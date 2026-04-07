GK Quiz: सूखी हो तो 2 किलो, गीली हो तो 1 किलो और जल जाए तो 3 किलो; बताओ तो जानें?

General Knowledge Quiz: सामान्य ज्ञान के ये ट्रिकी सवाल तुर्की के काले गुलाब से लेकर सल्फर की अनोखी पहेली तक, आपकी सोचने की क्षमता को चुनौती देते हैं. प्रतियोगी परीक्षाओं और इंटरव्यू की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए ये मजेदार तथ्य और लॉजिकल सवाल बेहद उपयोगी साबित हो सकते हैं.
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General Knowledge Quiz: प्रतियोगी परीक्षाओं और जॉब इंटरव्यू में अक्सर ऐसे सवाल पूछे जाते हैं, जो दिमाग घुमा देते हैं. सिर्फ किताबी ज्ञान ही नहीं, बल्कि लॉजिक और सोचने की क्षमता भी यहां काम आती है. कई बार सवाल इतने अलग होते हैं कि सुनकर ही लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं. ऐसे ही कुछ मजेदार और ट्रिकी सवाल हम आपके लिए लेकर आए हैं. ये सवाल आपकी सोचने की ताकत को भी बढ़ाएंगे और जीके भी मजबूत करेंगे.
सवाल 1 - दुनिया में काला गुलाब कहां मिलता है?
जवाब 1 - काले गुलाब की बात करें तो ये सिर्फ तुर्की में पाया जाता है.
सवाल 2 - ऐसा कौन सा पक्षी है जिसके पंख नहीं होते?
जवाब 2 - ऐसे पक्षी जिसके पंख नहीं होते हैं उनको हम कीवी पक्षी कहते हैं, ये न्यूजीलैंड में पाया जाता है और उड़ नहीं सकता है.
सवाल 3 - इमली की चाय किस बीमारी में फायदेमंद मानी जाती है?
जवाब 3 - मेटाबॉलिक सिंड्रोम में इमली की चाय फायदेमंद मानी जाती है.
सवाल 4 - काली मिट्टी किस फसल के लिए सबसे अच्छी होती है?
जवाब 4 - काली मिट्टी कपास की खेती के लिए सबसे बेस्ट मानी जाती है.
सवाल 5 - ऐसा कौन सा देश है जहां एक भी सिनेमा हॉल नहीं है?
जवाब 5 - भूटान में एक भी सिनेमाघर नहीं है.
सवाल 6 - सूखी हो तो 2 किलो, गीली हो तो 1 किलो और जलने के बाद 3 किलो हो जाए… ये क्या है?
जवाब 6 - सल्फर, यही वो चीज है जो इस अजीब पहेली में फिट बैठती है.
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