Advertisement
trendingNow13074999
Hindi Newsशिक्षाGK Quiz: आज इंडियन आर्मी डे… क्या जानते हैं भारतीय सेना के जनक कौन?

GK Quiz: आज इंडियन आर्मी डे… क्या जानते हैं भारतीय सेना के जनक कौन?

Indian Army Day 2026 GK Quiz: भारत में हर साल 15 जनवरी भारतीय सेना दिवस (Indian Army) मनाया जाता है. इस बार भारत में ये 78 वां सेना दिवस है और इसे जयपुर में एक भव्य कार्यक्रम के साथ आयोजित किया गया है. इंडियन आर्मी से संबंधित आपका सामान्य ज्ञान कैसा है? इसे जानने के लिए आइए सेना दिवस से जुड़े जीके सवाल-जवाब जानते हैं.

Written By  Simran Singh|Last Updated: Jan 15, 2026, 10:19 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

GK Quiz: आज इंडियन आर्मी डे… क्या जानते हैं भारतीय सेना के जनक कौन?

Indian Army Day 2026 GK Quiz: भारत में इस साल 15 जनवरी 2026 को 78 वां सेना दिवस मनाया जा रहा है. ये दिन सैन्य शक्ति के प्रदर्शन अवसर के साथ-साथ ऐतिहासिक क्षण की याद दिलाने वाला है. हर साल आर्मी डे मनाया जाता है जो फील्ड मार्शल केएम करियप्पा के ऐतिहासिक नेतृत्व के कारण जाना जाता है. ये दिन इंडियन आर्मी के अदम्य साहस को समर्पित है. भारत के लिए गर्व और वीरता के प्रतीक भारतीय सेना दिवस को क्यों मनाया जाता है? भारतीय सेना के पितामह कौन है? आइए इंडियन आर्मी से जुड़े सामान्य ज्ञान के सवाल और जवाब जानते हैं.

सवाल 1:- भारतीय सेना दिवस कब मनाया जाता है?

जवाब:- हर साल 15 जनवरी को भारत में भारतीय सेना दिवस मनाया जाता है.

Add Zee News as a Preferred Source

सवाल 2:- इंडियन आर्मी डे 15 जनवरी को क्यों मनाया जाता है?

जवाब:- भारतीय कमांडर-इन-चीफ, फील्ड मार्शल केएम करियप्पा ने सेना की कमान संभाली थी जिस वजह से हर साल 15 जनवरी को इंडियन आर्मी डे मनाया जाता है.

सवाल 3:- भारतीय सेना के जनक कौन हैं?

जवाब:- भारतीय सेना के जनक मेजर-जनरल स्ट्रिंगर लॉरेंस हैं. जबकि, स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय सेना प्रमुख फील्ड मार्शल के. एम. करिअप्पा थे.

सवाल 4:- इंडियन आर्मी डे पहली बार कब मनाया गया था?

जवाब:- भारतीय सेना दिवस को पहली बार 1949 में 15 जनवरी को मनाया गया था. ये वो दिन था जब ब्रिटिश जनरल सर फ्रांसिस बुचर से भारतीय कमांडर-इन-चीफ, फील्ड मार्शल केएम करियप्पा ने सेना की कमान संभाली थी.

सवाल 5:- भारतीय सेना के निर्माता कौन थे?

जवाब:- भारतीय सेना के निर्माता ब्रिटिश जनरल सर रॉब लॉकहार्ट थे जिन्हें भारत का पहला सेना प्रमुख बनाया गया था.

सवाल 6:- भारत के फील्ड मार्शल कौन थे?

जवाब:- भारत में अभी तक सिर्फ दो ही फील्ड मार्शल रहे हैं. 1973 में सैम मानेकशॉ और 1986 में कोडंडेरा मडप्पा करियप्पा भारतीय सेना में फील्ड मार्शल रहे हैं. इसे भारतीय सेना में सर्वोच्च पद माना जाता है.

सवाल 7:- भारतीय सेना का आदर्श वाक्य क्या था?

जवाब:- भारतीय सेना का आदर्श वाक्य स्वयं से पहले सेवा है.

