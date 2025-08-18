GK Quiz: भारत के किस राज्य में बांस की खेती सबसे ज्यादा होती है?
GK Quiz: भारत के किस राज्य में बांस की खेती सबसे ज्यादा होती है?

GK Trending Quiz: बांस एक लचीला और तेजी से बढ़ने वाला पौधा है, जिसका इस्तेमाल कई तरह से किया जाता है. ऐसे में क्या आपको पता है, भारत के किस राज्य में बांस की खेती सबसे ज्यादा होती है. आइए आपको बताते हैं. 

 

Written By  Deepa Mishra|Last Updated: Aug 18, 2025, 03:50 PM IST
GK Quiz: भारत के किस राज्य में बांस की खेती सबसे ज्यादा होती है?

General Knowledge Trending Quiz: बांस दुनिया का एक ऐसा पेड़ है, जो सबसे तेजी से बढ़ता है. बांस काफी लचीला होता है, जिस कारण इसका इस्तेमाल कई तरह के कामों के लिए किया जाता है. क्या आपको पता है, भारत के किस राज्य में बांस की खेती सबसे ज्यादा होती है? आइए हम आपको इस सवाल के जवाब के साथ इसी तरह के कुछ और यूनिक जीके यानी जनरल नॉलेज के सवाल और जवाब बताते हैं. जो आपके नॉलेज को बढ़ाने के साथ अगर आप किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें भी मदद करेगा. 

सवाल 1: वाटर लिली किस देश का राष्ट्रीय चिन्ह है?
जवाब: वाटर लिली जर्मनी का राष्ट्रीय चिन्ह है. 

सवाल 2: दुनिया का सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला देश कौन सा है?
जवाब: दुनिया का सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला देश रूस है.

सवाल 3: जनसंख्या के हिसाब से सबसे बड़ा देश कौन सा है?
जवाब: जनसंख्या के हिसाब से सबसे बड़ा देश देश भारत है.

सवाल 4: मोबाइल को हिंदी में क्या कहते हैं?
जवाब: मोबाइल को हिंदी में दूरभाष यंत्र करते हैं.

सवाल 5: कौन सा जीव पानी में रहता है, लेकिन कभी पानी नहीं पीता है?
जवाब: मेंढक पानी में रहकर भी कभी पानी नहीं पीता है. 

GK Quiz: भारत में किस जानवर का दूध सबसे महंगा है?

सवाल 6: भारत के किस राज्य में बांस की खेती सबसे ज्यादा होती है?
जवाब: भारत के मध्य प्रदेश राज्य में बांस की खेती सबसे ज्यादा होती है.

सवाल 7: सास बहू मंदिर कहां स्थित है?
जवाब: सास बहू मंदिर उदयपुर में स्थित है.

सवाल 8: दुनिया के किस देश में कोयले का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है?
जवाब: चीन में कोयले का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है.

सवाल 9: भारत के किस राज्य को चीनी का कटोरा कहा जाता है?
जवाब: भारत के उत्तर प्रदेश राज्य को चीनी का कटोरा कहा जाता है.

सवाल 10: धरती पर सबसे पहले कौन सी सब्जी उगाई गई थी?
जवाब: धरती पर सबसे पहले उगाई जाने वाली सब्जी मटर (Pea) थी. 

GK Quiz: दुनिया में सबसे ज्यादा हथियार किस देश के पास है?

Deepa Mishra

दीपा ज़ी न्यूज में सब एडिटर.

