Advertisement
trendingNow12952474
Hindi Newsशिक्षा

GK Quiz: कितनी पावरफुल है भारतीय वायु सेना? इंडियन एयर फोर्स डे पर 7 सवाल-जवाब से बढ़ाएं अपना सामान्य ज्ञान

Indian Air force Day 2025 GK Questions: : भारत में हर साल 8 अक्टूबर को भारतीय सेना दिवस मनाया जाता है. इस दिन की स्थापना कब हुई और कहां सबसे पहले आयोजित किया गया? ये सेना कितनी पावरफुल है? आइए ऐसे ही सवाल-जवाब के साथ आपका सामान्य ज्ञान बढ़ाते हैं.

 

Written By  Simran Singh|Last Updated: Oct 08, 2025, 10:09 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

GK Quiz: कितनी पावरफुल है भारतीय वायु सेना? इंडियन एयर फोर्स डे पर 7 सवाल-जवाब से बढ़ाएं अपना सामान्य ज्ञान

GK Quiz Indian Air force Day 2025: देश-दुनिया के बारे में जानकारी होना बेहद जरूरी है. इससे आपका सामान्य ज्ञान बढ़ा रहता है जो लोगों के बीच आपको समझदार बनाए रखने में मदद ही नहीं करता बल्कि अगर आप कोई प्रतियोगिता परीक्षा मे भी भाग लेते हैं तो सामान्य ज्ञान की अच्छी जानकारी आपको सफलता दिला सकती है. क्या आप जानते हैं कि भारत में हर साल 8 अक्टूबर को इंडियन आर्मी डे मनाया जाता है लेकिन क्यों और कब से मनाते आ रहे हैं? क्या इसके बारे में जानकारी है? भारतीय सेना के कौन से 3 अंग हैं? दुनिया की सबसे पावरफुल सेना कौन सी है? भारतीय वायु सेना दिवस की स्थापना कब हुई थी? आइए ऐसे ही सवालों के जवाब जानते हैं और आपका सामान्य ज्ञान बढ़ाते हैं.

सवाल 1:- कब मनाया जाता है भारतीय वायु सेना दिवस?

उत्तर:- भारत में हर साल 8 अक्टूबर को भारतीय वायु सेना दिवस (Air Force Day) मनाया जाता है.

Add Zee News as a Preferred Source

सवाल 2:- कब हुई थी भारतीय वायु सेना दिवस की स्थापना?

उत्तर:- 8 अक्टूबर 1932 को इंडियन एयर फोर्स डे की स्थापना की गई थी.

सवाल 3:- दुनिया की सबसे पावरफुल वायु सेना कौन सी है?

उत्तर:- दुनिया की सबसे पावरफुल वायु सेनाओं में से एक भारतीय वायु सेना है.

सवाल 4:- इंडियन एयर फोर्स का क्या है इतिहास?

उत्तर:- भारतीय वायु सेना का पहला दस्ता 1 अप्रैल 1933 को बना था. इस दौरान 6 आएएफ-ट्रेंड ऑफिसर समेत 19 हवाई सिपाही शामिल किए गए थे.

सवाल 5:- भारतीय वायु सेना को पहले क्या कहा जाता था?

उत्तर:- भारत की आजादी से पहले भारतीय वायु सेना को को रॉयल इंडियन एयर फोर्स (RIAF) कहा जाता था. आजादी के बाद नाम से रॉयल हटा दिया गया था.

सवाल 6:- भारतीय सेना के कौन से 3 अंग हैं?

उत्तर:- भारतीय सेना का 3 मुख्य अंग- भारतीय थल सेना, भारतीय नौसेना और भारतीय वायु सेना है.

सवाल 7:- कैसे मनाया जाता है भारतीय वायु सेना दिवस?

उत्तर:- भारतीय वायु सेना दिवस को एक भव्य परेड और एयर शो के माध्यम से मनाते हैं. इस दौरान सेना की ताकत और शौर्य का दर्शाया जाता है. इस प्रदर्शन के दौरान पावरफुल लड़ाकू विमान के अलावा लड़ाकू हेलीकॉप्टर हवाई भी आसमान में करतब दिखाते हैं.

ये भी पढ़ें-  English Learning Tips: अंग्रेजी के लेटर C को कब पढ़ना चाहिए 'स' और कब ‘क’? जान लें ये ट्रिक कभी नहीं होगी गलती!

 
About the Author
author img
Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 9 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डिज...और पढ़ें

TAGS

GK quiz

Trending news

इन फिल्म स्टार्स के पास है चोरी की लग्जरी कारें? लैंड क्रूजर, डिफेंडर को लेकर खुलासा
Smuggling
इन फिल्म स्टार्स के पास है चोरी की लग्जरी कारें? लैंड क्रूजर, डिफेंडर को लेकर खुलासा
अंग्रेजों को दिए कर्ज का ब्याज आज भी वसूलते हैं नवाब, रकम इतनी कि पान भी ना ले पाएं
Lucknow
अंग्रेजों को दिए कर्ज का ब्याज आज भी वसूलते हैं नवाब, रकम इतनी कि पान भी ना ले पाएं
पीएम मोदी की गुजरात से दिल्‍ली तक की यात्रा में कैसे बदल गई बीजेपी की पूरी कहानी?
BJP
पीएम मोदी की गुजरात से दिल्‍ली तक की यात्रा में कैसे बदल गई बीजेपी की पूरी कहानी?
Thousand को Thursday लिखने पर टीचर सस्पेंड, लेटर बनाने वाले अधिकारी ने पूरी की कसर
teacher suspension over spelling mistake
Thousand को Thursday लिखने पर टीचर सस्पेंड, लेटर बनाने वाले अधिकारी ने पूरी की कसर
सुप्रीम कोर्ट में जूता फेंकने की घटना पर CJI गवई की मां का आया पहला बयान
#Supreme Court
सुप्रीम कोर्ट में जूता फेंकने की घटना पर CJI गवई की मां का आया पहला बयान
कड़ाके की ठंड खटखटा रही दरवाजा! लैंडस्लाइड... आज इन रास्तों पर मत जाइएगा; अलर्ट जारी
Weather
कड़ाके की ठंड खटखटा रही दरवाजा! लैंडस्लाइड... आज इन रास्तों पर मत जाइएगा; अलर्ट जारी
वायुसेना के स्थापना दिवस पर IAF चीफ की दुश्मनों को चेतावनी, कहा- ऑपरेशन सिंदूर...
air force
वायुसेना के स्थापना दिवस पर IAF चीफ की दुश्मनों को चेतावनी, कहा- ऑपरेशन सिंदूर...
तिरंगे का अपमान! खिलाड़ियों के अंडरगारमेंट्स पर राष्ट्रध्वज, जानें क्या है सजा?
DNA
तिरंगे का अपमान! खिलाड़ियों के अंडरगारमेंट्स पर राष्ट्रध्वज, जानें क्या है सजा?
बरेली हिंसा के पीछे मौलाना या सरकार? दंगाइयों को बेगुनाह बताने वाला का सच आया सामने
DNA
बरेली हिंसा के पीछे मौलाना या सरकार? दंगाइयों को बेगुनाह बताने वाला का सच आया सामने
ताबूत पर इंडिगो ने लिखा-बहुत ज्यादा भारी, लोगों ने लगाई क्लास
DNA
ताबूत पर इंडिगो ने लिखा-बहुत ज्यादा भारी, लोगों ने लगाई क्लास