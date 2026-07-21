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GK Quiz: भारत नहीं, ये है सबसे ज्यादा गेहूं उगाने वाला देश, 99% लोगों को नहीं पता

Which is the Largest Wheat Production Country: भारत में सबसे ज्यादा रोटी खाई जाती है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि यहां पर सबसे ज्यादा गेहूं नहीं उगाया जाता है, इस मामले में भारत दूसरे स्थान पर है. आइए जानते हैं वो कौन सा देश है जहां सबसे ज्यादा गेहूं की पैदावार होती है?

Written BySimran Singh
Published: Jul 21, 2026, 12:23 PM IST|Updated: Jul 21, 2026, 12:23 PM IST
GK Quiz: भारत नहीं, ये है सबसे ज्यादा गेहूं उगाने वाला देश, 99% लोगों को नहीं पता
Image Credit: Which is the Largest Wheat Production Country:Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Simran Singh

Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डिजिटल मीडिया से जुड़ी रहीं। पिछले 3 साल से News24 में थी और वहां बतौर फीचर लीड कई सेक्शन को संभाला। फिलहाल, Zee News में शिक्षा, रोजगार और करियर सेक्शन संभाल रही हैं.

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