GK Quiz: राष्ट्रीय शहीद दिवस आज, साल में 3 बार मनाने का क्या है कारण? ये हैं जीके के 10 सवाल-जवाब

General Knowledge Quiz on Martyrs Day 2026: भारत में हर साल 30 जनवरी को राष्ट्रीय शहीद दिवस मनाया जाता है. ये दिन स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान के रूप में याद करने के लिए मनाया जाता है. देश को आजादी दिलाने के लिए जिन स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने प्राणों की आहुति दे दी आज उन्हें शहीद दिवस पर याद किया जाता है. भारत के वीर योद्धाओं के बारे में आपका सामान्य ज्ञान कैसा है? जीके टेस्ट के लिए शहीद दिवस से जुड़े सामान्य ज्ञान के सवाल और उनके जवाब जान सकते हैं. आइए जीके के 10 सवाल-जवाब जानते हैं.

सवाल 1:- शहीद दिवस कब मनाया जाता है?

जवाब: भारत में हर साल 3 बार अलग-अलग तिथियों में शहीद दिवस मनाया जाता है. सभी तिथियां बहादुर स्वतंत्रता सेनानियों और क्रांतिकारियों को श्रद्धांजलि देने के रूप के लिए जानी जाती हैं.

सवाल 2:- 30 जनवरी को क्यों मनाया जाता है शहीद दिवस?

जवाब: हर साल 30 जनवरी को महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर शहीद दिवस मनाया जाता है. इस दिन महात्मा गांधी जी को श्रद्धांजलि दी जाती है. 1948 में उनकी हत्या गोली मारकर की गई थी.

सवाल 3:- साल में 3 बार कब-कब मनाया जाता है शहीद दिवस?

जवाब: 30 जनवरी, 23 मार्च और 21 अक्टूबर को शहीद दिवस मनाया जाता है. 30 जनवरी को महात्मा गांधी की पुण्यतिथि होती है. 23 मार्च को क्रांतिकारी भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव के बलिदान के रूप में शहीद दिवस मनाया जाता है. जबकि, 21 अक्टूबर का दिन पुलिस शहीद दिवस या पुलिस स्मृति दिवस के रूप में मनाया जाता है.

सवाल 4:- राष्ट्रपिता के रूप में किसे जाना जाता है?

जवाब: भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के अग्रणी नेता महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के रूप में जाना जाता है.

सवाल 5:- कब, कहां और कैसे हुई थी महात्मा गांधी की मौत?

जवाब: राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की हत्या 30 जनवरी, 1948 के दिन की गई. नई दिल्ली के बिड़ला हाउस में उन्हें गोली मार दी गई थी.

सवाल 6:- महात्मा गांधी ने 1930 में दांडी मार्च की शुरुआत कहां से की थी?

जवाब: 1930 में महात्मा गांधी ने भारत के गुजरात राज्य के अहमदाबाद में स्थित साबरमती आश्रम से दांडी मार्च की शुरुआत की थी जिसे नमक सत्याग्रह के नाम से भी जाना जाता है.

सवाल 7:- महात्मा गांधी की समाधि कहां स्थित है?

जवाब: महात्मा गांधी की समाधि भारत की राजधानी दिल्ली के राजघाट में स्थित है.

सवाल 8:- कौन सा राष्ट्रीय स्मारक भारत के स्वतंत्रता संग्राम के प्रतीक और शहीदों को समर्पित के रूप में जाना जाता है?

जवाब: दिल्ली में स्थित इंडिया गेट को मूल रूप से अखिल भारतीय युद्ध स्मारक के रूप में जाना जाता है. इसका निर्माण प्रथम विश्व युद्ध, तीसरे एंग्लो-अफगान युद्ध और अन्य संघर्षों में शहीद हुए ब्रिटिश भारतीय सेना के 84 हजार सैनिकों की याद में बनाया गया है.

सवाल 9:- द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान आजाद हिंद फौज का नेतृत्व किसने किया था?

जवाब: द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान आजाद हिंद फौज यानी भारतीय राष्ट्रीय सेना का नेतृत्व नेता सुभाष चंद्र बोस ने किया था. उन्होंने जुलाई 1943 में दक्षिण पूर्व एशिया में जाकर सेना की कमान संभाली थी जिसका गठन और नेतृत्व पहले मोहन सिंह ने किया था.

सवाल 10:- भारत में 30 जनवरी के अलावा कब मनाया जाता है शहीद दिवस?

जवाब: भारत में 30 जनवरी के अलावा 23 मार्च को शहीद दिवस मनाया जाता है. ये दिन भगत सिंह, सुखदेव थापर और शिवराम राजगुरु को याद करके मनाया जाता है. इस दिन अंग्रेजों ने तीनों को फांसी दी थी.

