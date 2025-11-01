GK Quiz: 1 नवंबर को भारत के 7 राज्यों में राज्योत्सव, जानें राज्य से जुड़े 10 सामान्य ज्ञान सवाल-जवाब

GK Quiz Trending 1 November 2025: साल का 11वां महीना और पहली तारीख बहुत खास है. जी हां, भारत में 1 नवंबर का दिन कई राज्यों के लिए खास है. 1 या 2 नहीं बल्कि 7 राज्यों में 1 नवंबर को राज्य दिवस है और इसी दिन राज्य क स्थापना हुई थी. राज्य स्तर पर 1 नवंबर का दिन राज्योत्सव के रूप में मनाया जाता है. जबकि, विश्व स्तर पर 1 नवंबर का दिन ऑल सेंट्स डे और विश्व शाकाहारी दिवस के रूप में जाना जाता है. आइए कुछ जीके के प्रश्न-उत्तर जानते हैं.

सवाल 1:- 1 नवंबर को किन राज्यों में राज्योत्सव?

जवाब:- भारत के कई राज्यों में 1 नवंबर को राज्योत्सव मनाया जाता है. हरियाणा, पंजाब, छत्तीसगढ़, केरल, कर्नाटक, मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश में राज्य का स्थापना दिवस है.

सवाल 2:- 1956 में किन राज्यों का गठन हुआ था?

जवाब:- 1 नवंबर, 1956 में आंध्र प्रदेश और कर्नाटक राज्य का गठन हुआ था.

सवाल 3:- 1966 में किन राज्यों का पुनर्गठन हुआ?

जवाब:- 1 नवंबर 1966 में पंजाब और हरियाणा राज्य का पुनर्गठन हुआ है.

सवाल 4:- किस राज्य का गठन साल 2000 में हुआ था?

जवाब:- 1 नवंबर 2000 में छत्तीसगढ़ राज्य का गठन हुआ. मध्य प्रदेश से अलग होकर राज्य का गठन हुआ.

सवाल 5:- हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे?

जवाब:- भगवत दयाल शर्मा हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री थे. उन्होंने ये पद हरियाणा के गठन के बाद संभाला था और 23 मार्च 1967 तक सीएम रहे थे.

सवाल 6:- छत्तीसगढ़ के पहले मुख्यमंत्री कौन थे?

जवाब:- 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ के गठन के बाद अजीत जोगी ने मुख्यमंत्री का पद संभाला था. इसके साथ ही वो राज्य के पहले मुख्यमंत्री बने.

सवाल 7:- हरियाणा का दिल किस शहर को कहा जाता है?

जवाब:- हरियाणा का दिल जींद है जिसे राज्य का सबसे पुराना शहर कहा जाता है.

सवाल 8:- हरियाणा का सबसे पुराना जिला कौन सा है?

जवाब:- हरियाणा का सबसे पुराना जिला अंबाला है. 1847 में ब्रिटिश शासन के दौरान इस शहर को बनाया गया था.

सवाल 9:- मध्य प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री कौन थे?

जवाब:- 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री के रूप में रविशंकर शुक्ल ने शपथ ली थी.

सवाल 10:- कर्नाटक के पहले मुख्यमंत्री कौन थे?

जवाब:- के. चेंगलाराया रेड्डी कर्नाटक के पहले मुख्यमंत्री थे और इस पद पर 30 मार्च 1952 तक रहे थे.

