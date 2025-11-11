Advertisement
GK Quiz: कौन थे भारत के पहले शिक्षा मंत्री? कब और क्यों मनाते हैं नेशनल एजुकेशन डे

GK Quiz National Education Day: 11 नवंबर का दिन आजादी के बाद पहले शिक्षा मंत्री के लिए जाना जाता है. क्या आप जानते हैं कि भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन है? कब और क्यों राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाते हैं? आइए जान लेते हैं.

Written By  Simran Singh|Last Updated: Nov 11, 2025, 08:41 AM IST
GK Quiz: कौन थे भारत के पहले शिक्षा मंत्री? कब और क्यों मनाते हैं नेशनल एजुकेशन डे

GK Quiz National Education Day: 14 नवंबर का दिन भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्मदिवस के रूप में जाना जाता है. इस दिन पूरे भारत में बाल दिवस मनाया जाता है. ठीक ऐसे ही 11 नवंबर का दिन भी भारत के पहले शिक्षा मंत्री के जन्म दिवस के कारण जाना जाता है. भारत के स्वतंत्र होने के बाद कौन पहले शिक्षा मंत्री थे और शिक्षा बदलाव में उनका क्या-क्या रोल रहा? राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब और क्यों मनाते हैं? क्या आप ऐसे ही कुछ सामान्य ज्ञान सवाल-जवाब के बारे में जानते हैं?

सवाल 1:- भारत में शिक्षक दिवस कब मनाते हैं?

जवाब:- हर साल भारत में 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है.

सवाल 2:- शिक्षा के चार उद्देश्य कौन से होते हैं?

जवाब:- शैक्षणिक सफलता, आलोचनात्मक सोच, भावनात्मक बुद्धिमत्ता और रचनात्मकता को शिक्षा का चार उद्देश्य कहा जाता है.

सवाल 3:- भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे?

जवाब:- भारत के स्वतंत्र होने के बाद पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद बने थे.

सवाल 4:- राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब है?

जवाब:- 11 नवंबर को हर साल राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है.

सवाल 5:- क्यों मनाया जाता है राष्ट्रीय शिक्षा दिवस?

जवाब:- भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद की जयंती पर राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है.

सवाल 6:- कौन थे मौलाना अबुल कलाम आजाद?

जवाब:- मौलाना अबुल कलाम आजाद का भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में खास रोल रहा है. ये स्वतंत्रता के बाद बनने वाले पहले शिक्षा मंत्री थे?

सवाल 7:- मौलाना अबुल कलाम आजाद कितने पढ़े-लिखे हैं?

जवाब:- मौलाना कलाम आजाद ने फारसी, अरबी और इस्लामी में शिक्षा की है. उन्हें उर्दू साप्ताहिक अल-हिलाल और अल-बलाग के संस्थापक के रूप में भी जाना जाता है.

सवाल 8:- मौलाना आजाद को किस भारत रत्न से सम्मानित किया गया था?

जवाब:- उन्हें मरणोपरांत भारत रत्न से 1992 में सम्मानित किया गया था. ये भारत रत्न एक भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान के तौर पर जाना जाता है.

सवाल 9:- मौलाना आजाद का शिक्षा क्षेत्र में क्या योगदान रहा है?

जवाब:- भारतीय शिक्षा में मौलाना आजाद की खास भूमिका रही है. उन्होंने भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (AICTE) की मजबूत से लेकर साइंस और रिसर्च संबंधित शिक्षा में बढ़ावे के लिए खास भूमिका निभाई है.

सवाल 10:- किन प्रमुख संस्थानों में मौलाना आजाद की खास भूमिका रही?

जवाब:- मौलाना आजाद ने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (IIT), यूजीसी ग्रांट कमीशन (UGC) और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस (IISc) जैसे प्रमुख संस्थानों में खास भूमिका निभाई है.

ये भी पढ़ें- GK Quiz: स्वतंत्रता आंदोलन में सरदार पटेल की खास भूमिका, 150वीं जयंती पर जानें वल्लभभाई से जुड़े सवाल-जवाब

