GK Quiz: ISRO का सबसे भारी सैटेलाइट 6100 किलोग्राम, क्या जानते हैं सबसे हल्के उपग्रह का नाम और वजन?

Hindi Newsशिक्षाGK Quiz: ISRO का सबसे भारी सैटेलाइट 6100 किलोग्राम, क्या जानते हैं सबसे हल्के उपग्रह का नाम और वजन?

GK Quiz: दुनिया के सबसे हल्के सैटेलाइट का नाम क्या है और उसका कितना वजन है? आइए ऐसे ही कुछ सवाल और जवाब जानते हैं.

Written By  Simran Singh|Last Updated: Dec 24, 2025, 11:32 AM IST
GK Quiz: भारत ने एक बार फिर इतिहास रचा और स्पेस की हिस्ट्री में अपना नाम दर्ज कर लिया है. अब तक 6100 किलोग्राम का कोई सैटेलाइट स्पेस में नहीं भेजा गया है, लेकिन ब्लूबर्ड ब्लॉक-2 सैटेलाइट की लॉन्चिंग के साथ ऐतिहासिक वाक्य दर्ज हो गया है. दुनिया के सबसे बड़े कमर्शियल संचार सैटेलाइट ब्लूबर्ड ब्लॉक-2 को लो अर्थ ऑर्बिट में LVM3-M6 रॉकेट से लॉन्च कर दिया गया है. इसरो की ये एक बड़ी कामयाबी रही है. दुनिया का सबसे हल्का सैटेलाइट कौन सा है और उसका क्या नाम है? आइए ऐसे ही कुछ सवाल और जवाब से सामान्य ज्ञान बढ़ाते हैं.

सवाल 1:- सबसे भारी सैटेलाइट का क्या नाम है?

जवाब:- दुनिया के सबसे भारी उपग्रह का नाम ब्लूबर्ड ब्लॉक-2 है.

सवाल 2:- सबसे भारी सैटेलाइट का कितना वजन है?

जवाब:- दुनिया के सबसे भारी सैटेलाइट ब्लूबर्ड ब्लॉक-2 का वजन 6100 किलोग्राम है.

सवाल 3:- किस रॉकेट से ब्लूबर्ड ब्लॉक-2 सैटेलाइट को भेजा गया है.

जवाब:- भारत के बाहुबली रॉकेट LVM3-M6 से ब्लूबर्ड ब्लॉक-2 सैटेलाइट को भेजा गया है.

सवाल 4:- ब्लूबर्ड ब्लॉक-2 सैटेलाइट को कितनी ऊंचाई पर स्थापित किया जाएगा?

जवाब:- ब्लूबर्ड ब्लॉक-2 सैटेलाइट को 600 किमी की ऊंचाई पर स्थापित किया जाएगा.

सवाल 5:- दुनिया के सबसे हल्के सैटेलाइट का नाम क्या है?

जवाब:- दुनिया के सबसे हल्के सैटेलाइट का नाम कलमसेट (KalamSat) है.

सवाल 6:- सबसे हल्के सैटेलाइट का कितना वजन है?

जवाब:- सबसे हल्के सैटेलाइट कलमसेट का वजन सिर्फ 64 ग्राम है.

सवाल 7:- ब्लूबर्ड ब्लॉक-2 से पहले कौन सा पेलोड सबसे भारी था?

जवाब:- ब्लूबर्ड ब्लॉक-2 से पहले सबसे भारी CMS-03 संचार सैटेलाइट था. इस पेलोड का वजन 4,400 किलोग्राम है.

सवाल 8:- किस सैटेलाइट से अंतरिक्ष में भी स्मार्टफोन के नेटवर्क आ सकेंगे?

जवाब:- ब्लूबर्ड ब्लॉक-2 सैटेलाइट की खासियत है कि इसकी मदद से अंतरिक्ष से सीधे धरती पर नेटवर्क आ सकेंगे. कॉल, मैसेज या वीडियो कॉल जैसी सुविधा का लाभ उठाना आसान हो सकेगा.

 सवाल 9:- इसरो के चेयरमैन का नाम क्या है?

जवाब:- इसरो के चेयरमैन वी. नारायणन हैं.

सवाल 10:- इसरो का पूरा नाम क्या है?

जवाब:- इसरो का पूरा नाम भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन है.

V. Narayanan: ISRO ने रचा इतिहास... बाहुबली LVM-3 लॉन्च, जानें कौन हैं मिशन में शामिल हुए वी. नारायणन?

Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 9 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डिज

