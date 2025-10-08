GK Quiz: कितनी पावरफुल है भारतीय वायु सेना? इंडियन एयर फोर्स डे पर 7 सवाल-जवाब से बढ़ाएं अपना सामान्य ज्ञान

GK Quiz Indian Air force Day 2025: देश-दुनिया के बारे में जानकारी होना बेहद जरूरी है. इससे आपका सामान्य ज्ञान बढ़ा रहता है जो लोगों के बीच आपको समझदार बनाए रखने में मदद ही नहीं करता बल्कि अगर आप कोई प्रतियोगिता परीक्षा मे भी भाग लेते हैं तो सामान्य ज्ञान की अच्छी जानकारी आपको सफलता दिला सकती है. क्या आप जानते हैं कि भारत में हर साल 8 अक्टूबर को इंडियन आर्मी डे मनाया जाता है लेकिन क्यों और कब से मनाते आ रहे हैं? क्या इसके बारे में जानकारी है? भारतीय सेना के कौन से 3 अंग हैं? दुनिया की सबसे पावरफुल सेना कौन सी है? भारतीय वायु सेना दिवस की स्थापना कब हुई थी? आइए ऐसे ही सवालों के जवाब जानते हैं और आपका सामान्य ज्ञान बढ़ाते हैं.

सवाल 1:- कब मनाया जाता है भारतीय वायु सेना दिवस?

उत्तर:- भारत में हर साल 8 अक्टूबर को भारतीय वायु सेना दिवस (Air Force Day) मनाया जाता है.

सवाल 2:- कब हुई थी भारतीय वायु सेना दिवस की स्थापना?

उत्तर:- 8 अक्टूबर 1932 को इंडियन एयर फोर्स डे की स्थापना की गई थी.

सवाल 3:- दुनिया की सबसे पावरफुल वायु सेना कौन सी है?

उत्तर:- दुनिया की सबसे पावरफुल वायु सेनाओं में से एक भारतीय वायु सेना है.

सवाल 4:- इंडियन एयर फोर्स का क्या है इतिहास?

उत्तर:- भारतीय वायु सेना का पहला दस्ता 1 अप्रैल 1933 को बना था. इस दौरान 6 आएएफ-ट्रेंड ऑफिसर समेत 19 हवाई सिपाही शामिल किए गए थे.

सवाल 5:- भारतीय वायु सेना को पहले क्या कहा जाता था?

उत्तर:- भारत की आजादी से पहले भारतीय वायु सेना को को रॉयल इंडियन एयर फोर्स (RIAF) कहा जाता था. आजादी के बाद नाम से रॉयल हटा दिया गया था.

सवाल 6:- भारतीय सेना के कौन से 3 अंग हैं?

उत्तर:- भारतीय सेना का 3 मुख्य अंग- भारतीय थल सेना, भारतीय नौसेना और भारतीय वायु सेना है.

सवाल 7:- कैसे मनाया जाता है भारतीय वायु सेना दिवस?

उत्तर:- भारतीय वायु सेना दिवस को एक भव्य परेड और एयर शो के माध्यम से मनाते हैं. इस दौरान सेना की ताकत और शौर्य का दर्शाया जाता है. इस प्रदर्शन के दौरान पावरफुल लड़ाकू विमान के अलावा लड़ाकू हेलीकॉप्टर हवाई भी आसमान में करतब दिखाते हैं.

