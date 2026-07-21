GK Quiz: भारत नहीं, ये है सबसे ज्यादा गेहूं उगाने वाला देश, 99% लोगों को नहीं पता

Which is the Largest Wheat Production Country: गेहूं की खेती करने वाले किसानों की संख्या भारत में सबसे ज्यादा है. यहां तक की गेहूं के गढ़ के रूप में भारत का उत्तर प्रदेश राज्य जाना जाता है. इस राज्य को सबसे ज्यादा गेहूं का उत्पादन करने के रूप में जाना जाता है लेकिन जब बात की जाती है दुनिभार की तो इस मामले में भारत आगे नहीं है. दुनिया भर में किस देश में सबसे ज्यादा गेहूं उगाया जाता है, जब ये सवाल किया जाए तो ऐसे में भारत का स्थान तीसरे नंबर पर है.
भले ही हर साल भारत में लगभग 107 मिलियन टन से ज्यादा गेहूं उगाया जाता हो वेकिन एशियाई देशों में गेहूं की अधिक पैदावार के तौर पर ये देश पीछे है. गेहूं का इस्तेमाल अलग-अलग देशों में विभिन्न तरीके के से किया जाता है. गेहूं को कहीं रोटी बनाकर तो कहीं दलिया के रूप में खाया जाता है. आइए जानते हैं कि देश में सबसे ज्यादा गेहूं उगाया जाता है.
सबसे ज्यादा गेहूं पैदा करने वाले देशों में भारत का स्थान दूसरे नंबर पर है लेकिन पहले नंबर पर चीन है. भले ही चीन को रोटियां खाने के चलन के साथ नहीं जाना जाता है लेकिन यहां पर सबसे ज्यादा गेहूं का उत्पादन किया जाता है.
चीन में गेहूं का इस्तेमाल रोटी के लिए नहीं बल्कि सबसे ज्यादा नूडल्स, स्टीम्ड बन्स, डंपलिंग्स समेत अन्य फूड को तैयार करने के लिए किया जाता है. यहां पर कई खाने की चीजों को बनाने के लिए गेहूं का इस्तेमाल होता है. ये ही कारण है कि हर साल यहां 137 मिलियन टन से अधिक गेहूं उगाया जाता है.
वर्ल्ड पॉपुलेशन रिव्यू के अनुसार गेहूं के उत्पादन के लिए चीन पहले स्थान पर है और फिर दूसरे स्थान पर भारत है. जबकि, तीसरे स्थान पर रूस और चौथे स्थान पर अमेरिका और पांचवे स्थान पर ऑस्ट्रेलिया है.
भारत के उत्तरी और उत्तर-पश्चिमी हिस्से में गेहूं की सबसे ज्यादा खेती होती है. उत्तर प्रदेश को गेहूं के उत्पादन के लिए गढ़ माना जाता है. यहां पर सबसे ज्यादा गेहूं उगाया जाता है. इसके अलावा पंजाब, हरियाणा, बिहार और राजस्थान में गेहूं की पैदावार सबसे बेहतर और ज्यादा होती है. यहां का जलवायु और मिट्टी की सबसे ज्यादा भूमिका है कि अधिक गेहूं की खेती हो पाती है.