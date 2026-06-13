General Knowledge Quiz: पढ़ाई की बात आए और जनरल नॉलेज की बात न हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता है. आज हम आपको जीके के ऐसे ही सवालों के बारे में बताने जा रहे हैं जो आपके बहुत काम के तो हैं ही लेकिन आसान भी हैं. उनके जवाब ऐसे नहीं हैं जो आपको मालूम न हों लेकिन हां आप उसका अंदाजा न लगा पाएं ऐसा हो सकता है. अगर आप भी अपनी जनरल नॉलेज बढ़ाना चाहते हैं तो फिर तैयार हो जाइए हमारे इन सवालों को पढ़ने और समझने के लिए.
1. सवाल- यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक (USSR) कब अस्तित्व में आया था?
जवाब- 30 दिसंबर 1922. सोवियत संघ (USSR) का गठन 30 दिसंबर 1922 को हुआ था. यह रूस, यूक्रेन, बेलारूस और ट्रांसकाकेशियन गणराज्य को मिलाकर बनाया गया था. यह दुनिया का पहला बड़ा साम्यवादी (कम्युनिस्ट) राष्ट्र था, जिसने लगभग 69 वर्षों तक वैश्विक राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई. 1991 में इसका विघटन हो गया.
2. सवाल- स्वतंत्र भारत का पहला आम चुनाव किस वर्ष में हुआ था?
जवाब- 1951-52.
भारत का पहला आम चुनाव 1951-52 के बीच आयोजित किया गया था. यह दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक चुनाव माना जाता है. उस समय देश की बड़ी आबादी अशिक्षित थी, इसलिए चुनाव चिह्नों का उपयोग किया गया. इस चुनाव में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने जीत हासिल की और जवाहरलाल नेहरू देश के पहले निर्वाचित प्रधानमंत्री बने.झडये भी प
3. सवाल- भारतीय संविधान के जनक किसे कहा जाता है?
जवाब- डॉ. भीमराव रामजी अंबेडकर.
डॉ. बी.आर. अंबेडकर संविधान मसौदा समिति के अध्यक्ष थे. उन्होंने भारतीय संविधान के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी. इसी वजह से उन्हें भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है. उन्होंने समानता, स्वतंत्रता और सामाजिक न्याय के सिद्धांतों को संविधान में विशेष स्थान दिलाया.
4. सवाल- राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए?
जवाब- 30 वर्ष.
भारतीय संविधान के अनुसार राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए किसी व्यक्ति की न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए. वहीं लोकसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष निर्धारित है. राज्यसभा संसद का उच्च सदन है, जिसे स्थायी सदन भी कहा जाता है क्योंकि यह कभी भंग नहीं होता.
5. सवाल- चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का उत्तराधिकारी कौन बना था?
जवाब- कुमारगुप्त प्रथम.
गुप्त वंश के शक्तिशाली शासक चंद्रगुप्त द्वितीय, जिन्हें विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है, के बाद उनके पुत्र कुमारगुप्त प्रथम ने शासन संभाला था. उनके शासनकाल में गुप्त साम्राज्य काफी मजबूत रहा. इतिहासकार गुप्त काल को भारत का "स्वर्ण युग" भी कहते हैं.
6. सवाल- 'जीन' (Gene) शब्द किस वैज्ञानिक ने दिया था?
जवाब- विल्हेम जोहैंसेन (W.L. Johannsen).
डेनमार्क के वैज्ञानिक विल्हेम जोहैंसेन ने वर्ष 1909 में "जीन" शब्द का प्रयोग किया था. जीन जीवों में वंशानुगत गुणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाने का कार्य करते हैं. आधुनिक आनुवंशिकी (Genetics) का आधार इसी अवधारणा पर टिका हुआ है.
7. सवाल- भारत की सबसे पुरानी तेल रिफाइनरी कहां स्थित है?
जवाब- डिगबोई, असम.
असम के डिगबोई शहर में भारत की सबसे पुरानी तेल रिफाइनरी स्थित है. इसकी स्थापना वर्ष 1901 में हुई थी. इसे एशिया की सबसे पुरानी चालू रिफाइनरियों में भी गिना जाता है. डिगबोई को भारत की तेल नगरी के नाम से भी जाना जाता है.
8. सवाल- भारत का कौन-सा जिला 47 रेलवे स्टेशनों के लिए जाना जाता है?
जवाब- प्रयागराज (उत्तर प्रदेश).
उत्तर प्रदेश का प्रयागराज जिला रेलवे नेटवर्क के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है. यहां लगभग 47 रेलवे स्टेशन मौजूद हैं, जो इसे देश के सबसे अधिक रेलवे स्टेशनों वाले जिलों में शामिल करते हैं. प्रयागराज उत्तर भारत का एक प्रमुख रेलवे जंक्शन भी है.
9. सवाल- भारत में सबसे अधिक सोने का उत्पादन किस राज्य में होता है?
जवाब- कर्नाटक.
भारत में सबसे अधिक सोने का उत्पादन कर्नाटक राज्य में होता है. यहां स्थित कोलार गोल्ड फील्ड्स (KGF) और हट्टी गोल्ड माइंस लंबे समय तक देश के प्रमुख स्वर्ण उत्पादन केंद्र रहे हैं. हालांकि उत्पादन में समय के साथ कमी आई है, फिर भी कर्नाटक सोना उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है.
10. सवाल- भारत का राष्ट्रीय ध्वज पहली बार कब अपनाया गया था?
जवाब- 22 जुलाई 1947.
भारत की संविधान सभा ने 22 जुलाई 1947 को तिरंगे को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाया था. इसमें केसरिया, सफेद और हरे रंग की तीन क्षैतिज पट्टियां हैं तथा बीच में गहरे नीले रंग का अशोक चक्र बना हुआ है. यह ध्वज देश की एकता, शांति और प्रगति का प्रतीक माना जाता है.