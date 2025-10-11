Advertisement
Hindi Newsशिक्षा

GK Quiz: पोलो खेलते समय किस शासक की हुई थी मृत्यु? जानें 7 सामान्य ज्ञान प्रश्न और उत्तर

GK Quiz Question and Answers: भारतीय इतिहास से संबंधित कितना सामान्य ज्ञान है और कितना नहीं? ये आप जीके के इन 7 सवाल-जवाब से भी जान सकते हैं. आइए सामान्य ज्ञान प्रश्न और उत्तर जानते हैं.

Written By  Simran Singh|Last Updated: Oct 11, 2025, 02:27 PM IST
GK Quiz Question and Answers: भारत का इतिहास बेहद खास है जिसमें देश के विभाजन और भारतीय गणराज्य की स्थापना तक के बारे में जिक्र है. भारतीय इतिहास से संबंधित सवाल-जवाब अक्सर यूपीएससी, एसएससी, एनडीए, सीडीएस जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है. जनरल नॉलेज के सवाल-जवाब को जाकर आप अपना सामान्य ज्ञान बढ़ा सकते हैं. आज हम आपके लिए भारतीय इतिहास से जुड़े 7 सामान्य ज्ञान प्रश्न और उत्तर लेकर आए हैं.

सवाल 1:- तराइन के दूसरे युद्ध के दौरान पृथ्वीराज चौहान को किसने हराया था?

उत्तर:- तराइन के द्वितीय युद्ध में मुहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराया था जिसके बाद उत्तरी भारत में मुस्लिम शासन की स्थापना हुई थी.

सवाल 2:- कब अपनाया गया था भारत का संविधान?

उत्तर:- 26 नवंबर, 1949 को भारत का संविधान अपनाया गया था जिसे 26 जनवरी, 1950 को लागू किया गया.

सवाल 3:- ऐसा कौन सा शासक जिसकी पोलो खेलने के दौरान हुई थी मौत?

उत्तर:- कुतुबुद्दीन ऐबक की पोलो खेलते समय मृत्यु हो गई थी.

सवाल 4:- दिल्ली का पहला सुल्तान कौन था?

उत्तर:- मुहम्मद गौरी का पूर्व गुलाम कुतुब-उद-दीन ऐबक दिल्ली का पहला सुल्तान था. जिसने 1206 में दिल्ली सल्तनत की स्थापना की थी.

सवाल 5:- किन दो सेना की बीच हल्दीघाटी का युद्ध लड़ा गया था?

उत्तर:- राणा प्रताप और अकबर के बीच हल्दीघाटी का युद्ध 1576 में लड़ा गया था.

सवाल 6:- कौन सा वेद 'मंत्रों की पुस्तक' के नाम से जाना जाता है?

उत्तर:- मंत्रों की पुस्तक के रूप में सामवेद जाना जाता है। ये मंत्र धार्मिक अनुष्ठानों के भजन और धुन में होते हैं.

सवाल 7:- दिल्ली के किस सुल्तान ने आगरा की स्थापना की थी?

उत्तर:- 1504 में सिकंदर लोदी ने आगरा की स्थापना एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक और प्रशासनिक केंद्र के तौर पर की थी.

About the Author
author img
Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 9 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डिज...और पढ़ें

