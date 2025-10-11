GK Quiz: पोलो खेलते समय किस शासक की हुई थी मृत्यु? जानें 7 सामान्य ज्ञान प्रश्न और उत्तर

GK Quiz Question and Answers: भारत का इतिहास बेहद खास है जिसमें देश के विभाजन और भारतीय गणराज्य की स्थापना तक के बारे में जिक्र है. भारतीय इतिहास से संबंधित सवाल-जवाब अक्सर यूपीएससी, एसएससी, एनडीए, सीडीएस जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है. जनरल नॉलेज के सवाल-जवाब को जाकर आप अपना सामान्य ज्ञान बढ़ा सकते हैं. आज हम आपके लिए भारतीय इतिहास से जुड़े 7 सामान्य ज्ञान प्रश्न और उत्तर लेकर आए हैं.

सवाल 1:- तराइन के दूसरे युद्ध के दौरान पृथ्वीराज चौहान को किसने हराया था?

उत्तर:- तराइन के द्वितीय युद्ध में मुहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराया था जिसके बाद उत्तरी भारत में मुस्लिम शासन की स्थापना हुई थी.

Add Zee News as a Preferred Source

सवाल 2:- कब अपनाया गया था भारत का संविधान?

उत्तर:- 26 नवंबर, 1949 को भारत का संविधान अपनाया गया था जिसे 26 जनवरी, 1950 को लागू किया गया.

सवाल 3:- ऐसा कौन सा शासक जिसकी पोलो खेलने के दौरान हुई थी मौत?

उत्तर:- कुतुबुद्दीन ऐबक की पोलो खेलते समय मृत्यु हो गई थी.

सवाल 4:- दिल्ली का पहला सुल्तान कौन था?

उत्तर:- मुहम्मद गौरी का पूर्व गुलाम कुतुब-उद-दीन ऐबक दिल्ली का पहला सुल्तान था. जिसने 1206 में दिल्ली सल्तनत की स्थापना की थी.

सवाल 5:- किन दो सेना की बीच हल्दीघाटी का युद्ध लड़ा गया था?

उत्तर:- राणा प्रताप और अकबर के बीच हल्दीघाटी का युद्ध 1576 में लड़ा गया था.

सवाल 6:- कौन सा वेद 'मंत्रों की पुस्तक' के नाम से जाना जाता है?

उत्तर:- मंत्रों की पुस्तक के रूप में सामवेद जाना जाता है। ये मंत्र धार्मिक अनुष्ठानों के भजन और धुन में होते हैं.

सवाल 7:- दिल्ली के किस सुल्तान ने आगरा की स्थापना की थी?

उत्तर:- 1504 में सिकंदर लोदी ने आगरा की स्थापना एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक और प्रशासनिक केंद्र के तौर पर की थी.

ये भी पढ़ें- General Knowledge: दूध से पानी अलग कर देता है ये पक्षी, क्या जानते हैं आप इसका नाम?