GK Quiz: भारतीय हॉकी के 100 साल पूरे.... क्या जानते हैं इस खेल में नंबर '99' पर बैन क्यों?

Hockey General Knowledge Quiz: 7 नवंबर का दिन भारतीयों के लिए एक गौरवशाली दिन है क्योंकि आज के दिन भारतीय हॉकी संघ ने देश में हॉकी को खेलों में शामिल किया था और ये एक ऐतिहासिक मौका था. 7 नवंबर 2025 को भारतीय हॉकी को पूरे 100 साल हो चुके हैं. मध्यप्रदेश के ग्वालियर में भारतीय हॉकी संघ (Indian Hockey Federation) बना था जिसने भारत में खेलों की नई पहचान बनाई थी. हॉकी इंडिया के शताब्दी होने पर पूरे भारत में जश्न का माहौल रहेगा. लगभग 500 जिलों में 1000 हॉकी मैचों को आयोजित किया जाएगा. इस दौरान भी महिला और पुरुष वर्ग हॉली मैच खेलेंगे. आप हॉकी से संबंधित क्या-क्या जानकारी रखते हैं? आइए हॉकी के सामान्य ज्ञान सवाल-जवाब जानते हैं.

सवाल 1:- भारत में कहां है हॉकी की नर्सरी?

उत्तर: सिमडेगा जिले को हॉकी की नर्सरी कहा जाता है जो भारत के झारखंड राज्य में दक्षिण-पश्चिमी भाग में स्थित है.

सवाल 2:- भारतीय हॉकी संघ कब बना था?

उत्तर: 7 नवंबर 1925 को ग्वालियर में भारतीय हॉकी संघ को बनाया गया था.

सवाल 3: भारतीय और न्यूजीलैंड टीम के बीच पहला हॉकी मैच कब हुआ?

उत्तर: भारतीय टीम और न्यूजीलैंड टीम के बीच पहला मार्च हॉकी संघ बनने के बाद 1926 में आयोजित हुआ था.

सवाल 4: हॉकी में नंबर 99 पर बैन क्यों है?

उत्तर: नैशनल हॉकी लीग की ओर से जर्सी नंबर के लिए 0 या 00 की अनुमति नहीं दी जाती है. उपलब्ध संख्याएं सिर्फ 98 तक है. दरअसल, लीग ने 2000 में वेन ग्रेट्जकी के सम्मान में 99 नंबर को रिटायर कर दिया है.

सवाल 5:- कितने NHL खिलाड़ियों ने 99 पहना है?

उत्तर: एनएचएल के इतिहास में केवल 5 खिलाड़ियों ने ही 99 नंबर पहना है.

सवाल 6:- न्यूजीलैंड के साथ हुए हॉकी मैच में भारतीय टीम कितने मैच जीती थी?

उत्तर: 1926 में न्यूजीलैंड दौरे पर भारतीय टीम ने 21 मैच खेले और उनमें से 18 मैच में जीत हासिल हुई थी. इसके बाद से मेजर ध्यानचंद को जाना जाने लगा.

सवाल 7:- मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर क्यों कहा जाता है?

उत्तर: मेजर ध्यानचंद जब भी हॉकी खेलते थे हॉकी स्टिक पर गेंद ऐसे चिपकती थी जैसे कोई जादू हो रहा हो और इस वजह से ही उन्हें हॉकी का जादूगर कहा जाने लगा.

सवाल 8:- हॉकी में भारत ने कब जीता पहला गोल्ड मेडल?

उत्तर: 1928 में एम्सटर्डम ओलंपिक के दौरान भारत ने पहला गोल्ड मेडल जीता था. ये भारत और एशिया का पहला ओलंपिक गोल्ड मेडल था.

सवाल 9:- भारतीय हॉकी टीम अब तक कितने ओलंपिक पदक जीत चुकी है?

उत्तर: भारतीय हॉकी टीम द्वारा अब तक कुल 13 ओलंपिक पदक हासिल किए जा चुके हैं जिनमें 8 गोल्ड, 1 रजत और 4 कांस्य हैं.

सवाल 10:- सबसे ज्यादा किस राज्य से हॉकी में भारत को ओलंपिक मिले हैं?

उत्तर: भारतीय हॉकी टीम में झारखंड का खास योगदान रहा है. 100 सालों में अब तक झारखंड ने भारत को 7 ओलंपिक दिए हैं.

