस किया होगा कि हर गाड़ी की नंबर प्लेट अलग रंग की होती है. कभी सफेद, कभी पीली और अब तेजी से दिखने लगी है हरे रंग की प्लेट. लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन रंगों के पीछे एक खास नियम छिपा होता है? खासकर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स (EV) के मामले में तो नंबर प्लेट का रंग ही बता देता है कि गाड़ी प्राइवेट है या कमर्शियल. कई लोग इस फर्क को नहीं समझ पाते और यही छोटी सी जानकारी GK के लिए भी काफी जरूरी बन जाती है.

क्या हर गाड़ी की नंबर प्लेट अलग होती है?

भारत में अलग-अलग तरह की गाड़ियों के लिए अलग-अलग नंबर प्लेट तय की गई हैं. जैसे प्राइवेट गाड़ियों पर सफेद प्लेट और काले अक्षर होते हैं, जबकि कमर्शियल गाड़ियों पर पीली प्लेट होती है. इसी तरह इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए भी खास ग्रीन नंबर प्लेट लागू की गई है. यह सिस्टम इसलिए बनाया गया है ताकि सड़क पर चलते ही गाड़ी की कैटेगरी पहचान में आ जाए. इससे ट्रैफिक नियमों का पालन और जांच आसान हो जाती है.

प्राइवेट EV की नंबर प्लेट कैसी होती है?

प्राइवेट इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए हरे रंग की नंबर प्लेट होती है, जिस पर सफेद रंग से अक्षर और नंबर लिखे जाते हैं. यह प्लेट दिखते ही समझ आ जाता है कि यह गाड़ी निजी इस्तेमाल के लिए है. सरकार ने EV को बढ़ावा देने के लिए यह अलग पहचान दी है, जिससे लोग आसानी से इलेक्ट्रिक गाड़ियों को पहचान सकें और पर्यावरण के अनुकूल विकल्प को बढ़ावा मिले.

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढ़ें: वेबसाइट स्लो हो तो घबराएं नहीं! DigiLocker से ऐसे चेक करें CBSE 12वीं का रिजल्ट

कमर्शियल EV की नंबर प्लेट क्या होती है?

कमर्शियल इलेक्ट्रिक वाहनों की नंबर प्लेट भी हरे रंग की होती है, लेकिन इसमें एक बड़ा फर्क होता है. इसमें अक्षर और नंबर पीले रंग से लिखे होते हैं. यह प्लेट बताती है कि गाड़ी का इस्तेमाल व्यवसायिक काम के लिए किया जा रहा है, जैसे टैक्सी या डिलीवरी सर्विस. इस छोटे से फर्क से ही प्राइवेट और कमर्शियल EV की पहचान हो जाती है, जो नियमों के हिसाब से बेहद जरूरी है.

यह जानकारी क्यों है जरूरी?

नंबर प्लेट का यह अंतर सिर्फ दिखावे के लिए नहीं है, बल्कि यह ट्रैफिक नियमों और पहचान का अहम हिस्सा है. गलत नंबर प्लेट लगाने पर जुर्माना भी लग सकता है. इसके अलावा GK और प्रतियोगी परीक्षाओं में भी ऐसे सवाल अक्सर पूछे जाते हैं. इसलिए यह जानना जरूरी है कि हरे रंग की प्लेट पर सफेद अक्षर प्राइवेट EV के लिए होते हैं और पीले अक्षर कमर्शियल EV के लिए.

ये भी पढ़ें:12वीं के बाद करियर की टेंशन खत्म! इन 5 'फ्यूचरिस्टिक' कोर्स में है अंधा पैसा, जानें

About the Author
author img
Shivam Tiwari

शिवम तिवारी, जी न्यूज में डिजिटल कंटेंट राइटर हैं और पत्रकारिता में करीब 2 साल से अधिक का अनुभव रखते हैं. यूपी के प्रयागराज के रहने वाले शिवम ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन किया है....और पढ़ें

TAGS

GK quizEV Number PlateElectric Vehicle IndiaGreen Number plate

Trending news

रिकॉर्ड तोड़ गर्मी के बीच कश्मीर में सुकून, पड़ी सर्दियों वाली ठंडी
Jammu-kashmir
रिकॉर्ड तोड़ गर्मी के बीच कश्मीर में सुकून, पड़ी सर्दियों वाली ठंडी
सांसदों के इस्तीफे से भड़की 'आप', हरभजन सिंह के घर की दीवारों पर लिखा गद्दार
Harbhajan singh
सांसदों के इस्तीफे से भड़की 'आप', हरभजन सिंह के घर की दीवारों पर लिखा गद्दार
श्रद्धालुओं के भरोसे पर चोट, वैष्णो देवी दरबार की 95% चांदी नकली; सियासी पारा हाई
Vaishno devi mandir
श्रद्धालुओं के भरोसे पर चोट, वैष्णो देवी दरबार की 95% चांदी नकली; सियासी पारा हाई
‘ड्रग्स के डॉन’ डोला की क्राइम कुंडली, डोंगरी से दाऊद तक कैसे पहुंचा सलीम
Salim Dola
‘ड्रग्स के डॉन’ डोला की क्राइम कुंडली, डोंगरी से दाऊद तक कैसे पहुंचा सलीम
नशा माफियाओं पर 'सर्जिकल स्ट्राइक': श्रीनगर पुलिस ने जब्त की ₹3.5 करोड़ की संपत्ति
Srinagar Drug Crackdown
नशा माफियाओं पर 'सर्जिकल स्ट्राइक': श्रीनगर पुलिस ने जब्त की ₹3.5 करोड़ की संपत्ति
भाजपा बकासुरों की पार्टी...! AAP सांसदों के BJP में जाने पर भड़के संजय राउत
aap
भाजपा बकासुरों की पार्टी...! AAP सांसदों के BJP में जाने पर भड़के संजय राउत
‘जय बांग्ला’ vs ‘जय श्री राम’: मिदनापुर में बवाल, TMC-BJP आमने-सामने
West Bengal Election 2026
‘जय बांग्ला’ vs ‘जय श्री राम’: मिदनापुर में बवाल, TMC-BJP आमने-सामने
बंगाल चुनाव के बीच ED का ताबड़तोड़ एक्शन, 9 ठिकानों पर छापेमार कार्रवाई
West Bengal Election 2026
बंगाल चुनाव के बीच ED का ताबड़तोड़ एक्शन, 9 ठिकानों पर छापेमार कार्रवाई
केजरीवाल के नए पते पर विवाद, BJP ने कहा- शीशमहल 2; AAP का पलटवार- खोल देंगे घर
aap
केजरीवाल के नए पते पर विवाद, BJP ने कहा- शीशमहल 2; AAP का पलटवार- खोल देंगे घर
घुसपैठ से बदल रही डेमोग्राफी...! CM सरमा का ममता पर तीखा हमला, BJP की जीत का दावा
West Bengal Election 2026
घुसपैठ से बदल रही डेमोग्राफी...! CM सरमा का ममता पर तीखा हमला, BJP की जीत का दावा