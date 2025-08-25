GK Quiz: वह कौन सा जानवर है, जिसका दूध कभी नहीं फटता?
GK Quiz: वह कौन सा जानवर है, जिसका दूध कभी नहीं फटता?

GK Questions: दूध पीना सेहत के लिए काफी फायदेमंद होता है. ऐसे में क्या आपको पता है, किस जानवर का दूध कभी नहीं फटता है. आइए आपको बताते हैं. 

 

Written By  Deepa Mishra|Last Updated: Aug 25, 2025, 03:59 PM IST
GK Quiz: वह कौन सा जानवर है, जिसका दूध कभी नहीं फटता?

General Knowledge Questions: दूध पीना सेहत के लिए काफी फायदेमंद होता है. इसमें- प्रोटीन, कैल्शियम, विटामिन डी और बी12 जैसे पोषक तत्व होते हैं, जो हड्डियों और मांसपेशियों को मजबूत बनाने और रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता में मदद करता है. इसे अलावा दूध में मौजूद अन्य गुण कई तरह से सेहत के लिए काफी लाभदायक होते हैं. आपने देखा होगा कि आमतौर पर गाय, भैंस, बकरी, भेड़, आदि जानवर के दूध ज्यादा गर्मी या टाइम से उबाले नहीं जाने के कारण फट जाता है. क्या आपको पता है, किस जानवर का दूध प्राकृतिक रूप से कभी नहीं फटता है. आइए आपको इस सवाल के जवाब के साथ कई और इसी प्रकार के जनरल नॉलेज के सवाल और उसके जवाब बताते हैं. जो अगर आप किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें मदद करेगा साथ ही आपके नॉलेज को भी बढ़ाएगा. 

सवाल 1: भारत में सबसे ज्यादा स्कूल किस राज्य में है?
जवाब: भारत में सबसे ज्यादा स्कूल उत्तर प्रदेश में है.  

सवाल 2: किस देश के लोग सबसे ज्यादा पिज्जा खाते हैं?
जवाब: दुनिया में सबसे ज्यादा पिज्जा खाने वाला देश नॉर्वे है.

सवाल 3: भारत के किस राज्य में गधों की संख्या सबसे ज्यादा है?
जवाब: राजस्थान में गधों की संख्या सबसे ज्यादा है. 

सवाल 4: भारत के किस राज्य में पशुओं की संख्या सबसे ज्यादा है?
जवाब: उत्तर प्रदेश में पशुओं की संख्या सबसे ज्यादा है.

सवाल 5: भारत में कपास का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है?
जवाब:  भारत में कपास का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य गुजरात है.

GK Questions: किस जानवर के दूध का रंग काला होता है? 

सवाल 6: भारत के किस राज्य में दूध की खपत सबसे ज्यादा होती है?
जवाब: भारत के राज्य उत्तर प्रदेश में दूध की खपत सबसे ज्यादा होती है 

सवाल 7: मसालों का राजा किसे कहा जाता है?
जवाब: मसालों का राजा काली मिर्च को कहा जाता है.

सवाल 8: कबड्डी खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं?
जवाब: कबड्डी के एक मैच में प्रत्येक टीम में 7 खिलाड़ी होते हैं.

सवाल 9: मसालों की रानी किसे कहा जाता है?
जवाब: मसालों की रानी इलायची को कहा जाता है. 

सवाल 10: किस जानवर का दूध कभी नहीं फटता है?
जवाब: ऊंटनी का दूध प्राकृतिक रूप से नहीं फटता है. 

GK Quiz: दुनिया में सबसे ज्यादा सूअर पालने वाला देश कौन सा है?

;