GK Quiz: भारत में बादलों की राजधानी तो किसी को कहा जाता है रेत के तूफान का घर, क्या जानते हैं ऐसे राज्यों के नाम

General Knowledge Quiz: भारत में कई राज्य और शहर हैं जो अपनी अलग खासियत के कारण अलग-अलग नामों से जाने जाते हैं. कुछ शहरों के नाम उनके रंग के आधार पर हैं तो किसी को उसके मौसम के हिसाब से जाना जाता है. किसी को लाल नगरी, किसी को गुलाबी नगरी, कोई सफेद नगरी तो किसी राज्य को रेत के तूफान का घर कहा जाता है. क्या आप ऐसे नाम वाले राज्य या शहर का असली नाम जानते हैं, आइए आज के सामान्य ज्ञान के सवालों का जवाब देते हैं.

सवाल 1:- भारत में किसे लाल नगरी कहा जाता है?

जवाब:- भारत के मध्य प्रदेश के बदरीनगर को लाल नगरी कहा जाता है.

सवाल 2:- भारत में कौन सा शहर गुलाबी नगरी कहलाता है?

जवाब:- जयपुर को पिंक सिटी या गुलाबी नगरी के नाम से जाना जाता है.

सवाल 3:- भारत में किस राज्य को रेत के तूफान का घर कहा जाता है?

जवाब:- भारत में राजस्थान को रेत के तूफान का घर कहा जाता है.

सवाल 4:- भारत में कौन सा शहर बादलों की राजधानी कहलाता है?

जवाब:- बादलों की राजधानी चेरापूंजी को कहा जाता है.

सवाल 5:- भारत में ऐसा कौन सा रेलवे स्टेशन जहां कोई ट्रेन नहीं रुकती है?

जवाब:- सिंघाबाद रेलवे स्टेशन भारत का आखिरी स्टेशन है और यहां कोई ट्रेन नहीं रुकती है.

सवाल 6:- भारत में कौन सा शहर ब्लू सिटी कहलाता है?

जवाब:- जोधपुर को ब्लू सिटी या नीली नगरी कहा जाता है.

सवाल 7:- भारत में व्हाइट सिटी किस शहर को कहते हैं?

जवाब:- भारत में उदयपुर को व्हाइट सिटी कहा जाता है.

