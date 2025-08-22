GK Quiz: दुनिया के किस देश में मच्छर नहीं पाए जाते हैं?

General Knowledge Reasoning Questions: मच्छर एक उड़ने वाला जीव है, जो दुनिया भर में पाया जाता है. दुनिया भर में मच्छरों की लगभग 3,500 से अधिक प्रजातियां हैं, जिनमें से कुछ काफी घातक होते हैं. बता दें, केवल मादा मच्छर ही अंडे देने के लिए इंसानों और जानवरों का खून चूसती हैं. जबकि, नर मच्छर पौधों का रस पीते हैं. नर मच्छर आमतौर पर लगभग 6 से 10 दिन तक जीवित रहते हैं. जबकि, मादा मच्छर 2 सप्ताह से लेकर 2 महीने या उससे अधिक समय तक जीवित रह सकती हैं. ऐसे में क्या आपको पता है, दुनिया के किस देश में मच्छर नहीं पाए जाते हैं? आइए आपको इस सवाल के जवाब के साथ प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जाने वाले सामान्य ज्ञान के कुछ और सवाल और उसके जवाब बताते हैं. जो आपके नॉलेज को बढ़ाने के साथ सोचने और समझने की क्षमता को भी बढ़ाएगा.

सवाल 1: चंद्रमा पर पानी की खोज सबसे पहले किस देश ने किया था?

जवाब: चंद्रमा पर पानी की खोज सबसे पहले भारत ने किया था.

सवाल 2: भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे?

जवाब: भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक थे.

सवाल 3: पृथ्वी पर सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है?

जवाब: पृथ्वी पर सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ हीरा है.

सवाल 4: एकमात्र ऐसा कौन सा महाद्वीप है, जहां रेगिस्तान नहीं है?

जवाब: यूरोप एकमात्र ऐसा महाद्वीप है, जहां एक भी रेगिस्तान नहीं है.

सवाल 5: दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है?

जवाब: दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान अंटार्कटिका है.

सवाल 6: गरीबों का बादाम किसे कहा जाता है?

जवाब: गरीबों का बादाम मूंगफली को कहा जाता है.

सवाल 7: टमाटर की खोज कहां हुई थी?

जवाब: टमाटर की खोज अमेरिका में हुई थी.

सवाल 8: पाकिस्तान का राष्ट्रीय फल क्या है?

जवाब: पाकिस्तान का राष्ट्रीय फल आम है.

सवाल 9: लाल-पीला होना मुहावरे का अर्थ क्या है?

जवाब: लाल-पीला होना मुहावरे का अर्थ बहुत गुस्सा होना है.

सवाल 10: दुनिया के किस देश में मच्छर नहीं पाए जाते हैं?

जवाब: दुनिया में सिर्फ एक ही देश है, जहां मच्छर नहीं पाए जाते हैं, वह आइसलैंड है.