सवाल 8:- भारतीय सेना में सुप्रीम कमांडर कौन होता है?

जवाब:- भारतीय सेना में भारत के राष्ट्रपति सुप्रीम कमांडर होते हैं.

सवाल 9:- भारतीय सेना की नई थीम क्या है?

जवाब:- भारतीय सेना की नई थीम नेटवर्किंग और डेटा-सेंट्रिसिटी है.

सवाल 10:- इंडियन आर्मी की स्थापना कब की गई?

जवाब:- इंडियन आर्मी की स्थापना द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 1942 में की गई थी.

ये भी पढ़ें- Republic Day Parades 2026: गणतंत्र दिवस पर कौन थे पहले चीफ गेस्ट? जानें 1950 से लेकर अब तक के मेहमानों की लिस्ट

About the Author
author img
Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 9 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डिज...और पढ़ें

TAGS

 Indian Army

Trending news

चुनाव में NOTA को लेकर RSS प्रमुख ने जताई चिंता, वोट डालने के बाद वोटरों को दी सलाह
BMC Election 2026
चुनाव में NOTA को लेकर RSS प्रमुख ने जताई चिंता, वोट डालने के बाद वोटरों को दी सलाह
बीएमसी चुनाव: बहुमत में तो कभी नहीं आई शिवसेना, पर उद्धव को चुभ रहा होगा 'बिग ब्रदर'
BMC Chunav 2026
बीएमसी चुनाव: बहुमत में तो कभी नहीं आई शिवसेना, पर उद्धव को चुभ रहा होगा 'बिग ब्रदर'
Maharashtra BMC Election 2026 LIVE: विकास नहीं वजूद बचाने की जंग है...पूनम महाजन ने उद्धव-राज की जोड़ी पर कसा तंज
Maharashtra BMC Election 2026 LIVE
Maharashtra BMC Election 2026 LIVE: विकास नहीं वजूद बचाने की जंग है...पूनम महाजन ने उद्धव-राज की जोड़ी पर कसा तंज
संकट की घड़ी, ईरान में फंसे भारतीय, थरूर बोले- अगले कुछ दिन है बहुत जरूरी
Shashi Tharoor
संकट की घड़ी, ईरान में फंसे भारतीय, थरूर बोले- अगले कुछ दिन है बहुत जरूरी
40 फीसदी मुस्लिम आबादी...इस राज्य में कट्टरपंथियों ने उठाई अलग मुस्लिम जिले की मांग
DNA
40 फीसदी मुस्लिम आबादी...इस राज्य में कट्टरपंथियों ने उठाई अलग मुस्लिम जिले की मांग
डरने लगे 'मजहब के ठेकेदार', मौलाना-इमाम, रडार पर सारे नाम...मस्जिदों में बड़ा ऑपरेशन
DNA
डरने लगे 'मजहब के ठेकेदार', मौलाना-इमाम, रडार पर सारे नाम...मस्जिदों में बड़ा ऑपरेशन
ठंड का तांडव तेज, अब रातें बनेंगी सर्दी की ‘सजा’; जानें अगले 5 दिनों का मौसम अलर्ट
weather update
ठंड का तांडव तेज, अब रातें बनेंगी सर्दी की ‘सजा’; जानें अगले 5 दिनों का मौसम अलर्ट
2869 सीटें, 29 म्युनिसिपल कॉरपोरेशन और 15931 कैंडिडेट, महाराष्ट्र में कौन बनेगा किंग
BMC Elections 2026
2869 सीटें, 29 म्युनिसिपल कॉरपोरेशन और 15931 कैंडिडेट, महाराष्ट्र में कौन बनेगा किंग
'रोबॉट से नहीं कोई डर, बस...', LAC पर चीन की हरकत को लेकर सेना ने क्या कहा?
LAC
'रोबॉट से नहीं कोई डर, बस...', LAC पर चीन की हरकत को लेकर सेना ने क्या कहा?
‘लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं, लीडर ऑफ प्रोपेगेंडा’, BJP ने राहुल गांधी पर कसा तंज
Rahul Gandhi News
‘लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं, लीडर ऑफ प्रोपेगेंडा’, BJP ने राहुल गांधी पर कसा तंज