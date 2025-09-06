GK Quiz: अ से लेकर ज्ञ तक हिंदी वर्णमाला की है पढ़ाई? तो जानते हैं ऐसे 3 अक्षर जिससे शुरू नहीं होता कोई भी शब्द
Advertisement
trendingNow12910921
Hindi Newsशिक्षा

GK Quiz: अ से लेकर ज्ञ तक हिंदी वर्णमाला की है पढ़ाई? तो जानते हैं ऐसे 3 अक्षर जिससे शुरू नहीं होता कोई भी शब्द

GK Quiz: हिंदी वर्णमाला में शामिल सभी अक्षरों में से कुछ अक्षर ऐसे भी हैं जिनसे किसी शब्द की शुरुआत नहीं होती है? अगर आपको इसके बारे में अभी तक पता नहीं था, तो आइए 3 ऐसे अक्षर के बारे में बताते हैं जिससे कोई शब्द शुरू नहीं होता है.

Written By  Simran Singh|Last Updated: Sep 06, 2025, 01:52 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

GK Quiz: अ से लेकर ज्ञ तक हिंदी वर्णमाला की है पढ़ाई? तो जानते हैं ऐसे 3 अक्षर जिससे शुरू नहीं होता कोई भी शब्द

Hindi Letters with which No Word Starts: दुनिया भर में कई भाषाएं हैं और सबका अपना खास महत्व है. हर भाषा को सीखने के लिए पहले शुरुआती अक्षर को जानना और पहचानना होता है. बात करें भाषा का गहना कहलाए जाने वाली हिंदी की तो ये सिर्फ एक भाषा ही नहीं बल्कि लोगों के बीच एक भाव का प्रतीक भी माना जाता है. भारत के कई राज्यों में हिंदी भाषा का आना और बातचीत करना आम बात है. हिंदी भाषा को सीखने के लिए हिंदी वर्णमाला, बारहखड़ी आदि का ज्ञान होना जरूरी है. दो अक्षर से एक शब्द बनता है जिनमें मात्रा लग जाती है तो हर शब्द का अर्थ भी अलग-अलग हो जाता है. क्या आपको जानकारी है कि अ से ज्ञ तक हिंदी वर्णमाला में ऐसे अक्षर हैं जिनमें कोई शब्द शुरू नहीं होता है? आइए जानते हैं कि किन 3 अक्षर से शब्द की शुरुआत नहीं होती है.

भारत में कितने लोग जानते हैं हिंदी भाषा?

भारत की कुल 44 प्रतिशत जनसंख्या है जो हिंदी बोलना और समझना दोनों जानती है. साल 2011 के सर्वे से पता चला था कि 52.8 करोड़ लोगों में प्रथम भाषा यानी मातृभाषा हिंदी है. जबकि, लगभग 30 करोड़ से ज्यादा लोग हैं जिनके लिए हिंदी दूसरी या तीसरी भाषा है और वो उसे ज्यादा खास जानते या समझते नहीं है. कुछ आंकड़े बताते हैं कि भारत में करीब 82 करोड़ ऐसे भी लोग है जो हिंदी न तो बोलते हैं और न समझते हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

ऐसे कौन से अक्षर जिनसे शुरू नहीं होता कोई शब्द?

हिंदी वर्णमाला में ङ, ञ और ण ऐसे अक्षर हैं जिनका इस्तेमाल किसी भी शब्द के शुरुआत में नहीं होता है. ङ, ञ और ण से कोई शब्द शुरू नहीं होता है.

हिंदी वर्णमाला में पंचमाक्षर कौन से हैं?

हिंदी देवनागरी वर्णमाला में ङ, ञ, और ण व्यंजन हैं जो वर्णमाला के हर वर्ग के 5वें वर्ण यानी पंचमाक्षर कहलाते हैं. ङ, ञ, ण, न, म को पंचमाक्षर कहा जाता है.

