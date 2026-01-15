GK Quiz: आज इंडियन आर्मी डे… क्या जानते हैं भारतीय सेना के जनक कौन?

Indian Army Day 2026 GK Quiz: भारत में इस साल 15 जनवरी 2026 को 78 वां सेना दिवस मनाया जा रहा है. ये दिन सैन्य शक्ति के प्रदर्शन अवसर के साथ-साथ ऐतिहासिक क्षण की याद दिलाने वाला है. हर साल आर्मी डे मनाया जाता है जो फील्ड मार्शल केएम करियप्पा के ऐतिहासिक नेतृत्व के कारण जाना जाता है. ये दिन इंडियन आर्मी के अदम्य साहस को समर्पित है. भारत के लिए गर्व और वीरता के प्रतीक भारतीय सेना दिवस को क्यों मनाया जाता है? भारतीय सेना के पितामह कौन है? आइए इंडियन आर्मी से जुड़े सामान्य ज्ञान के सवाल और जवाब जानते हैं.

सवाल 1:- भारतीय सेना दिवस कब मनाया जाता है?

जवाब:- हर साल 15 जनवरी को भारत में भारतीय सेना दिवस मनाया जाता है.

सवाल 2:- इंडियन आर्मी डे 15 जनवरी को क्यों मनाया जाता है?

जवाब:- भारतीय कमांडर-इन-चीफ, फील्ड मार्शल केएम करियप्पा ने सेना की कमान संभाली थी जिस वजह से हर साल 15 जनवरी को इंडियन आर्मी डे मनाया जाता है.

सवाल 3:- भारतीय सेना के जनक कौन हैं?

जवाब:- भारतीय सेना के जनक मेजर-जनरल स्ट्रिंगर लॉरेंस हैं. जबकि, स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय सेना प्रमुख फील्ड मार्शल के. एम. करिअप्पा थे.

सवाल 4:- इंडियन आर्मी डे पहली बार कब मनाया गया था?

जवाब:- भारतीय सेना दिवस को पहली बार 1949 में 15 जनवरी को मनाया गया था. ये वो दिन था जब ब्रिटिश जनरल सर फ्रांसिस बुचर से भारतीय कमांडर-इन-चीफ, फील्ड मार्शल केएम करियप्पा ने सेना की कमान संभाली थी.

सवाल 5:- भारतीय सेना के निर्माता कौन थे?

जवाब:- भारतीय सेना के निर्माता ब्रिटिश जनरल सर रॉब लॉकहार्ट थे जिन्हें भारत का पहला सेना प्रमुख बनाया गया था.

सवाल 6:- भारत के फील्ड मार्शल कौन थे?

जवाब:- भारत में अभी तक सिर्फ दो ही फील्ड मार्शल रहे हैं. 1973 में सैम मानेकशॉ और 1986 में कोडंडेरा मडप्पा करियप्पा भारतीय सेना में फील्ड मार्शल रहे हैं. इसे भारतीय सेना में सर्वोच्च पद माना जाता है.

सवाल 7:- भारतीय सेना का आदर्श वाक्य क्या था?

जवाब:- भारतीय सेना का आदर्श वाक्य स्वयं से पहले सेवा है.

सवाल 8:- भारतीय सेना में सुप्रीम कमांडर कौन होता है?

जवाब:- भारतीय सेना में भारत के राष्ट्रपति सुप्रीम कमांडर होते हैं.

सवाल 9:- भारतीय सेना की नई थीम क्या है?

जवाब:- भारतीय सेना की नई थीम नेटवर्किंग और डेटा-सेंट्रिसिटी है.

सवाल 10:- इंडियन आर्मी की स्थापना कब की गई?

जवाब:- इंडियन आर्मी की स्थापना द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 1942 में की गई थी.

