GK Quiz: क्या जानते है कौन से देश की मुद्रा है नंबर 1? जानें भारत रुपया किससे ऊपर

World Currency General Knowledge Quiz: ग्लोबल करेंसी के जरिए इकोनॉमिक पावर बैलेंस, राजकोषीय अनुशासन और अंतर्राष्ट्रीय विश्वास को प्रतिबिंबित करते रहना है. उच्च मूल्य वाले मुद्राओं में अलग-अलग देश शामिल हैं. मुद्रा की मजबूती आयात और निर्यात से लेकर विदेशी निवेश प्रवाह आदि को प्रभावित करती है. क्या आप टॉप 5 मुद्रा वाले देशों के नाम जानते हैं? क्या आप जानते हैं कि भारत किस स्थान पर आता है? अगर नहीं, तो आइए करेंसी से संबंधित सवाल-जवाब से सामान्य ज्ञान बढ़ाते हैं.

सवाल 1- यूरो मुद्रा कितने स्थान पर है?

जवाब- टॉप 10 की लिस्ट में यूरो 7वें नंबर पर आता है.

सवाल 2- सबसे कमजोर मुद्रा किस देश की है?

जवाब- दुनिया की सबसे कमजोर मुद्रा लेबनानी पाउंड (LBP) है. इसके पीछे की वजह उच्च मुद्रास्फीति, बैंकिंग संकट, मंदी, बेरोजगारी, और राजनीतिक अस्थिरता हैं.

सवाल 3- दुनिया की सबसे मजबूत मुद्रा किस देश की है?

जवाब- दुनिया में टॉप 10 मुद्रा की लिस्ट में कुवैती दीनार का नाम सबसे पहले आता है.

सवाल 4- भारतीय मुद्रा किस देश से ऊपर है?

जवाब- भारतीय मुद्रा कई देशों से बेहतर प्रदर्शन करता है. हालांकि, विदेशी मुद्रा भंडार के मामले में चीन, जापान और स्विट्जरलैंड के बाद भारत का स्थान है. जबकि, अमेरिका, रूस और फ्रांस जैसे देशों से भारत आगे है.

सवाल 5- दुनिया के सबसे मजबूत मुद्राओं में किस देश का नाम तीसरे नंबर पर है?

जवाब- ओमानी रियाल (ओएमआर) तीसरे स्थान पर है जिसकी विनिमय दर करीब 1 ओएमआर है जो अमेरिकी डॉलर के 2.60 है.

सवाल 6- किन देशों में भारतीय करेंसी मान्य हैं?

जवाब- भारतीय रुपया नेपाल, भूटान जैसे कुछ देशों में स्वीकार किया जाता है.

सवाल 7- भारतीय करेंसी कितने स्थान पर है?

जवाब- भारतीय करेंसी का स्थान टॉप 10 की लिस्ट में नहीं है. 2024 के आंकड़ों के अनुसार 15वें स्थान पर भारतीय रुपया है.

