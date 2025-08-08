GK Quiz: संसार की ऐसी कौन सी चीज है, जिसे जितना खर्च करो, वो उतनी ही बढ़ती है?

GK Trending Quiz: आमतौर पर किसी वस्तु को खर्च करने पर वो धीरे-धीरे समाप्त होता है. ऐसे में दुनिया की वो कौन सी चीज है, जिसे आप जितना खर्च करो, वो उतना ही बढ़ता जाता है. आइए आपको बताते हैं.
Trending Photos
General Knowledge Trending Quiz: भारत समेत दुनिया के अधिकांश प्रतियोगी परीक्षा और जॉब इंटरव्यू में जीके यानी जनरल नॉलेज से जुड़े सवाल जरूर से पूछे जाते हैं. कई बार तो कैंडिडेट से कुछ ऐसे दिमाग घुमाने वाले प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसका जवाब अधिकांश उम्मीदवारों के पास नहीं होता है. ऐसे में अगर आप भी किसी कंपीटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो चलिए हम आपको 10 अमेजिंग जीके के सवाल और उसके जवाब के बारे में बताते हैं. जो आपको नॉलेज को देश-दुनिया के प्रति बढ़ाने में मदद करेगा और इसी के साथ आपके सोचने और समझने की क्षमता को भी बेहतर बनाएगा.
सवाल 1: भारत अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण से दुनिया में कितने नंबर पर आता है?
जवाब: भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश है.
सवाल 2: भारत क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से दुनिया में कितने नंबर पर आता है?
जवाब: भारत क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से दुनिया के 7वें नंबर पर आता है.
सवाल 3: भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है?
जवाब: भारत का सबसे छोटा राज्य गोवा है, जो 3,702 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है.
सवाल 4: भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है?
जवाब: भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है, जो 342,239 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है. .
सवाल 5: भारत का सबसे छोटा जिला कौन सा है?
जवाब: भारत का सबसे छोटा जिला 'माहे' (Mahe) है, जो केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में स्थित है और 9 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है. .
क्या है PM इंटर्नशिप स्कीम, कौन कर सकता है आवेदन, कितना मिलता है स्टाइपेंड? जानें
सवाल 6: भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है?
जवाब: भारत का सबसे बड़ा जिला गुजरात का 'कच्छ' (Kachchh) है, जो 45,674 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है.
सवाल 7: भारत में कुल गांवों की संख्या कितनी है?
जवाब: भारत में कुल गांवों की संख्या 2011 की जनगणना के अनुसार, लगभग 6,40,867 हैं .
सवाल 8: भारत में कुल कितने जिले हैं?
जवाब: भारत में कुल 797 जिले हैं. इनमें से 752 जिले 28 राज्य और 45 जिले 8 केंद्र शासित प्रदेशों में स्थित हैं.
सवाल 9: भारत का सबसे छोटा गांव कौन सा है?
जवाब: भारत का सबसे छोटा गांव 'हा' (Ha) है, जो अरुणाचल प्रदेश के पश्चिमी कामेंग जिले में स्थित है.
सवाल 10: संसार की ऐसी कौन सी चीज है, जिसे जितना खर्च करो, वो उतनी ही बढ़ती है?
जवाब: संसार में ज्ञान ही एक ऐसी चीज है, जिसे जितना खर्च करो, वो उतनी ही बढ़ती जाती है.
WBJEE कल जारी करेगा PUBDET 2025 का रिजल्ट, यहां wbjeeb.nic.in से कर सकेंगे डाउनलोड