GK Quiz: पहले भारत कहलाता था आर्यावर्त और जम्बूद्वीप, क्या जानते हैं जापान का असली नाम?
शिक्षा

GK Quiz: पहले भारत कहलाता था आर्यावर्त और जम्बूद्वीप, क्या जानते हैं जापान का असली नाम?

Do You Know Countries Old Names: ऐसे कई देश हैं जिनका नाम पहले कुछ और था और अब किसी और से दुनिया भर में जाने जाते हैं. इन देशों में भारत का नाम भी शामिल है. क्या आप जापान का असली नाम जानते हैं?

Written By  Simran Singh|Last Updated: Sep 18, 2025, 08:41 AM IST
GK Quiz: पहले भारत कहलाता था आर्यावर्त और जम्बूद्वीप, क्या जानते हैं जापान का असली नाम?

Do You Know Countries Old Names: दुनिया भर के कई देश अपनी संस्कृति, रहन-सहन समेत अन्य कारणों से एक अलग पहचान बनाते हैं. समय के साथ अलग-अलग बदलाव भी हुए हैं और कई देश हैं जिनका नाम परिवर्तन भी किया जा चुका है. भारत की बात करें तो समय चक्र के साथ-साथ इसे पुकारने का नाम भी अलग-अलग रहा है. पहले के समय में भारत को आर्यावर्त के नाम से जाना जाता था. भारत का सबसे पुराना नाम आर्यावर्त है जिसका मतलब ‘आर्यों की भूमि’ है. भारत को और भी दूसरे नामों से जाना जाता था.

भारत के क्या हैं प्राचीन नाम?

आर्यावर्त के अलावा भारत के अन्य प्राचीन नाम- जम्बूद्वीप, हिंदुस्तान और भारतखण्ड है. भारत को भारतवर्ष और इंडिया के नाम से भी जाना जाता है.

नीदरलैंड का क्या है पुराना नाम?

यूरोपीय महाद्वीप के प्रमुख देशों में से एक नीदरलैंड है जिसका पुराना नाम हॉलैंड है. यहां के लोग अपनी भाषा को संबोधित करने के लिए ‘डच’ शब्द का यूज करते हैं.

क्या है जापान का असली नाम?

जापान का असली नाम निप्पन (Nippon) बताया जाता है. पहले जापान को निप्पन के नाम से जानते थे जिसे कई बार निहोन भी कहा जाता था. इसका अर्थ है- सूरज की उत्पत्ति (जहां से सूर्य उत्पन्न होता है). बता दें कि जापान को एक अन्य नाम- उगते सूरज की भूमि से भी जाना जाता है.

थाईलैंड का पुराना नाम क्या है?

एशिया के दक्षिण पूर्वी में थाईलैंड स्थित है और इसका पुराना नाम स्याम है. यहां पर बड़ी संख्या में लोग घूमने-फिरने के लिए आते हैं जिनमें भारतीय पर्यटकों की संख्या ज्यादा है.

इराक का प्राचीन नाम क्या है?

इराक का प्राचीन नाम मेसोपोटामिया (Mesopotamia) है. कहते हैं कि इराक और कुवैत क्षेत्र में मेसोपोटामिया सभ्यता का विकास हुआ था और ये दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक है.

नेपाल का पुराना नाम क्या है?

इतिहासकार के अनुसार नेपाल का पुराना नाम गोरखा साम्राज्य है. कहते हैं कि नेपाल को पहले गोरखा राज्य के नाम से भी जानते थे.

ये भी पढ़ें- GK Quiz: दुनिया का ऐसा देश जो कभी नहीं रहा किसी विदेशी राष्ट्र का गुलाम, क्या जानते हैं आप? जानिए 10 सामान्य ज्ञान के सवाल-जवाब

 

