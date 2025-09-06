GK Quiz: अ से लेकर ज्ञ तक हिंदी वर्णमाला की है पढ़ाई? तो जानते हैं ऐसे 3 अक्षर जिससे शुरू नहीं होता कोई भी शब्द

Hindi Letters with which No Word Starts: दुनिया भर में कई भाषाएं हैं और सबका अपना खास महत्व है. हर भाषा को सीखने के लिए पहले शुरुआती अक्षर को जानना और पहचानना होता है. बात करें भाषा का गहना कहलाए जाने वाली हिंदी की तो ये सिर्फ एक भाषा ही नहीं बल्कि लोगों के बीच एक भाव का प्रतीक भी माना जाता है. भारत के कई राज्यों में हिंदी भाषा का आना और बातचीत करना आम बात है. हिंदी भाषा को सीखने के लिए हिंदी वर्णमाला, बारहखड़ी आदि का ज्ञान होना जरूरी है. दो अक्षर से एक शब्द बनता है जिनमें मात्रा लग जाती है तो हर शब्द का अर्थ भी अलग-अलग हो जाता है. क्या आपको जानकारी है कि अ से ज्ञ तक हिंदी वर्णमाला में ऐसे अक्षर हैं जिनमें कोई शब्द शुरू नहीं होता है? आइए जानते हैं कि किन 3 अक्षर से शब्द की शुरुआत नहीं होती है.

भारत में कितने लोग जानते हैं हिंदी भाषा?

भारत की कुल 44 प्रतिशत जनसंख्या है जो हिंदी बोलना और समझना दोनों जानती है. साल 2011 के सर्वे से पता चला था कि 52.8 करोड़ लोगों में प्रथम भाषा यानी मातृभाषा हिंदी है. जबकि, लगभग 30 करोड़ से ज्यादा लोग हैं जिनके लिए हिंदी दूसरी या तीसरी भाषा है और वो उसे ज्यादा खास जानते या समझते नहीं है. कुछ आंकड़े बताते हैं कि भारत में करीब 82 करोड़ ऐसे भी लोग है जो हिंदी न तो बोलते हैं और न समझते हैं.

ऐसे कौन से अक्षर जिनसे शुरू नहीं होता कोई शब्द?

हिंदी वर्णमाला में ङ, ञ और ण ऐसे अक्षर हैं जिनका इस्तेमाल किसी भी शब्द के शुरुआत में नहीं होता है. ङ, ञ और ण से कोई शब्द शुरू नहीं होता है.

हिंदी वर्णमाला में पंचमाक्षर कौन से हैं?

हिंदी देवनागरी वर्णमाला में ङ, ञ, और ण व्यंजन हैं जो वर्णमाला के हर वर्ग के 5वें वर्ण यानी पंचमाक्षर कहलाते हैं. ङ, ञ, ण, न, म को पंचमाक्षर कहा जाता है.

पंचमाक्षर की जगह क्यों होने लगा बिंदी का इस्तेमाल?

आधुनिक हिंदी में ङ, ञ, ण, न, म जैसे इन पंचमाक्षर का इस्तेमाल अब काफी कम हो चुका है. इनकी जगह हिंदी शब्द में बिंदी लगाई जाती है. हिंदी वर्णमाला में हर व्यंजन वर्ग के 5वें वर्ण- जैसे क वर्ग के लिए ङ, च वर्ग के लिए ञ, ट वर्ग के लिए ण, त वर्ग के लिए न, प वर्ग के लिए म है. सभी अंतिम वर्ण के बाद बिंदी का इस्तेमाल होने लगा है. जैसे- चंचल, कण और मंगल आदि.

