GK Quiz: कहां पहली बार विदेश दौरे पर गए थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, क्या जानते हैं पीएम से जुड़े कुछ सवालों के जवाब?
PM Narendra Modi GK Quiz: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 75वें जन्मदिन के अवसर पर उनसे जुड़े कुछ सवाल और उसके जवाब आज हम आपको बताने जा रहे हैं, आइए जानते हैं पीएम से जुड़ा आपका सामान्य ज्ञान कितना है?

Written By  Simran Singh|Last Updated: Sep 17, 2025, 07:49 AM IST
Prime Minister Narendra Modi GK Quiz: भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 17 सितंबर को 75वां जन्मदिन है. राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर पीएम मोदी को खास जाना जाता है. अपने कार्यकाल के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कई बड़े काम किए हैं जिसके लिए देश ही नहीं विदेशों में भी खास जाने जाते हैं. अगर आपको लगता है कि पीएम नरेंद्र मोदी से जुड़ी बातें जानते हैं, तो आइए सामान्य ज्ञान के कुछ सवालों से जानते हैं कि आपको पीएम मोदी से संबंधित क्या-क्या पता है और कितने सवालों के जवाब आप जानते हैं?

सवाल 1:- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्म कब और कहां हुआ है?

उत्तर:- पीएम नरेंद्र मोदी का जन्म 17 सितंबर 1950 को गुजरात के मेहसाणा जिला स्थित वडनगर ग्राम में हुआ था.

सवाल 2:- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के माता-पिता का नाम क्या है?

उत्तर:- पीएम नरेंद्र मोदी की मां का नाम हीराबेन मोदी है और पिता का नाम दामोदरदास मूलचंद मोदी है.

सवाल 3:- पीएम नरेंद्र मोदी का पूरा नाम क्या है?

उत्तर:- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पूरा नाम नरेंद्र दामोदरदास मोदी है.

सवाल 4:- कहां पहली बार विदेश दौरे पर गए थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी?

उत्तर:- प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए पीएम नरेंद्र मोदी का पहला विदेश दौरा भूटान का रहा है.

सवाल 5:- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कितने विदेशों का दौरा किया है?

उत्तर:- सितंबर 2025 तक पीए नरेंद्र मोदी ने 92 बार विदेश दौरा किया है जिनमें 78 देश शामिल हैं जहां वो अब तक जा चुके हैं.

सवाल 6:- सबसे लंबी अवधि के लिए लगातार प्रधानमंत्री पद रहने वाले कौन हैं?

उत्तर:- सबसे ज्यादा समय तक पीएम पद संभालने में नरेंद्र मोदी का नाम आता है. 26 मई 2014 से प्रधानमंत्री पद पर नरेंद्र मोदी कार्यरत हैं. जबकि, पहले जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी का नाम लंबी अवधि तक पीएम बने रहने की सूची में रहा है.

सवाल 7:- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का राजनीतिक डेब्यू कब हुआ था?

उत्तर:- साल 1980 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का राजनीतिक डेब्यू हुआ था.

सवाल 8:- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस लोकसभा क्षेत्र से सांसद हैं?

उत्तर:- वाराणसी लोकसभा क्षेत्र से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सांसद हैं.

सवाल 9:- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहां रहते हैं?

उत्तर:- प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी 7 लोक कल्याण मार्ग में रहते हैं.

सवाल 10:- नरेंद्र मोदी कब और कहां के मुख्यमंत्री बने थे?

उत्तर:- नरेंद्र मोदी को साल 2001 में गुजरात का मुख्यमंत्री बनाया गया था.

ये भी पढ़ें- Narendra Modi Books: राजनेता ही नहीं, एक लेखक भी हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जानें PM Modi की लिखी खास किताबों के नाम

