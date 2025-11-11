Advertisement
trendingNow12997544
Hindi Newsशिक्षा

GK Quiz: कभी हुआ करते थे देश... अब सिर्फ इतिहास में रह गया नाम, नक्शे तक से हट गया नामों-निशा

GK Quiz History: क्या आप ऐसे देश के नाम जानते हैं जो कभी देश हुआ करते थे और दुनिया के नक्शे में दिखते थे लेकिन आज उनका कोई नामोनिशान ही नहीं है. आइए 4 टॉप देश जानते हैं जो अब है नहीं.

Written By  Simran Singh|Last Updated: Nov 11, 2025, 01:21 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

GK Quiz: कभी हुआ करते थे देश... अब सिर्फ इतिहास में रह गया नाम, नक्शे तक से हट गया नामों-निशा

GK Quiz History: देश के सबसे कठिन प्रतियोगिता परीक्षाओं में से एक यूपीएससी है जिसमें अक्सर इंटरव्यू या मुख्य परीक्षा में ऐसे सवाल पूछ लिए जाते हैं जो देश-दुनिया के इतिहास से जुड़े हुए होते हैं. अगर आप भी इस तरह की परीक्षा देते हैं या अपना सामान्य ज्ञान बढ़ाना चाहते हैं तो उन देशों के नाम जानते हैं जो सिर्फ इतिहास में है, लेकिन असल में नक्शे तक से गायब हो चुके हैं. जी हां, 5 ऐसे टॉप देशों के नाम आज हम आपको बताने जा रहे हैं जिनका नाम इतिहास के पन्नों में देख सकते हैं, लेकिन अगर नक्शे में देखना चाहेंगे तो कोई नामोनिशान नहीं दिखेगा.

इतिहास से गायब है ये देश

पहले और अब की तुलना में दुनिया का नक्शा बदल चुका है और बदलाव इतना ज्यादा है कि आप चाहकर भी तुलना नहीं कर सकेंगे. इसके पीछे की वजह कभी युद्ध रहा तो कभी साम्राज्य का बदलना तो कभी सीमाएं बदलना तो कभी देश का पूरी तरह से गायब होना आदि है. हालांकि, निशानी के तौर पर बस इतिहासी किताबों और पुराने नक्शों में उन देशों को जगह मिली है.

Add Zee News as a Preferred Source

ये 4 देश जो अब है नहीं

1. चेकोस्लोवाकिया (Czechoslovakia) नामक देश अब किसी नक्शे में नजर नहीं आता है जो पहले यूरोप में देखा जाता था. इस शांत और मजबूत देश को 1993 में दो नए देशों में बदल दिया गया था. उस दौरान चेक रिपब्लिक और स्लोवाकिया नाम से देश को दो देशों बांट दिया गया था.

2. एक देश प्रशिया (Prussia) था जिसका नाम काफी ताकतवर साम्राज्य के कारण चर्चाओं में था और जर्मनी के एकीकरण में इस देश की अहम भूमिका होती थी. हालांकि, इस बड़े और ताकतवर देश की छुट्टी दूसरे विश्व युद्ध के बाद हो गई और नक्शे से प्रशिया नामक देश गायब हो गया. उस देश की सभी जमीन को नए जर्मन राज्यों और पोलैंड को दे दी गई थी.

3. यूगोस्लाविया (Yugoslavia) नामक देश भ उनमें से एक है जो अब इतिहास में है लेकिन नक्शे में कोई नामोनिशान नहीं है. सालों के संघर्ष के बाद इस देश को कई देशों में बांट दिया गया था.

4. ऑस्ट्रिया-हंगरी (Austria-Hungary) नामक देश भी नक्शे में नहीं है. इसका अस्तित्व पहले विश्व युद्ध के बाद समाप्त हो गया था. ऑस्ट्रिया नाम से जाना जाता है.

ये भी पढ़ें- GK Quiz: कौन थे भारत के पहले शिक्षा मंत्री? कब और क्यों मनाते हैं नेशनल एजुकेशन डे

About the Author
author img
Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 9 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डिज...और पढ़ें

TAGS

do you know

Trending news

यादव, कुर्मी, मुस्लिम... बिहार में किसका वोट किसके साथ? भाजपा को टेंशन X फैक्टर से
Bihar Vidhan Sabha Chunav 2025
यादव, कुर्मी, मुस्लिम... बिहार में किसका वोट किसके साथ? भाजपा को टेंशन X फैक्टर से
क्या है मुस्लिम डॉक्टरों का आतंकी मॉड्यूल? 4 दिन, 4 डॉक्टरों की गिरफ्तारी से हड़कंप
Delhi blast
क्या है मुस्लिम डॉक्टरों का आतंकी मॉड्यूल? 4 दिन, 4 डॉक्टरों की गिरफ्तारी से हड़कंप
ऑपरेशन सिंदूर के बाद चुनौती बना 'व्हाइट कॉलर टेरर'! कैसे बौखलाहट में साजिश रहे आतंकी
operation sindoor
ऑपरेशन सिंदूर के बाद चुनौती बना 'व्हाइट कॉलर टेरर'! कैसे बौखलाहट में साजिश रहे आतंकी
दिल्ली धमाके के दोषियों को छोड़ेंगे नहीं... देश के दुश्मनों को पीएम मोदी की चेतावनी
Delhi blast
दिल्ली धमाके के दोषियों को छोड़ेंगे नहीं... देश के दुश्मनों को पीएम मोदी की चेतावनी
मंदिर के दान के पैसों से डॉक्टर बना उमर... J&K के पूर्व DGP वैद 'गद्दारों' पर भड़के
Delhi blast
मंदिर के दान के पैसों से डॉक्टर बना उमर... J&K के पूर्व DGP वैद 'गद्दारों' पर भड़के
'इसका जवाब देना होगा...,' दिल्ली ब्लास्ट पर भड़के नाना पटोले; सरकार से पूछे सवाल
delhi red fort blast
'इसका जवाब देना होगा...,' दिल्ली ब्लास्ट पर भड़के नाना पटोले; सरकार से पूछे सवाल
महिला डॉक्टर शाहीन शाहिद पर खुलासा, जैश-ए-मोहम्मद के महिला विंग से निकला कनेक्‍शन
Masood Azhar
महिला डॉक्टर शाहीन शाहिद पर खुलासा, जैश-ए-मोहम्मद के महिला विंग से निकला कनेक्‍शन
खाद से कैसे बना आतंक का खिलौना, 20 साल पहले भी अमोनियम नाइट्रेट का इस्तेमाल होता था
Delhi blast
खाद से कैसे बना आतंक का खिलौना, 20 साल पहले भी अमोनियम नाइट्रेट का इस्तेमाल होता था
दिल्ली ब्लास्ट मामले में किसके बयान पर हुई FIR? लाल किले के SI ने क्या बताया सच
Delhi blast
दिल्ली ब्लास्ट मामले में किसके बयान पर हुई FIR? लाल किले के SI ने क्या बताया सच
कौन है डॉक्‍टर उमर मोहम्मद? दिल्ली ब्लॉस्ट करने वाले संदिग्ध की पहली तस्वीर आई सामने
Delhi blast
कौन है डॉक्‍टर उमर मोहम्मद? दिल्ली ब्लॉस्ट करने वाले संदिग्ध की पहली तस्वीर आई सामने