पंचमाक्षर की जगह क्यों होने लगा बिंदी का इस्तेमाल?

आधुनिक हिंदी में ङ, ञ, ण, न, म जैसे इन पंचमाक्षर का इस्तेमाल अब काफी कम हो चुका है. इनकी जगह हिंदी शब्द में बिंदी लगाई जाती है. हिंदी वर्णमाला में हर व्यंजन वर्ग के 5वें वर्ण- जैसे क वर्ग के लिए ङ, च वर्ग के लिए ञ, ट वर्ग के लिए ण, त वर्ग के लिए न, प वर्ग के लिए म है. सभी अंतिम वर्ण के बाद बिंदी का इस्तेमाल होने लगा है. जैसे- चंचल, कण और मंगल आदि.

ये भी पढ़ें- GK Quiz: क्या आप जानते हैं कहां होती है सबसे ज्यादा तीखी मिर्च की खेती? दुनिया भर में हैं हजारों प्रकार की मिर्चियां

About the Author
author img
Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 9 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डिज...और पढ़ें

TAGS

GK quiz

Trending news

2 घंटे तक आसमान में अटक गईं यात्रियों की सांसें! इंडिगो का प्लेन वापस लौटा कोच्चि
Mid-air technical snag
2 घंटे तक आसमान में अटक गईं यात्रियों की सांसें! इंडिगो का प्लेन वापस लौटा कोच्चि
केए सेंगोट्टैयन को AIADMK ने सभी पदों से किया बर्खास्त
KA Sengottaiyan
केए सेंगोट्टैयन को AIADMK ने सभी पदों से किया बर्खास्त
केए सेंगोट्टैयन को AIADMK ने सभी पदों से किया बर्खास्त
KA Sengottaiyan
केए सेंगोट्टैयन को AIADMK ने सभी पदों से किया बर्खास्त
मैंने भारत-रूस को चीन के हाथों खो दिया...ट्रंप के बयान पर जयशंकर का जवाब
S Jaishankar
मैंने भारत-रूस को चीन के हाथों खो दिया...ट्रंप के बयान पर जयशंकर का जवाब
जब सोने-हीरे से सजी रहती थीं लाल किले की दीवारें, कैसे कोहिनूर समेत सबकुछ चला गया
Lal Qila
जब सोने-हीरे से सजी रहती थीं लाल किले की दीवारें, कैसे कोहिनूर समेत सबकुछ चला गया
जब सोने-हीरे से सजी रहती थीं लाल किले की दीवारें, कैसे कोहिनूर समेत सबकुछ चला गया?
Lal Qila
जब सोने-हीरे से सजी रहती थीं लाल किले की दीवारें, कैसे कोहिनूर समेत सबकुछ चला गया?
बीड़ी पर सियासी बवाल… भारत कैसे बन गया दुनिया का दूसरा सबसे उत्पादक?
Bihar election
बीड़ी पर सियासी बवाल… भारत कैसे बन गया दुनिया का दूसरा सबसे उत्पादक?
जब नेहरू के जमाने में हजरतबल से गायब हो गए थे पैगम्बर मोहम्मद साहब के पवित्र बाल
Hazratbal Dargah
जब नेहरू के जमाने में हजरतबल से गायब हो गए थे पैगम्बर मोहम्मद साहब के पवित्र बाल
हम पहले इंसान फिर नागरिक और आखिर में सैनिक...एयर चीफ मार्शल ने किससे कहा ऐसा?
Passing Out Parade 2025
हम पहले इंसान फिर नागरिक और आखिर में सैनिक...एयर चीफ मार्शल ने किससे कहा ऐसा?
'PM मोदी हमेशा मेरे दोस्त रहेंगे...', ट्रंप के यू-टर्न के बाद पीएम मोदी का जवाब
PM Modi
'PM मोदी हमेशा मेरे दोस्त रहेंगे...', ट्रंप के यू-टर्न के बाद पीएम मोदी का जवाब
;