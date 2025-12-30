GK Quiz: आंखें लाल, पंख सफेद... क्या देखा है वाइट कलर का कौआ?

General Knowledge Questions and Answers: कौआ... ये सुनते ही आपको एक काले रंग का पक्षी याद आता होगा जो कावां-कावां की आवाज से जाना जाता है. ये पक्षी एक तरह की अलग ही पहचान रखता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि काले रंग के अलावा भी कौआ का दूसरा रंग सफेद होता है. हालांकि, इस रंग का कौआ कौन सा होता है और कहां मिलता है? आइए वाइट कलर के कौवे के अलावा अन्य दुर्लभ जीव के बारे में जानते हैं.

लाल आंखे और सफेद पंख वाला कौआ कौन सा है?

सफेद कौआ की एक अलग प्रजाति नहीं है बल्कि एक सामान्य कौआ होता है जिसे एल्बिनिज्म या ल्यूसिज्म नामक आनुवंशिक स्थिति होती है. इस तरह के कौए का रंग सफेद और आंखों का रंग लाल होता है.

सफेद कौआ कहां पाए जाते हैं?

खासतौर पर कैरिबियन द्वीपों जैसे डोमिनिकन रिपब्लिक और हिस्पानियोला कैरेबियन हैती में सफेद रंग का कौआ पाया जाता है. इसके अलावा फिलीपींस, कनाडा और अमेरिका जैसे जगहों पर भी इन कौआ को देखा जाता है.

क्या भारत में दिखते हैं सफेद कौआ?

भारत में सफेद कौआ जल्दी देखने को नहीं मिलते हैं ये बहुत कम होते हैं. आम कौए से बिल्कुल अलग तरह का सफेद कौआ दिखता है. आंखे लाल और पंख सफेद होते हैं.

कहां देखने को मिलता है सफेद मोर?

भारत के कुछ राज्यों में सफेद मोर पाए जाते हैं. उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश आदि में सफेद मोर देखने को मिलते हैं. ये भी ल्यूसिज्म के कारण सफेद रंग के होते हैं. नीले रंग के मोर की तरह ही ये खूबसूरत नजर आता है.

कहां मिलते हैं सफेद हाथी?

थाईलैंड और म्यांमार में सफेद हाथी को देखा जाता है. असल में ऐसे हाथी पूरी तरह से सफेद नहीं होते है. थोड़ा गुलाबी या सफेद धब्बों वाला रंग होता है.

सफेद शेर कहां पाए जाते हैं?

दक्षिण अफ्रीका में सफेद शेर पाए जाते हैं. ऐसे शेर या पूरी तरह से सफेद रंग के होते हैं या फिर उनका रंग हल्का सफेद होता है. आंखों का रंग हल्का नीला होता है.

