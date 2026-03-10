GK Quiz: क्या है क्रूड ऑयल, कहां और कब सबसे पहले कार में इस्तेमाल हुआ था कच्चा तेल?

Crude Oil GK Quiz: क्या आप जानते हैं कच्चा तेल क्या है? पेट्रोल का सबसे पहले इस्तेमाल कब कार को चलाने के लिए किया गया था? कच्चे तेल की खोज कैसे की गई? आइए क्रूड ऑयल से संबंधित सवाल और उसके जवाब बताते हैं.
Crude Oil GK Quiz: ‘कच्चा तेल’ जिसे अंग्रेजी भाषा में क्रूड ऑयल कहते हैं और इन दिनों काफी चर्चाओं में है. कच्चे तेल की चर्चा होने की सबसे मुख्य वजह उसकी बढ़ती कीमतें हैं. अमेरिका-इजरायल की ईरान के साथ जंग चलने पर कच्चे तेल की कीमतों पर खास असर देखने को मिल रहा है और लगातार तेल की कीमतों में बढ़ोतरी हो रही है जिससे दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाओं पर असर पड़ सकता है. इसे एक ऐसा प्राकृतिक संसाधन माना जाता है जो दुनिया में अर्थव्यवस्थाओं पर असर डालता है. रोजमर्रा की जरूरतों में से एक क्रूड ऑयल है और क्या आप इसके बारे में जानते हैं? कच्चे तेल का क्या इतिहास है? कब और कहां कच्चे तेल की खोज की गई? कब से कार में तेल का इस्तेमाल शुरू हुआ?
कच्चा तेल (Crude Oil) एक काले रंग का चिपचिपा पदार्थ होता है. कच्चे तेल या पेट्रोलियम का इस्तेमाल जीवाश्म ईंधन के तौर पर होता है. इसका इतिहास डायनासोर के अस्तित्व से भी लाखों साल पुराना है. ये जमीन या समुद्र के नीचे से निकलने वाला प्राकृतिक, गाढ़ा और गहरे रंग का खनिज तेल है. लाखों साल पहले समुद्री में रहने वाले जानवरों और पौधों के अवशेषों के उच्च ताप और दबाव से कच्चा तेल बनता है. कच्चे तेल को शोधन (Refining) के बाद ईंधन का रूप दिया जाता है. इस प्रोसेस के बाद कच्चे तेल को पेट्रोल, डीजल या केरोसिन में बदला जाता है.
कच्चे तेल का इस्तेमाल लगभग 5000 साल पहले किया गया था. उस दौरान सबसे पहले तेल का यूज प्राचीन मिस्र में किया जाता था. ईंधन के तौर पर नहीं बल्कि ममी के ताबूत की कोटिंग के लिए कच्चा तेल इस्तेमाल किया जाता था.
ब्रिटिश म्यूजियम की मानें तो मिस्र के दौर में ममी के ताबूत पर काले रंग का चिपचिपा पदार्थ होता था. जांच के दौरान खुलासा हुआ था कि वो काला चिपचिपा पदार्थ वनस्पति तेल, पेड़ की राल, जानवर की चर्बी, मधुमक्खी के मोम और बिटुमेन से तैयार किया गया है.
आधुनिक काल में कच्चा तेल की खोज हो चुकी थी लेकिन ज्यादा लोगों को इसकी जानकारी नहीं थी. 19वीं शताब्दी में पहली बार क्रूड ऑयल की खोज हुई. सोसाइटी ऑफ पेट्रोलियम इंजीनियर्स के अनुसार 27 अगस्त 1859 को अमेरिका में कच्चे तेल की खोज की गई थी.
अमेरिका में जॉर्ज बिसेल और एडविन एल. ड्रेक द्वारा कच्चे तेल की खोज 70 फीट नीचे तक खुदाई करके की गई. उस दौरान एक स्वदेशी ड्रिलिंग मशीन का यूज करके पेंसिल्वेनिया के टाइटसविले शहर के पास एक जमीन में खुदाई के बाद कच्चे तेल का पता चला. इसके बाद पता चला की जमीन के नीचे तेल का खजाना है.
उस दौरान कच्चे तेल से कई प्रोडक्ट्स तैयार किए जिनमें से एक केरोसिन भी था और घरों में रोशनी के काम आया. तेल की खोज के बाद अमेरिका में पहला व्यावसायिक तेल कुआं टाइटसविले में खोदा गया. केरोसिन की बढ़ती मांग के साथ दुनिया भर में क्रूड ऑयल को पहचान मिली और फिर कई सारी नई इंडस्ट्री भी खड़ी हुईं.
कच्चे तेल से पेट्रोल और डीजल को भी तैयार किया गया. इसकी मदद से बाइक, कार और बड़े-बड़े वाहन भी चलने लगे. साल 1885 में जर्मन के इंजीनियर कार्ल बेंज ने मोटर कार का आविष्कार किया और उस समय गैसोलीन (पेट्रोल) पर कार को चलाया था. केरोसिन को तैयार करने पर निकलने वाले बाई-प्रोडक्ट को गैसोलीन कहा जाता था. 1908 में हेनरी फोर्ड मॉडल टी कार को चलाने के लिए गैसोलीन का इस्तेमाल किया गया और इसके बाद पेट्रोल को पहचान मिली शुरू हो गई और मांग बढ़ती चली गई.
