GK Quiz on Union Budget: 1 फरवरी को ही क्यों पेश होता है बजट? केंद्रीय बजट पर 10 सामान्य ज्ञान सवाल-जवाब

General Knowledge on Union Budget: हर बार की तरह इस साल भी 1 फरवरी 2026 को बजट पेश किया जाएगा. लगातार 9वीं बार वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण केंद्रीय बजट को पेश करने वाली हैं. 1 फरवरी को देश की आर्थिक दिशा तय करने के लिए बजट पेश किया जाता है. हालांकि, इस तारीख को ही क्यों बजट पेश करते हैं? भारत के पहले वित्त मंत्री का नाम क्या है? शाम 5 बजे क्यों पेश किया जाता था बजट? ऐसे ही कुछ बजट से जुड़े सामान्य ज्ञान के सवाल और जवाब बताने जा रहे हैं, आइए जानते हैं.

सवाल 1: भारत का केंद्रीय बजट कौन पेश करता है?

जवाब: भारत के केंद्रीय बजट को वित्त मंत्री द्वारा पेश किया जाता है. वर्तमान में निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री हैं. 31 मई 2019 से लगातार इस कुर्सी को संभाल रही हैं. अब तक लगातार कई बजट पेश कर चुकी हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

सवाल 2: भारत में वित्तीय वर्ष की अवधि क्या है?

जवाब: भारतीय वित्तीय वर्ष की शुरुआत 1 अप्रैल से होती है और अगले वर्ष 31 मार्च को फाइनेंशियल ईयर समाप्त होता है.

सवाल 3: हर साल 1 फरवरी को ही क्यों पेश होता है बजट?

जवाब: साल 2017 से हर साल 1 फरवरी को बजट पेश किया जाता है. पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली ने 1 फरवरी की तारीख इसलिए तय की क्योंकि नए वित्त वर्ष से पहले बजट को लागू करना आसान हो सकेगा.

सवाल 4: 1 फरवरी से पहले कब पेश हुआ करता था बजट?

जवाब: 2017 से पहले हर साल फरवरी के आखिरी दिनों में बजट को पेश किया जाता था. अब हर साल 1 फरवरी को सुबह 11 बजे बजट पेश किया जाता है.

सवाल 5: कब से सुबह 11 बजे पेश किया जाने लगा बजट?

जवाब: बजट पेश करने की तारीख और समय भी ऐतिहासिक बदलाव के साथ हैं. हर साल 1 फरवरी को बजट पेश किया जाता है लेकिन पहले फरवरी के आखिरी दिन शाम 5 बजे बजट पेश किया जाता था जिसकी वजह लंदन के समय के मुताबिक काम करना होता था. हालांकि, 1999 में यशवंत सिन्हा ने समय में बदलाव किया और बजट पेश करने का समय सुबह 11 बजे कर दिया.

सवाल 6: बही खाता के रूप में किस साल पेश किया गया था बजट?

जवाब: बजट पेश करने की परंपरा में भी कई बदलाव हुए हैं. लगभग 70 सालों तक बजट दस्तावेज को एक लाल ब्रीफकेस में लाया जाता था जिसे 2019 में बदलकर बही खाता के रूप में लाने लगा. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा ये परंपरा तोड़ी गई और बजट को पारंपरिक बही खाता में पेश किया जाने लगा लेकिन कोरोना काल से डिजिटल बजट पेश होने लगा.

सवाल 7: आजाद भारत का केंद्रीय बजट पेश करने वाले पहले वित्त मंत्री कौन थे?

जवाब: आजादी के तुरंत बाद 26 नवंबर, 1947 को आर. के. शनमुखम चेट्टी ने पहला बजट पेश किया था. भारत के पहले वित्त मंत्री भी आर. के. शनमुखम चेट्टी कहलाते हैं.

सवाल 8: केंद्रीय बजट से जुड़ा भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है?

जवाब: भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 के तहत केंद्रीय बजट पेश करना जरूर है जिसे वार्षिक वित्तीय विवरण भी कहा जाता है.

सवाल 9: वोट ऑन अकाउंट क्या होता है?

जवाब: वोट ऑन अकाउंट के माध्यम से सरकार को पूर्ण बजट पास होने तक जरूरी खर्चों के लिए धनराशि निकालने की आज्ञा मिलती है.

सवाल 10: पहली बार रविवार को कब पेश किया गया बजट?

जवाब: आजाद भारत के इतिहास में पहली बार 1 फरवरी 2026 को रविवार को बजट पेश किया जाएगा. साल 2017 से बजट के लिए 1 फरवरी की तारीख को तय किया गया था जिस वजह से रविवार पड़ने पर भी इस तारीख को बजट पेश किया जाएगा.

ये भी पढ़ें- Economic Survey 2026: क्या होता है इकोनॉमिक सर्वे, जो बजट से तीन दिन पहले होगा पेश; जानें आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 की मुख्य बातें