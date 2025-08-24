GK Quiz: दुनिया में सबसे ज्यादा सूअर पालने वाला देश कौन सा है?
GK Quiz Questions: सूअर एक ऐसा जीव है, जो मुख्य रूप से मांस के लिए पाला जाता है, जिसे पोर्क कहते हैं. ऐसे में क्या आपको पता है, दुनिया के किस देश में सूअर की संख्या सबसे ज्यादा है. आइए आपको बताते हैं. 

 

Written By  Deepa Mishra|Last Updated: Aug 24, 2025, 03:54 PM IST
General Knowledge Questions: दुनिया में ऐसे कई जीव है, जिसका पालन मुख्य रूप से मांस के लिए किया जाता है. जिसमें- सूअर, मुर्गियां, भेड़, बकरियां, आदि शामिल हैं. ऐसे में क्या आपको पता है, दुनिया में सबसे ज्यादा सूअर पालने वाला देश कौन सा है. आइए आपको इस सवाल के जवाब के साथ इसी प्रकार के कई और सामान्य ज्ञान के सवाल और जवाब के बारे में बताते हैं. जो अगर आप किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें मदद करने के साथ आपके नॉलेज को देश और दुनिया के प्रति बढ़ाने में मदद करेगा. आप चाहें तो इन सवालों और उसके जवाब को भविष्य के लिए नोट भी कर के रख सकते हैं. 

सवाल 1: भारत के किस शहर को पिंक सिटी कहा जाता है?
जवाब: जयपुर को पिंक सिटी कहा जाता है. 

सवाल 2: जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था?
जवाब: जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में हुआ था.

सवाल 3: भारत में जनगणना कितने सालों के अंतराल में होती है?
जवाब: भारत में जनगणना हर 10 साल के अंतराल में की जाती है. 

सवाल 4: दूध उत्पादन में भारत किस स्थान पर आता है?
जवाब: दूध उत्पादन में भारत पहले स्थान पर आता है.

सवाल 5: अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या है?
जवाब: अमेरिका का राष्ट्रीय खेल बेसबॉल है.

GK Quiz: कौन सा जानवर भोजन करते समय रोता है?

सवाल 6: इंडोनेशिया का राष्ट्रीय खेल क्या है?
जवाब: इंडोनेशिया का राष्ट्रीय खेल बैडमिंटन है. 

सवाल 7: भारत का सबसे बड़ा बैंक कौन सा है?
जवाब: भारत का सबसे बड़ा बैंक भारतीय स्टेट बैंक (SBI) है.

सवाल 8: भगवान श्री राम के पिता का क्या नाम था?
जवाब: भगवान श्री राम के पिता का नाम दशरथ था. 

सवाल 9: रावण के पिता का क्या नाम था?
जवाब: रावण के पिता का नाम ऋषि विश्रवा था, जो महर्षि पुलस्त्य के पुत्र थे. 

सवाल 10: दुनिया में सबसे ज्यादा सूअर पालने वाला देश कौन सा है?
जवाब: दुनिया में सबसे ज्यादा सूअर पालने वाला देश चीन है. 

GK Quiz: भारत का सबसे ऊंचा रेलवे स्टेशन कहां है?

About the Author
author img
Deepa Mishra

दीपा ज़ी न्यूज में सब एडिटर. दरभंगा की रहने वाली दीपा मिश्रा ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत ज़ी न्यूज़ से की. एजुकेशन डेस्क पर काम कर रही हैं. पत्रकारिता के साथ नई जानकारियों को इकट्ठा ...और पढ़ें

