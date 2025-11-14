GK Quiz: पहली बार फूल दिवस के रूप में कब मनाया गया था बाल दिवस? जानें चिल्ड्रन डे से जुड़े सामान्य ज्ञान सवाल-जवाब

GK Quiz trending Children’s Day 2025: हर साल 14 नवंबर का दिन बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है. ये पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती को समर्पित दिन है. उन्हें बच्चों से काफी प्रेम था और सभी बच्चे प्यार से उन्हें ‘चाचा नेहरू’ पुकारते थे. बाल दिवस का दिन नेहरू जी द्वारा बच्चों के प्रति प्यार, उन्हें शिक्षा प्रदान करने, विकास और खुशहाली देने के लिए याद किया जाता है. इस मौके पर देश भर के स्कूलों में कार्यक्रम भी होता है. इसके अलावा खेल और शैक्षिक एक्टिविटी भी आयोजित की जाती है. आइए बाल दिवस से संबंधित कुछ सवाल-जवाब बताते हैं, आपका सामान्य ज्ञान (General Knowledge) और ज्यादा बढ़ाते हैं.

सवाल 1:- 14 नवंबर 2025 के बाल दिवस का विषय क्या है?

उत्तर:- इस साल 2025 में ‘हर बच्चे के लिए, हर अधिकार’ बाल दिवस का विषय है.

Add Zee News as a Preferred Source

सवाल 2:- भारत में क्यों मनाया जाता है बाल दिवस?

उत्तर:- भारत में पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती के मौके पर बाल दिवस मनाया है.

सवाल 3:- पहली बार फूल दिवस के रूप में बाल दिवस कब मनाया गया था?

उत्तर:- भारतीय बाल कल्याण परिषद (ICCW) के पूर्ववर्ती ने पहली बार बाल दिवस 5 नवंबर 1948 को फूल दिवस के रूप में मनाया था.

सवाल 4:- 1948 में क्यों मनाया गया था फूल दिवस के रूप में बाल दिवस?

उत्तर:- भारतीय बाल कल्याण परिषद ने 1948 में फूल दिवस के रूप में बाल दिवस इसलिए मनाया था कि संयुक्त राष्ट्र बाल अपील (UNAC) के लिए फूलों के टोकन बेचकर धन इकट्ठा किया जा सके.

सवाल 5:- 1957 में बाल दिवस पर जारी की गई टिकटों का क्या नाम था.

उत्तर:- साल 1957 में पहले आधिकारिक बाल दिवस पर जारी की गई टिकटों को राष्ट्रीय बाल दिवस (पोषण), राष्ट्रीय बाल दिवस (मनोरंजन) और राष्ट्रीय बाल दिवस (शिक्षा) का नाम दिया गया था.

सवाल 6:- 1955 में बच्चों के लिए जवाहरलाल नेहरू ने किस संगठन की स्थापना की थी?

उत्तर:- 1955 में बच्चों के लिए जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय बाल फिल्म सोसाइटी नामक संगठन की स्थापना की थी.

सवाल 7:- जवाहरलाल नेहरू को समर्पित बाल दिवस कब से आधिकारिक तौर पर मनाया गया?

उत्तर:- 1957 से जवाहरलाल नेहरू को समर्पित बाल दिवस मनाया गया. हर साल उनके जन्मदिन पर 14 नवंबर को बाल दिवस मनाया जाता है.

ये भी पढ़ें- Children's Day 2025: 14 नवंबर को ही क्यों मनाया जाता है बाल दिवस? जानें चिल्ड्रन डे से जुड़ी 5 रोचक बातें