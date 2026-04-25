GK Quiz: प्राइवेट में हरा... तो कमर्शियल EV कार पर कौन सा नंबर प्लेट होता है?

सड़क पर दौड़ती गाड़ियों को देखकर आपने अक्सर नोटिस किया होगा कि हर गाड़ी की नंबर प्लेट अलग रंग की होती है. कभी सफेद, कभी पीली और अब तेजी से दिखने लगी है हरे रंग की प्लेट. लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन रंगों के पीछे एक खास नियम छिपा होता है? खासकर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स (EV) के मामले में तो नंबर प्लेट का रंग ही बता देता है कि गाड़ी प्राइवेट है या कमर्शियल. कई लोग इस फर्क को नहीं समझ पाते और यही छोटी सी जानकारी GK के लिए भी काफी जरूरी बन जाती है.

क्या हर गाड़ी की नंबर प्लेट अलग होती है?

भारत में अलग-अलग तरह की गाड़ियों के लिए अलग-अलग नंबर प्लेट तय की गई हैं. जैसे प्राइवेट गाड़ियों पर सफेद प्लेट और काले अक्षर होते हैं, जबकि कमर्शियल गाड़ियों पर पीली प्लेट होती है. इसी तरह इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए भी खास ग्रीन नंबर प्लेट लागू की गई है. यह सिस्टम इसलिए बनाया गया है ताकि सड़क पर चलते ही गाड़ी की कैटेगरी पहचान में आ जाए. इससे ट्रैफिक नियमों का पालन और जांच आसान हो जाती है.

प्राइवेट EV की नंबर प्लेट कैसी होती है?

प्राइवेट इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए हरे रंग की नंबर प्लेट होती है, जिस पर सफेद रंग से अक्षर और नंबर लिखे जाते हैं. यह प्लेट दिखते ही समझ आ जाता है कि यह गाड़ी निजी इस्तेमाल के लिए है. सरकार ने EV को बढ़ावा देने के लिए यह अलग पहचान दी है, जिससे लोग आसानी से इलेक्ट्रिक गाड़ियों को पहचान सकें और पर्यावरण के अनुकूल विकल्प को बढ़ावा मिले.

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कमर्शियल EV की नंबर प्लेट क्या होती है?

कमर्शियल इलेक्ट्रिक वाहनों की नंबर प्लेट भी हरे रंग की होती है, लेकिन इसमें एक बड़ा फर्क होता है. इसमें अक्षर और नंबर पीले रंग से लिखे होते हैं. यह प्लेट बताती है कि गाड़ी का इस्तेमाल व्यवसायिक काम के लिए किया जा रहा है, जैसे टैक्सी या डिलीवरी सर्विस. इस छोटे से फर्क से ही प्राइवेट और कमर्शियल EV की पहचान हो जाती है, जो नियमों के हिसाब से बेहद जरूरी है.

यह जानकारी क्यों है जरूरी?

नंबर प्लेट का यह अंतर सिर्फ दिखावे के लिए नहीं है, बल्कि यह ट्रैफिक नियमों और पहचान का अहम हिस्सा है. गलत नंबर प्लेट लगाने पर जुर्माना भी लग सकता है. इसके अलावा GK और प्रतियोगी परीक्षाओं में भी ऐसे सवाल अक्सर पूछे जाते हैं. इसलिए यह जानना जरूरी है कि हरे रंग की प्लेट पर सफेद अक्षर प्राइवेट EV के लिए होते हैं और पीले अक्षर कमर्शियल EV के लिए.

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