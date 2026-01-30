Advertisement
trendingNow13091196
Hindi Newsशिक्षाGK Quiz: राष्ट्रीय शहीद दिवस आज, साल में 3 बार मनाने का क्या है कारण? ये हैं जीके के 10 सवाल-जवाब

GK Quiz: राष्ट्रीय शहीद दिवस आज, साल में 3 बार मनाने का क्या है कारण? ये हैं जीके के 10 सवाल-जवाब

GK Quiz on Martyrs Day 2026: साल में 3 बार शहीद दिवस मनाया जाता है लेकिन क्यों? क्या आप इस सवाल का जवाब जानते हैं? अगर नहीं तो आइए इसके बारे में जानने के साथ ही शहीद दिवस से संबंधित 10 सवाल-जवाब जानते हैं.

Written By  Simran Singh|Last Updated: Jan 30, 2026, 08:41 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

GK Quiz Martyrs Day celebrating three times a year 10 GK questions and answers
GK Quiz Martyrs Day celebrating three times a year 10 GK questions and answers

General Knowledge Quiz on Martyrs Day 2026: भारत में हर साल 30 जनवरी को राष्ट्रीय शहीद दिवस मनाया जाता है. ये दिन स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान के रूप में याद करने के लिए मनाया जाता है. देश को आजादी दिलाने के लिए जिन स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने प्राणों  की आहुति दे दी आज उन्हें शहीद दिवस पर याद किया जाता है. भारत के वीर योद्धाओं के बारे में आपका सामान्य ज्ञान कैसा है? जीके टेस्ट के लिए शहीद दिवस से जुड़े सामान्य ज्ञान के सवाल और उनके जवाब जान सकते हैं. आइए जीके के 10 सवाल-जवाब जानते हैं.

सवाल 1:- शहीद दिवस कब मनाया जाता है?

जवाब: भारत में हर साल 3 बार अलग-अलग तिथियों में शहीद दिवस मनाया जाता है. सभी तिथियां बहादुर स्वतंत्रता सेनानियों और क्रांतिकारियों को श्रद्धांजलि देने के रूप के लिए जानी जाती हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

सवाल 2:- 30 जनवरी को क्यों मनाया जाता है शहीद दिवस?

जवाब: हर साल 30 जनवरी को महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर शहीद दिवस मनाया जाता है. इस दिन महात्मा गांधी जी को श्रद्धांजलि दी जाती है. 1948 में उनकी हत्या गोली मारकर की गई थी.

सवाल 3:- साल में 3 बार कब-कब मनाया जाता है शहीद दिवस?

जवाब: 30 जनवरी, 23 मार्च और 21 अक्टूबर को शहीद दिवस मनाया जाता है. 30 जनवरी को महात्मा गांधी की पुण्यतिथि होती है. 23 मार्च को क्रांतिकारी भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव के बलिदान के रूप में शहीद दिवस मनाया जाता है. जबकि, 21 अक्टूबर का दिन पुलिस शहीद दिवस या पुलिस स्मृति दिवस के रूप में मनाया जाता है.

सवाल 4:- राष्ट्रपिता के रूप में किसे जाना जाता है?

जवाब: भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के अग्रणी नेता महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के रूप में जाना जाता है.

सवाल 5:- कब, कहां और कैसे हुई थी महात्मा गांधी की मौत?

जवाब: राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की हत्या 30 जनवरी, 1948 के दिन की गई. नई दिल्ली के बिड़ला हाउस में उन्हें गोली मार दी गई थी.

सवाल 6:- महात्मा गांधी ने 1930 में दांडी मार्च की शुरुआत कहां से की थी?

जवाब: 1930 में महात्मा गांधी ने भारत के गुजरात राज्य के अहमदाबाद में स्थित साबरमती आश्रम से दांडी मार्च की शुरुआत की थी जिसे नमक सत्याग्रह के नाम से भी जाना जाता है.

सवाल 7:- महात्मा गांधी की समाधि कहां स्थित है?

जवाब: महात्मा गांधी की समाधि भारत की राजधानी दिल्ली के राजघाट में स्थित है.

सवाल 8:- कौन सा राष्ट्रीय स्मारक भारत के स्वतंत्रता संग्राम के प्रतीक और शहीदों को समर्पित के रूप में जाना जाता है?

जवाब: दिल्ली में स्थित इंडिया गेट को मूल रूप से अखिल भारतीय युद्ध स्मारक के रूप में जाना जाता है. इसका निर्माण प्रथम विश्व युद्ध, तीसरे एंग्लो-अफगान युद्ध और अन्य संघर्षों में शहीद हुए ब्रिटिश भारतीय सेना के 84 हजार सैनिकों की याद में बनाया गया है.

