GK Quiz: कभी हुआ करते थे देश... अब सिर्फ इतिहास में रह गया नाम, नक्शे तक से हट गया नामों-निशा

GK Quiz History: देश के सबसे कठिन प्रतियोगिता परीक्षाओं में से एक यूपीएससी है जिसमें अक्सर इंटरव्यू या मुख्य परीक्षा में ऐसे सवाल पूछ लिए जाते हैं जो देश-दुनिया के इतिहास से जुड़े हुए होते हैं. अगर आप भी इस तरह की परीक्षा देते हैं या अपना सामान्य ज्ञान बढ़ाना चाहते हैं तो उन देशों के नाम जानते हैं जो सिर्फ इतिहास में है, लेकिन असल में नक्शे तक से गायब हो चुके हैं. जी हां, 5 ऐसे टॉप देशों के नाम आज हम आपको बताने जा रहे हैं जिनका नाम इतिहास के पन्नों में देख सकते हैं, लेकिन अगर नक्शे में देखना चाहेंगे तो कोई नामोनिशान नहीं दिखेगा.

इतिहास से गायब है ये देश

पहले और अब की तुलना में दुनिया का नक्शा बदल चुका है और बदलाव इतना ज्यादा है कि आप चाहकर भी तुलना नहीं कर सकेंगे. इसके पीछे की वजह कभी युद्ध रहा तो कभी साम्राज्य का बदलना तो कभी सीमाएं बदलना तो कभी देश का पूरी तरह से गायब होना आदि है. हालांकि, निशानी के तौर पर बस इतिहासी किताबों और पुराने नक्शों में उन देशों को जगह मिली है.

ये 4 देश जो अब है नहीं

1. चेकोस्लोवाकिया (Czechoslovakia) नामक देश अब किसी नक्शे में नजर नहीं आता है जो पहले यूरोप में देखा जाता था. इस शांत और मजबूत देश को 1993 में दो नए देशों में बदल दिया गया था. उस दौरान चेक रिपब्लिक और स्लोवाकिया नाम से देश को दो देशों बांट दिया गया था.

2. एक देश प्रशिया (Prussia) था जिसका नाम काफी ताकतवर साम्राज्य के कारण चर्चाओं में था और जर्मनी के एकीकरण में इस देश की अहम भूमिका होती थी. हालांकि, इस बड़े और ताकतवर देश की छुट्टी दूसरे विश्व युद्ध के बाद हो गई और नक्शे से प्रशिया नामक देश गायब हो गया. उस देश की सभी जमीन को नए जर्मन राज्यों और पोलैंड को दे दी गई थी.

3. यूगोस्लाविया (Yugoslavia) नामक देश भ उनमें से एक है जो अब इतिहास में है लेकिन नक्शे में कोई नामोनिशान नहीं है. सालों के संघर्ष के बाद इस देश को कई देशों में बांट दिया गया था.

4. ऑस्ट्रिया-हंगरी (Austria-Hungary) नामक देश भी नक्शे में नहीं है. इसका अस्तित्व पहले विश्व युद्ध के बाद समाप्त हो गया था. ऑस्ट्रिया नाम से जाना जाता है.

