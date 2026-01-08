GK Quiz: भारत में बादलों की राजधानी तो किसी को कहा जाता है रेत के तूफान का घर, क्या जानते हैं ऐसे राज्यों के नाम

General Knowledge Quiz: भारत में अलग-अलग राज्य हैं जो अपनी एक अलग पहचान और संस्कृति के लिए जाने जाते हैं. ऐसे कुछ राज्य और शहर है जिन्हें उनके असली नाम के अलावा भी अन्य नामों से जाना जाता है. किसी को बादलों की राजधानी तो किसी को रेत के तूफान का घर कहा जाता है.
सवाल 1:- भारत में किसे लाल नगरी कहा जाता है?
जवाब:- भारत के मध्य प्रदेश के बदरीनगर को लाल नगरी कहा जाता है.
सवाल 2:- भारत में कौन सा शहर गुलाबी नगरी कहलाता है?
जवाब:- जयपुर को पिंक सिटी या गुलाबी नगरी के नाम से जाना जाता है.
सवाल 3:- भारत में किस राज्य को रेत के तूफान का घर कहा जाता है?
जवाब:- भारत में राजस्थान को रेत के तूफान का घर कहा जाता है.
सवाल 4:- भारत में कौन सा शहर बादलों की राजधानी कहलाता है?
जवाब:- बादलों की राजधानी चेरापूंजी को कहा जाता है.
सवाल 5:- भारत में ऐसा कौन सा रेलवे स्टेशन जहां कोई ट्रेन नहीं रुकती है?
जवाब:- सिंघाबाद रेलवे स्टेशन भारत का आखिरी स्टेशन है और यहां कोई ट्रेन नहीं रुकती है.
सवाल 6:- भारत में कौन सा शहर ब्लू सिटी कहलाता है?
जवाब:- जोधपुर को ब्लू सिटी या नीली नगरी कहा जाता है.
सवाल 7:- भारत में व्हाइट सिटी किस शहर को कहते हैं?
जवाब:- भारत में उदयपुर को व्हाइट सिटी कहा जाता है.
