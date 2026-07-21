GK Quiz: भारत नहीं, ये है सबसे ज्यादा गेहूं उगाने वाला देश, 99% लोगों को नहीं पता

Which is the Largest Wheat Production Country: गेहूं की खेती करने वाले किसानों की संख्या भारत में सबसे ज्यादा है. यहां तक की गेहूं के गढ़ के रूप में भारत का उत्तर प्रदेश राज्य जाना जाता है. इस राज्य को सबसे ज्यादा गेहूं का उत्पादन करने के रूप में जाना जाता है लेकिन जब बात की जाती है दुनिभार की तो इस मामले में भारत आगे नहीं है. दुनिया भर में किस देश में सबसे ज्यादा गेहूं उगाया जाता है, जब ये सवाल किया जाए तो ऐसे में भारत का स्थान तीसरे नंबर पर है.