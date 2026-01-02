GK Quiz: अमेरिका या कनाडा नहीं, ये है दुनिया का सबसे बड़ा देश; क्या जानते हैं आप?

General Knowledge Questions and Answers: यूपीएससी, एसएससी समेत कई तरह की प्रतियोगी परीक्षाओं में हजारों-लाखों उम्मीदवार शामिल होते हैं. हालांकि, उनमें वो ही सफल हो पाते हैं जो देश-दुनिया को लेकर जागरूक रहते हैं. अच्छा सामान्य ज्ञान और दूसरे टॉपिक का ज्ञान उन्हें सफलता दिलाता है. इतिहास, राजनीति, भूगोल से लेकर विज्ञान जैसे विषयों की जानकारी होनी चाहिए. इससे परीक्षा की तैयारी को बेहतर बनाया जा सकता है. आज सामान्य ज्ञान में दुनिया से जुड़े कुछ सवाल और उनके जवाब बताने जा रहे हैं, आइए जानते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा देश कौन सा है?

सवाल 1:- दुनिया में कुल कितने देश हैं?

जवाब:- संयुक्त राष्ट्र (UN) की वेबसाइट के अनुसार 195 देशों में 193 सदस्य देश और 2 गैर-सदस्य पर्यवेक्षक देश हैं.

सवाल 2:- दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा देश कौन सा है?

जवाब:- दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश कनाडा है और तीसरे नंबर पर अमेरिका आता है.

सवाल 3:- दुनिया का सबसे बड़ा देश कौन सा है?

जवाब:- दुनिया का सबसे बड़ा देश रूस है जिसका स्थान कनाडा और अमेरिका से पहले नंबर पर है.

सवाल 4:- क्यों पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं?

जवाब:- पृथ्वी के घूमने से दिन और रात होते हैं.

सवाल 5:- धरती का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है?

जवाब:- धरती का सबसे ऊंचा पर्वत माउंट एवरेस्ट है.

सवाल 6:- दुनिया का सबसे तेज जानवर कौन सा है?

जवाब:- दुनिया का सबसे तेज जानवर चीता है.

सवाल 7:- दुनिया में कुल कितने महाद्वीप हैं?

जवाब:- दुनिया में कुल 7 महाद्वीप हैं.

सवाल 8:- दुनिया का सबसे गहरा महासागर कौन सा है?

जवाब:- प्रशांत महासागर दुनिया का सबसे गहरा महासागर है.

सवाल 9:- किस जानवर की त्वचा से ऊन बनाई जाती है?

जवाब:- भेड़ की त्वचा से ऊन बनाई जाती है.

सवाल 10:- भारत में कितने राज्य हैं?

जवाब:- भारत में कुल 28 राज्य हैं.