सवाल 9:- द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान आजाद हिंद फौज का नेतृत्व किसने किया था? 

जवाब: द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान आजाद हिंद फौज यानी भारतीय राष्ट्रीय सेना का नेतृत्व नेता सुभाष चंद्र बोस ने किया था. उन्होंने जुलाई 1943 में दक्षिण पूर्व एशिया में जाकर सेना की कमान संभाली थी जिसका गठन और नेतृत्व पहले मोहन सिंह ने किया था.

सवाल 10:- भारत में 30 जनवरी के अलावा कब मनाया जाता है शहीद दिवस?

जवाब: भारत में 30 जनवरी के अलावा 23 मार्च को शहीद दिवस मनाया जाता है. ये दिन भगत सिंह, सुखदेव थापर और शिवराम राजगुरु को याद करके मनाया जाता है. इस दिन अंग्रेजों ने तीनों को फांसी दी थी.

ये भी पढ़ें- GK Quiz: वो कौन सा पेड़ जिसमें नहीं होती लकड़ी? यूपीएससी इंटरव्यू में पूछे जाते हैं ऐसे ट्रिकी सवाल

About the Author
author img
Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 9 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डिज...और पढ़ें

TAGS

Shahid Diwas

Trending news

राहुल ने थरूर को मना लिया? 2 घंटे बंद दरवाजे में निकली मुस्कुराहट की कहानी
shashi tharoor news
राहुल ने थरूर को मना लिया? 2 घंटे बंद दरवाजे में निकली मुस्कुराहट की कहानी
'डर रही है BJP...', पूर्व फुटबॉलर को EC ने थमाया नोटिस, TMC ने भाजपा को घेरा
Mehtab Hussain
'डर रही है BJP...', पूर्व फुटबॉलर को EC ने थमाया नोटिस, TMC ने भाजपा को घेरा
भारत के विकास में कोयला बना रहेगा ऊर्जा की रीढ़, IEW में बोला कोयला मंत्रालय
India Energy Week
भारत के विकास में कोयला बना रहेगा ऊर्जा की रीढ़, IEW में बोला कोयला मंत्रालय
मिड-डे मील खाने के बाद बिगड़ी स्टूडेंट की तबीयत, अस्पताल में एडमिट कराए गए छात्र
Telangana NEWS
मिड-डे मील खाने के बाद बिगड़ी स्टूडेंट की तबीयत, अस्पताल में एडमिट कराए गए छात्र
पाकिस्तान से नरमी पर भड़का था गोडसे, गांधी जी की हत्या के बाद जिन्ना ने क्या कहा?
Mahatma Gandhi Assasination
पाकिस्तान से नरमी पर भड़का था गोडसे, गांधी जी की हत्या के बाद जिन्ना ने क्या कहा?
8 फरवरी को बदलने वाली थी महाराष्ट्र की राजनीति, अजित पवार के निधन के बाद अब आगे क्या
#Ajit Pawar
8 फरवरी को बदलने वाली थी महाराष्ट्र की राजनीति, अजित पवार के निधन के बाद अब आगे क्या
UGC के नए नियम पर छात्रों ने जीती पहली लड़ाई, SC ने कहा- ये जातिवाद को बढ़ाने वाले
DNA
UGC के नए नियम पर छात्रों ने जीती पहली लड़ाई, SC ने कहा- ये जातिवाद को बढ़ाने वाले
जिस मेडिकल कॉलेज को अजित पवार बनाना चाहते थे अव्वल; उसी में हुआ उनका पोस्टमार्टम
Ajit Pawar
जिस मेडिकल कॉलेज को अजित पवार बनाना चाहते थे अव्वल; उसी में हुआ उनका पोस्टमार्टम
बीच सड़क पर चादर बिछाकर नमाज पढ़ने लगी महिला, लगा लंबा जाम; वीडियो वायरल हुआ तो...
kerala news in hindi
बीच सड़क पर चादर बिछाकर नमाज पढ़ने लगी महिला, लगा लंबा जाम; वीडियो वायरल हुआ तो...
जालंधर जिले में बनेगा श्री गुरु रविदास बाणी अध्ययन केंद्र, पंजाब सरकार की बड़ी पहल
Punjab news in hindi
जालंधर जिले में बनेगा श्री गुरु रविदास बाणी अध्ययन केंद्र, पंजाब सरकार की बड़ी पहल